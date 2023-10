Comment changer le codec Bluetooth sur votre téléphone Android

Dans ce guide, je vous explique tout sur le codec Bluetooth Android. Apprenez comment le changer et quels sont les meilleurs codecs disponibles sur le marché.

Le codec Bluetooth Android détermine la qualité maximale du son lors de l’utilisation de cette connexion. (Image générée par IA)

Dans ce guide, je vous explique les étapes à suivre pour changer le codec Bluetooth sur votre téléphone Android. De plus, je vous présente les meilleurs codecs actuels et les avantages de chacun d’entre eux. Si vous voulez tout savoir sur les codecs Bluetooth pour Android, je vous recommande de lire ce guide jusqu’à la fin.

Comment changer le codec sur un téléphone Android étape par étape

D’abord, commençons par le commencement. Si vous êtes arrivé ici, c’est parce que vous voulez savoir comment changer le codec Bluetooth sur un téléphone Android.

La première chose à faire est d’activer les options de développement. Comment faire ? C’est aussi simple que cela :

Aller dans les paramètres de l’appareil. Trouver la section À propos du téléphone. Cette section peut également être intitulée À propos de ou Informations sur l’appareil. Dans la partie consacrée aux informations sur le logiciel, trouver le numéro de build. Pour les téléphones Xiaomi, les informations dont vous avez besoin sont les versions de MIUI. Appuyer plusieurs fois sur cet élément jusqu’à ce qu’un message confirme l’activation des options de développement.

En suivant ces quatre étapes, vous aurez activé une nouvelle section dans les paramètres de votre téléphone. Selon le fabricant et la surcouche, il est possible que les options de développement figurent dans la liste principale des préférences du téléphone. Dans d’autres cas, vous devrez peut-être d’abord accéder à Système.

Avec les options de développement activées, il est temps de changer le codec de votre appareil. Voici comment procéder :

Aller dans les paramètres et trouver l’option Options de développement. Trouver parmi les multiples options la section Codec Bluetooth. Dans le menu déroulant, sélectionner le codec que vous souhaitez utiliser pour la connexion audio.

En faisant cela, vous aurez déjà changé le codec Bluetooth de votre appareil.

Pourquoi est-il si important de choisir le codec Bluetooth ?

Généralement, les téléphones Android sont livrés avec le codec SBC activé par défaut. Mais est-ce bon ou mauvais ? Vous devez savoir que chaque codec a ses propres caractéristiques et, en fonction de celui que vous choisissez, vous écouterez de la musique avec une meilleure ou une moins bonne qualité et définition.

Voici les principaux codecs Bluetooth disponibles sur Android et quelques-unes de leurs caractéristiques :

Les codecs Bluetooth sont des normes de compression et de décompression audio utilisées pour transmettre un son de haute qualité d’un appareil à un autre via une connexion Bluetooth. Voici une liste de certains des codecs Bluetooth les plus connus et leurs principales caractéristiques techniques :

SBC

Débit binaire . Variable, généralement entre 192 kbps et 320 kbps.

. Variable, généralement entre 192 kbps et 320 kbps. Compatibilité . Très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth.

. Très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth. Qualité audio. Qualité audio standard, largement utilisée dans les appareils Bluetooth de base.

AAC

Débit binaire . Variable, généralement entre 192 kbps et 320 kbps.

. Variable, généralement entre 192 kbps et 320 kbps. Compatibilité . Couramment utilisé dans les appareils Apple tels que les iPhones et les iPads.

. Couramment utilisé dans les appareils Apple tels que les iPhones et les iPads. Qualité audio. Offre une qualité audio supérieure à SBC et est particulièrement efficace sur les appareils iOS.

aptX

Débit binaire . Variable, généralement entre 352 kbps et 567 kbps (aptX Classic).

. Variable, généralement entre 352 kbps et 567 kbps (aptX Classic). Compatibilité . Généralement utilisé sur les appareils Android et certains appareils audio haut de gamme.

. Généralement utilisé sur les appareils Android et certains appareils audio haut de gamme. Qualité audio. Offre une qualité audio améliorée par rapport à SBC et AAC, en particulier sur les appareils compatibles.

aptX HD:

Débit binaire . Jusqu’à 576 kbps.

. Jusqu’à 576 kbps. Compatibilité . Dispositifs Android et certaines solutions audio haute qualité.

. Dispositifs Android et certaines solutions audio haute qualité. Qualité audio. Offre une qualité audio haute définition, idéale pour l’audio haute résolution.

aptX Adaptive

Débit binaire . Variable, jusqu’à 420 kbps.

. Variable, jusqu’à 420 kbps. Compatibilité . Conçu pour s’adapter à une large gamme de dispositifs et de conditions de réseau.

. Conçu pour s’adapter à une large gamme de dispositifs et de conditions de réseau. Qualité audio. Offre une qualité audio haute résolution et peut s’adapter à des conditions de réseau variables. Latence de 80 millisecondes.

LDAC

Débit binaire . Variable, jusqu’à 990 kbps (LDAC 990) ou 660 kbps (LDAC 660).

. Variable, jusqu’à 990 kbps (LDAC 990) ou 660 kbps (LDAC 660). Compatibilité . Très utilisé sur les appareils Android et certains appareils haut de gamme de Sony.

. Très utilisé sur les appareils Android et certains appareils haut de gamme de Sony. Qualité audio. Offre une qualité audio haute résolution et peut transmettre de l’audio sans perte.

LDHC

Débit binaire . Variable, jusqu’à 900 kbps avec une résolution de 24 bits.

. Variable, jusqu’à 900 kbps avec une résolution de 24 bits. Compatibilité . Développé par Huawei, inclus dans certains appareils de la marque.

. Développé par Huawei, inclus dans certains appareils de la marque. Qualité audio. Offre une qualité audio haute résolution et est efficace en termes de compression.

Samsung Scalable Codec

Débit binaire . Variable, jusqu’à 512 kbps.

. Variable, jusqu’à 512 kbps. Compatibilité . Inclus dans les appareils Samsung, tels que les téléphones Galaxy et les écouteurs Galaxy Buds.

. Inclus dans les appareils Samsung, tels que les téléphones Galaxy et les écouteurs Galaxy Buds. Qualité audio. Offre une qualité audio haute résolution et s’adapte efficacement aux conditions de connexion pour fournir une expérience audio optimale.

Comment tirer le meilleur parti du codec Bluetooth ?

Pour tirer le meilleur parti des capacités d’un codec Bluetooth, il est essentiel que les deux appareils impliqués dans la connexion soient compatibles avec le même codec. Un codec Bluetooth est une norme de compression et de décompression audio qui influence directement la qualité sonore et l’efficacité de la connexion sans fil. Lorsque deux appareils sont compatibles avec le même codec, ils peuvent communiquer en utilisant ce protocole de décodage.

L’absence de compatibilité entre les appareils et les codecs vous empêche de profiter du meilleur son. Il est courant que l’appareil émetteur, dans ce cas le téléphone, utilise un codec avancé, tandis que l’appareil récepteur, comme les écouteurs, n’est pas compatible. Ainsi, la transmission sera limitée au codec le plus basique que les deux appareils prennent en charge, ce qui pourrait entraîner une qualité audio inférieure.

Par exemple, si vous connectez des AirPods à un appareil Android et que votre téléphone n’est compatible qu’avec le codec SBC, la qualité sonore sera réduite à la norme SBC pendant la connexion. Les capacités du codec AAC d’Apple ne seront pas exploitées. Pour la plupart des utilisateurs, la définition de ce codec sera suffisante. Cependant, si vous recherchez la meilleure qualité audio, vous devez vous assurer que vos appareils prennent en charge les mêmes codecs et qu’ils ont été conçus pour offrir les meilleures performances.