Comment raccrocher un appel sur votre téléphone portable Xiaomi sans même le déverrouiller

Découvrez une astuce simple de MIUI qui vous permettra de raccrocher un appel sur votre Xiaomi en le retournant simplement.

MIUI cache une fonctionnalité qui vous permet de raccrocher un appel sans appuyer sur aucun bouton

MIUI, le logiciel de Xiaomi pour les téléphones et tablettes de la marque, est l’une des meilleures interfaces de personnalisation pour Android actuellement, en particulier parce qu’il offre une multitude de fonctions qui nous permettent de configurer le smartphone à notre goût et d’effectuer toutes sortes de tâches de manière beaucoup plus simple.

Nous vous avons déjà dévoilé les meilleurs astuces pour votre téléphone Xiaomi, mais comme nous découvrons toujours une nouvelle utilité dans MIUI, nous allons vous parler aujourd’hui d’une fonctionnalité vraiment intéressante qui vous permettra de raccrocher un appel sans même déverrouiller votre appareil.

Comment mettre un appel en mode silencieux sur votre Xiaomi en le retournant

Votre téléphone Xiaomi vous permet de raccrocher un appel en appuyant sur le bouton rouge dans l’interface de l’application téléphone de MIUI, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez aussi faire la même chose en retournant simplement votre téléphone.

Cela est possible grâce à une fonctionnalité cachée appelée « Mise en silence en tournant » qui est compatible avec n’importe quel appareil de la marque, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée aussi bien sur un Xiaomi que sur un Redmi ou un POCO.

Pour activer cette fonctionnalité pratique sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Téléphone de MIUI sur votre appareil

Appuyez sur l’icône des trois points verticaux située à droite de la barre de recherche en haut

Accédez à la section Paramètres

Une fois dans cette section, faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur l’option Mise en silence en tournant

Enfin, activez le Switch situé à droite du bouton Mise en silence en tournant pour activer cette fonctionnalité

Après avoir fait cela, si vous recevez un appel sur votre téléphone Xiaomi, vous pourrez simplement le raccrocher en tournant l’appareil et en le plaçant face vers le bas sur une surface plane.