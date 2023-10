iOS 17 : comment fonctionne le nouveau correcteur automatique de l'iPhone

iOS 17 nous permet également de corriger les corrections de l’autocorrecteur.

Le correcteur automatique sur iOS 17 est basé sur un modèle d’apprentissage automatique

Une des principales nouveautés d’iOS 17 est son correcteur automatique. Apple a fait un excellent travail avec celui-ci grâce à l’apprentissage automatique qui l’améliore. Et ce n’est pas seulement qu’il est bien meilleur, mais il est également capable de prédire et de compléter automatiquement ce que nous voulons écrire ou de nous laisser le corriger.

Comment utiliser le nouveau correcteur automatique d’iOS 17 sur l’iPhone

Apple a déclaré lors de la présentation d’iOS 17 que le nouveau correcteur automatique est basé sur un nouveau modèle d’apprentissage automatique capable d’apprendre de chaque utilisateur et de s’adapter à lui. Cela permet d’obtenir des suggestions et des mots bien meilleurs car ils sont personnalisés. De cette façon, ils sont également beaucoup plus utiles.

Après avoir utilisé iOS 17 pendant plusieurs semaines, vous devriez remarquer que le nouveau correcteur automatique suggère les mots d’une meilleure manière qu’au début. Des mots qui apparaissent dans le clavier prédictif pour que vous puissiez les remplacer rapidement. C’est particulièrement remarquable lorsque vous utilisez des acronymes, de l’argot ou des expressions familières.

De plus, il est important de souligner également que le correcteur automatique sur iOS 17 n’est pas aussi agressif pour corriger les mots qui sont théoriquement corrects, mais il est désormais possible de corriger les corrections de l’autocorrecteur.

Lorsque le correcteur automatique corrige un mot sur iOS 17, il le souligne en bleu. Vous pouvez toucher la ligne bleue pour voir le mot original que vous avez tapé (indiqué par une flèche) et le toucher pour restaurer ce mot à sa place. Si d’autres options de correction automatique pour ce que vous avez écrit sont disponibles, elles seront également affichées pour que vous puissiez les sélectionner.

Comment désactiver le correcteur automatique de l’iPhone

Bien que le nouveau correcteur automatique se soit beaucoup amélioré, il est également possible de le désactiver dans les paramètres de notre iPhone. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrir l’application Paramètres sur notre iPhone. Appuyer sur Général. Sélectionner Clavier. Désactiver le Correcteur automatique.

Le nouveau correcteur automatique s’ajoute à d’autres excellentes nouveautés, telles que rendre l’iPhone beaucoup plus rapide avec un simple ajustement.