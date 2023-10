Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les façons de masquer les stories d’un utilisateur et les vôtres pour que les autres ne les voient pas.

Un utilisateur crée une story sur Instagram.

Dans ce guide, je vais vous expliquer comment masquer une story Instagram étape par étape. Il existe plusieurs façons de le faire, il vous suffit donc de rester jusqu’à la fin pour les découvrir toutes. Continuez à lire pour tout connaître sur un format qui connaît un grand succès sur cette plateforme. Découvrez comment partager vos stories seulement avec un groupe spécifique d’utilisateurs ou faire disparaître le contenu des autres.

Cachez facilement les stories de vos contacts

La première astuce pour les stories que je vous explique est celle qui vous permet de masquer les stories des autres utilisateurs. En réalité, cela ne sert pas à faire disparaître une story, mais à les rendre silencieuses afin qu’elles n’apparaissent pas en priorité en haut de l’écran.

Voici comment vous pouvez le faire :

Accédez à Instagram. Visualisez les stories qui apparaissent en haut de l’écran. Maintenez votre doigt appuyé sur celle que vous voulez masquer. Dans le menu inférieur, appuyez sur l’option Silencieux. Ensuite, choisissez si vous voulez mettre en sourdine les stories ou toutes les publications de l’utilisateur.

Dès maintenant, l’histoire de cet utilisateur sera reléguée en bas. Autrement dit, elle n’apparaîtra jamais en première position. Si vous suivez beaucoup de personnes, il est probable que vous ne verrez plus les stories que vous avez masquées, car les autres apparaissent toujours en premier.

Restreignez la visualisation des stories à vos meilleurs amis

Une autre méthode que vous avez à votre disposition pour masquer les stories aux autres sur Instagram est la liste de vos meilleurs amis. La première chose à faire est de créer cette liste de personnes préférées. Comment faire?

Suivez ces étapes:

Accédez aux paramètres de votre compte. Dans la liste des options, appuyez sur Meilleurs amis. Appuyez sur Rechercher pour trouver les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à cette liste.

Les personnes ajoutées à cette liste ne seront pas notifiées. Par conséquent, il s’agit d’une manière privée de sélectionner certains comptes pour ne partager le contenu de vos stories qu’avec eux.

Une fois que vous avez votre liste de meilleurs amis, il vous suffit de suivre ces étapes :

Générez une nouvelle story. Modifiez la story pour y ajouter les éléments que vous préférez. Lorsque vous êtes sur le point de la publier, appuyez sur Meilleurs amis.

Vous remarquerez que la bordure de votre avatar ou de votre image de profil change et devient verte. Cela signifie que la story que vous avez téléchargée est masquée pour tout le monde, sauf pour les utilisateurs figurant sur votre liste de meilleurs amis.

Il est important de souligner que, tout comme Instagram ne notifie pas quelqu’un lorsqu’il est ajouté à la liste de meilleurs amis d’une autre personne, il ne montre pas non plus les stories avec la bordure verte. C’est un indicatif que vous seul verrez pour savoir pour qui l’histoire est visible. Les autres utilisateurs verront toujours votre avatar avec la bordure violette typique d’Instagram.

Cachez toutes les stories à un utilisateur spécifique

La dernière méthode que je vous propose consiste à bloquer les stories pour qu’un utilisateur spécifique ne les voie pas. Il s’agit d’une mesure radicale, car cela fait en sorte que toutes les stories que vous téléchargez à l’avenir ne soient pas affichées pour cette personne.

Vous pouvez le faire de la manière suivante :

Accédez aux paramètres d’Instagram. Appuyez sur Confidentialité. Appuyez sur Story. Cliquez sur Masquer l’histoire à et sélectionnez les utilisateurs que vous voulez empêcher de voir vos stories.

À partir de ce moment-là, cet utilisateur ne pourra pas voir les stories que vous téléchargez. Autrement dit, par défaut, elles seront toutes masquées pour lui.

Bonus : bloquer un utilisateur est la solution la plus complète

Si vous ne voulez plus maintenir le contact avec quelqu’un sur Instagram, la meilleure chose que vous puissiez faire est de le bloquer. En ce qui concerne les stories, c’est la manière la plus complète pour qu’une autre personne ne voie pas le contenu que vous téléchargez, et vice versa.

Tout ce que vous avez à faire est de localiser le profil de la personne que vous voulez bloquer. Ensuite, appuyez sur le bouton des trois points que vous verrez en haut et sélectionnez Bloquer. À partir de ce moment-là, cet utilisateur ne verra plus vos stories et vous ne verrez plus les siennes.

D’autre part, le blocage a ces autres effets: