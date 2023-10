Comment désactiver les messages vidéo de WhatsApp

Vous pouvez désactiver ce type de messages pour éviter de les envoyer par erreur lorsque vous souhaitez envoyer un audio.

Les messages vidéo sur WhatsApp sont l’une des nouveautés les plus frappantes de la plateforme. Ils permettent d’envoyer et de recevoir de petites vidéos, au format sphérique, d’une durée maximale de 60 secondes. Ils sont utiles, mais parfois ils peuvent être dérangeants, car il est assez courant de se tromper et d’envoyer un message vidéo lorsque l’on souhaite réellement envoyer un audio. C’est pourquoi, nous vous expliquerons étape par étape comment désactiver les messages vidéo sur WhatsApp.

Désactiver les messages vidéo sur WhatsApp

La première chose à clarifier est que ces messages peuvent être activés ou désactivés depuis les paramètres de l’application. Si vous les désactivez, vous ne pourrez pas les envoyer, mais vous pourrez toujours les recevoir.

Voici comment désactiver les messages vidéo :

Ouvrez l’ application WhatsApp

Appuyez sur les 3 points en haut à droite

en haut à droite Sélectionnez Paramètres

Appuyez sur Discussions

Désactivez la case Messages audio instantanés

N’oubliez pas que les messages vidéo instantanés ne peuvent être enregistrés que depuis l’application, pas depuis la version Web ou le programme pour ordinateurs. Cependant, il est possible de les consulter depuis n’importe quel appareil.

Comment activer les messages vidéo sur WhatsApp

Si vous les avez désactivés et que vous souhaitez activer les messages vidéo sur WhatsApp, il vous suffit de vous rendre dans la section Discussions, depuis les Paramètres, et d’activer la case Messages audio instantanés. C’est essentiellement le processus inverse.

Avez-vous essayé d’envoyer un message vidéo instantané sur WhatsApp mais vous n’y arrivez pas ? Il est très probable que vous ayez désactivé la case qui vous permet d’enregistrer ces vidéos, et comme il ne s’agit pas d’une fonctionnalité très utilisée malgré son utilité, il se peut que vous n’en ayez jamais reçu. Cela peut vous faire penser que vous n’avez pas cette fonctionnalité, bien que vous l’ayez en réalité. Accédez aux paramètres de l’application et activez la case correspondante, depuis Discussions.

Si vous avez exploré les paramètres de WhatsApp et que vous n’avez pas trouvé la case, cela signifie effectivement que vous n’avez pas encore accès aux messages vidéo instantanés. Dans ce cas, vous devrez vous rendre sur le Play Store ou l’App Store, en fonction du fait que vous ayez un appareil Android ou un iPhone, et mettre l’application à jour. Il est très probable qu’elle ne soit pas à jour et qu’elle ne dispose donc pas de cette fonctionnalité. Une fois mise à jour, accédez aux paramètres et activez la case.

WhatsApp sur le Play Store

WhatsApp sur l’App Store

Il est également possible que la mise à jour de WhatsApp ne fonctionne pas. Dans ce cas, cela signifie simplement que cette nouveauté n’est pas encore disponible sur votre téléphone. Vous devrez alors attendre que votre appareil intègre cette fonctionnalité. En réalité, ce type de message a commencé à être mis en place entre la fin de juillet 2023 et le début du mois d’août de la même année, avec d’autres fonctionnalités, il est donc étrange que vous ne l’ayez pas encore reçu, mais pas impossible.

Il est également possible que votre appareil ne prenne pas en charge les nouvelles versions de WhatsApp. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez rien faire, mais ne vous inquiétez pas, car cela n’arrive qu’avec les téléphones les plus anciens.