Comment jouer à EA Sports FC Tactical avant tout le monde sur Android et iOS

EA Sports FC Tactical est le prochain jeu qui combine le football avec la stratégie.

Capture d’écran d’EA Sports FC Tactical

Il y a quelques jours, nous avons déjà parlé d’EA Sports FC Tactical, le nouveau jeu mobile d’EA qui combinera la mécanique des jeux de football avec la stratégie au tour par tour pour donner vie à une nouvelle expérience jamais vue auparavant. La société nous a révélé quelques informations sur son nouveau jeu, et maintenant on sait enfin quand il sera disponible, et comment vous pouvez vous inscrire pour être parmi les premiers à jouer.

EA Sports FC Tactical se distingue par l’option offerte aux joueurs de jouer avec plus de 5000 joueurs issus de plus de 10 grandes ligues, telles que la Premier League, LALIGA EA SPORTS, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Serie A.

Inscrivez-vous dès maintenant pour être parmi les premiers à jouer à EA Sports FC Tactical

Le jeu sera disponible début de l’année prochaine 2024 pour les utilisateurs d’iOS et d’Android. Une fois disponible, le jeu pourra être téléchargé gratuitement sur les iPhone et Android du monde entier.

Cependant, bien avant que le jeu ne soit disponible en téléchargement, les utilisateurs pourront s’inscrire sur les boutiques d’applications respectives pour être avertis lors de sa sortie. Il suffit de se rendre sur l’App Store ou Google Play et s’inscrire pour recevoir des notifications.

Google Play | EA Sports FC Tactical (Préinscription)

EA Sports Tactical FC ne remplacera pas EA Sports FC Mobile 2024, qui restera le titre phare parmi les jeux de football sur mobile. Cette variante s’adresse à ceux qui recherchent une expérience plus proche des jeux de stratégie, avec un gameplay qui met davantage l’accent sur les tactiques élaborées par les joueurs plutôt que sur l’action du match elle-même.

Comme d’habitude, le jeu sera free-to-play. Cela signifie qu’il pourra être téléchargé gratuitement, mais comprendra des éléments débloquables qui pourront être achetés via des paiements intégrés au jeu.