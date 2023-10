Qu’est-ce que WeTransfer et comment partager des fichiers via la plateforme

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes que vous devez suivre pour envoyer des fichiers via WeTransfer. Je vais également vous en dire un peu plus sur cette entreprise et ses plans de paiement.

Dans ce guide, je vous explique tout sur WeTransfer. Tout d’abord, je vous montre ce qu’est ce service et à quoi il sert. Ensuite, je parlerai des étapes à suivre pour partager des fichiers avec cette plateforme. Enfin, j’analyserai certains points clés de cet outil pour que vous puissiez découvrir s’il convient à vos besoins ou non. Si vous voulez tirer le meilleur parti de WeTransfer, vous devez rester jusqu’à la fin.

Qu’est-ce que WeTransfer et à quoi sert-il ?

WeTransfer est une plateforme en ligne conçue pour transférer rapidement et facilement des fichiers volumineux. Fondée en 2009 à Amsterdam par Bas Beerens et Nalden, l’entreprise a connu une grande popularité car elle simplifie une tâche parfois fastidieuse : le partage d’éléments très lourds sur Internet.

À quoi sert-il ? La fonction principale de WeTransfer est de permettre aux personnes d’envoyer de gros fichiers d’un endroit à un autre via Internet. Cela est particulièrement utile lorsque les fichiers sont trop volumineux pour être envoyés par e-mail ou lorsque vous avez besoin de partager du contenu multimédia, tels que des images haute résolution, des vidéos, des fichiers de conception graphique ou des documents étendus.

WeTransfer permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers sur sa plateforme, puis d’envoyer un lien de téléchargement aux personnes avec lesquelles ils souhaitent partager les fichiers. Ces liens de téléchargement ont généralement une durée de vie limitée pour garantir la sécurité et la confidentialité des fichiers partagés.

Cela en réalité une bonne option pour les utilisateurs créatifs ou professionnels, qui ont souvent affaire à des fichiers volumineux. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un service de stockage en nuage classique, il permet aux utilisateurs payants de conserver des éléments sur leurs serveurs. Ainsi, il facilite l’envoi récurrent de ces fichiers, ce qui est particulièrement intéressant pour les entreprises.

Est-ce que WeTransfer est sûr ?

Avant d’entrer dans le processus d’envoi de fichiers via WeTransfer, il est important de consacrer quelques lignes à la sécurité. Ce service est-il vraiment fiable ?

Il est certain que des millions d’utilisateurs le croient. Selon les chiffres officiels, chaque mois, environ 80 millions d’utilisateurs partagent 2 milliards de fichiers grâce à WeTransfer. Ces chiffres ne sont pas une garantie de sécurité en soi, mais ils sont impressionnants.

Ce qui vous donnera une plus grande tranquillité d’esprit, c’est de savoir que les fichiers sont chiffrés en transit (TLS) et lorsqu’ils sont stockés (avec un chiffrement AES-256). Ainsi, ils ne sont accessibles qu’avec les liens détenus par l’émetteur et le destinataire du fichier. Par conséquent, personne, pas même WeTransfer, ne peut savoir ce que vous envoyez.

Comment utiliser WeTransfer pour envoyer des fichiers ?

Vous pouvez accéder à WeTransfer de deux manières. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à partir de votre ordinateur, il est préférable d’aller directement sur leur site web. Sinon, vous pouvez utiliser la plateforme sur mobile, grâce à son application pour Android et iOS.

Dans ce guide, je vais me concentrer sur la première méthode. Et je le fais pour une raison très simple : si vous accédez depuis l’application mobile, il est nécessaire de s’inscrire. Cependant, pour envoyer des fichiers depuis le navigateur, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

La première chose à faire est d’accéder à la page principale de WeTransfer. Vous pouvez le faire depuis votre mobile ou votre PC. Ensuite, suivez ces étapes :

Cliquez sur J’accepte. Cliquez sur Téléverser des fichiers. Avec l’explorateur de fichiers de votre appareil, sélectionnez un élément. Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps. Une fois que vous avez terminé de sélectionner les fichiers, ajoutez un titre et une explication. Ensuite, cliquez sur Suivant. Ils seront téléchargés dans le cloud. S’ils sont très lourds, il faudra être patient. Choisissez entre envoyer par e-mail ou obtenir un lien vers le fichier. Finalisez la procédure en saisissant l’e-mail ou en envoyant le lien via le moyen qui vous convient le mieux.

Maintenant, vos contacts pourront utiliser le lien pour télécharger le fichier que vous leur avez envoyé. Évidemment, cette procédure correspond à l’option gratuite et sans inscription de WeTransfer. Cependant, si vous avez besoin de transférer de nombreux éléments, il peut être judicieux de souscrire à un abonnement. Quels sont les plans disponibles ?

Plans de WeTransfer

WeTransfer propose plusieurs options. Voici tous les plans actuellement proposés par l’entreprise :

Gratuit . Le compte gratuit permet aux utilisateurs d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go. De plus, aucune vérification de transfert n’est nécessaire.

. Le compte gratuit permet aux utilisateurs d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go. De plus, aucune vérification de transfert n’est nécessaire. Pro . Cette formule offre quelques avantages supplémentaires. Par exemple, elle permet d’envoyer ou de recevoir jusqu’à 200 Go et offre 1 To de stockage par utilisateur. Par ailleurs, elle offre également la possibilité de créer un site web permettant de partager facilement vos fichiers. Il est proposé au prix de 12 euros par mois (10 euros par mois en facturation annuelle).

. Cette formule offre quelques avantages supplémentaires. Par exemple, elle permet d’envoyer ou de recevoir jusqu’à 200 Go et offre 1 To de stockage par utilisateur. Par ailleurs, elle offre également la possibilité de créer un site web permettant de partager facilement vos fichiers. Il est proposé au prix de 12 euros par mois (10 euros par mois en facturation annuelle). Premium. Il s’agit de l’abonnement le plus avancé. Il n’y a pas de limite pour les transferts et le stockage en nuage est illimité. Il permet également de générer autant de révisions et de portails que nécessaire, sans limite. Il est proposé au prix de 23 euros par mois (19 euros par mois en facturation annuelle).

Quelle option vaut le coup ? Si vous êtes un utilisateur occasionnel qui veut simplement envoyer quelques fichiers de temps en temps et que ceux-ci ne dépassent pas 2 Go, il n’est pas nécessaire de payer pour WeTransfer.

En revanche, si vous envoyez de nombreux fichiers volumineux dans le cadre de votre travail, par exemple si vous produisez du contenu vidéo, les plans payants de WeTransfer peuvent être très intéressants. Par exemple, le fait que les destinataires puissent effectuer des vérifications vous facilitera grandement la tâche.

Enfin, n’oubliez pas qu’il existe de bonnes alternatives à WeTransfer. Il peut être intéressant d’y jeter un coup d’œil pour voir s’il existe un autre service qui vous convient mieux.