Comment faire des captures d’écran sur Mac et comment les changer de dossier

Voici un guide qui vous présente les méthodes disponibles sur macOS pour faire une capture d’écran. De plus, je vous explique comment changer le dossier de destination.

Un iMac avec processeur Apple M1.

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les façons de faire une capture d’écran sur macOS. Peu importe si vous avez un Mac mini, un MacBook Pro ou un iMac, ce que je vais vous dire vous intéresse. Les raccourcis clavier que je vais vous montrer fonctionnent sur tous les ordinateurs Apple et vous aident à extraire le contenu de l’écran sous forme d’image.

De plus, je vous explique où vont les captures d’écran et comment changer le dossier de destination. Les astuces mentionnées ci-dessous ne sont pas l’une des nouveautés de macOS Sonoma, mais elles fonctionnent dans la plupart des versions du système d’exploitation. Vous avez juste besoin d’un Mac pour utiliser les fonctions que je vais vous révéler ci-dessous.

Raccourcis clavier pour faire des captures d’écran sur macOS

Les captures d’écran sur votre Mac sont réalisées à l’aide de raccourcis clavier. Bien que tous extraient une image de ce qui se passe sur le bureau, chacun le fait de manière différente. Il est bon de connaître chacun d’entre eux pour pouvoir faire les captures d’écran les plus appropriées à chaque occasion.

Faire une capture d’écran complète

Pour prendre une capture de l’intégralité de l’écran actuel sur macOS, vous pouvez utiliser le raccourci Shift + Command + 3. Ce raccourci capturera tout ce qui est visible sur votre écran à ce moment-là. C’est particulièrement utile lorsque vous voulez exporter une image, une vue complète de votre bureau, y compris toutes les fenêtres ouvertes.

Faire une capture d’une sélection de l’écran

Si vous devez capturer seulement une partie spécifique de l’écran, vous pouvez utiliser le raccourci Shift + Command + 4. Ce raccourci vous permet de sélectionner la zone que vous voulez capturer. Après avoir appuyé sur ce raccourci, vous pouvez faire glisser le curseur pour définir la région que vous voulez capturer. C’est utile pour capturer des images, des boîtes de dialogue ou tout contenu spécifique à l’écran.

Capturer une fenêtre spécifique

Pour capturer la fenêtre active (ou celle que vous préférez) avec tout son contenu, vous pouvez utiliser le raccourci Shift + Command + 4, puis appuyer sur la barre d’espace. Lorsque vous le faites, le curseur se transforme en appareil photo et vous pouvez cliquer sur la fenêtre que vous voulez capturer. C’est utile pour capturer des fenêtres d’applications sans inclure l’arrière-plan du bureau ou le reste des programmes ouverts.

Ouvrir l’application Capture d’écran

Si vous voulez enregistrer l’écran au lieu de prendre des captures statiques, vous pouvez utiliser le raccourci Shift + Command + 5. Ce que fait réellement cette combinaison, c’est d’ouvrir l’application Capture d’écran, en vous fournissant toutes les options disponibles. En plus de l’enregistrement, vous pourrez configurer le comportement de l’outil et choisir le mode de capture que vous préférez.

Où sont enregistrées les captures d’écran sur un Mac?

Par défaut, lorsque vous faites des captures d’écran sur macOS, le système d’exploitation les enregistre automatiquement sur votre bureau, avec un nom descriptif qui inclut des données telles que la date et l’heure de la capture. Toutes les captures sont enregistrées au format PNG par défaut.

Le fait que ce soit ainsi rend très simple l’accès à vos captures d’écran, car elles sont stockées dans un endroit très accessible : le bureau de votre Mac. De plus, le nom de fichier fournit des informations utiles, telles que la date et l’heure de la capture, ce qui facilite l’organisation et l’identification des images.

Cependant, vous pouvez changer ce comportement à tout moment et le personnaliser selon vos préférences. Comment ? Il vous suffit de suivre ces étapes :

Utilisez la combinaison Shift + Command + 5 pour ouvrir l’application Capture d’écran. Vous verrez qu’un sélecteur de modes apparaît dans la zone inférieure. Vous pouvez choisir le type de capture d’écran que vous voulez prendre ou activer l’enregistrement vidéo. Cliquez sur le bouton Options. Sous la section Enregistrer dans, sélectionnez la destination des captures.

Voici toutes les possibilités qui s’offrent à vous :

Bureau . Il s’agit de l’emplacement par défaut pour toutes les captures d’écran. Si vous ne modifiez pas les réglages, chacune d’entre elles sera ajoutée au bureau du Mac.

. Il s’agit de l’emplacement par défaut pour toutes les captures d’écran. Si vous ne modifiez pas les réglages, chacune d’entre elles sera ajoutée au bureau du Mac. Documents . Je vous recommande de choisir cet emplacement si vous préférez que les captures d’écran ne s’accumulent pas sur le bureau.

. Je vous recommande de choisir cet emplacement si vous préférez que les captures d’écran ne s’accumulent pas sur le bureau. Presse-papiers . C’est une bonne option lorsque vous avez l’habitude de coller la capture dans une application de montage ou dans un document. Le fichier n’est enregistré dans aucun répertoire et sera disponible dans le presse-papiers jusqu’à ce que vous copiez un autre élément. De plus, grâce à l’intégration entre appareils (celle qui vous permet également de déverrouiller le Mac avec l’Apple Watch), si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez coller l’image sur ces appareils.

. C’est une bonne option lorsque vous avez l’habitude de coller la capture dans une application de montage ou dans un document. Le fichier n’est enregistré dans aucun répertoire et sera disponible dans le presse-papiers jusqu’à ce que vous copiez un autre élément. De plus, grâce à l’intégration entre appareils (celle qui vous permet également de déverrouiller le Mac avec l’Apple Watch), si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez coller l’image sur ces appareils. Mail . Lorsque vous souhaitez envoyer la capture d’écran par e-mail, cochez ce réglage. C’est un moyen rapide de créer un nouvel e-mail avec les images que vous avez extraites de l’écran.

. Lorsque vous souhaitez envoyer la capture d’écran par e-mail, cochez ce réglage. C’est un moyen rapide de créer un nouvel e-mail avec les images que vous avez extraites de l’écran. Messages . Fonctionne de la même manière que l’option précédente, mais en envoyant la capture par messages.

. Fonctionne de la même manière que l’option précédente, mais en envoyant la capture par messages. Aperçu . C’est sans aucun doute la meilleure façon de modifier vos captures avant de les enregistrer. Elles s’ouvrent directement dans Aperçu, ce qui vous permet également d’exporter la capture dans n’importe quel format.

. C’est sans aucun doute la meilleure façon de modifier vos captures avant de les enregistrer. Elles s’ouvrent directement dans Aperçu, ce qui vous permet également d’exporter la capture dans n’importe quel format. Autre emplacement. Permet de sélectionner un emplacement spécifique pour enregistrer les captures d’écran.

Il est important de souligner que l’option que vous choisissez en utilisant cette méthode s’appliquera par défaut aux autres méthodes de capture d’écran. Par exemple, si vous choisissez d’ouvrir l’image résultante avec Aperçu, cela se produira même lorsque vous utiliserez les raccourcis Shift + Command + 3, Shift + Command + 4 ou Shift + Command + Barre d’espacement + 4.