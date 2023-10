Si cela apparaît sur ton WhatsApp, c’est que le nouveau tueur de mots de passe de Google est arrivé sur ton Xiaomi : voici comment le configurer

Les mots de passe ont toujours été source de conflits en raison de la façon dont les utilisateurs les ont gérés. Soit nous avons choisi un mot de passe pour tous les services et appareils, ce qui a toujours été hautement insécurisé, soit nous avons choisi un mot de passe différent pour chaque chose, ce qui provoque des oublis, des négligences et des comptes bloqués. Il existe des applications pour résoudre ce problème, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire.

Pour essayer de simplifier les choses au maximum, Google travaille depuis un certain temps sur son propre destructeur de mots de passe, un seul accès pour tout mais renforcé à l’extrême. Il l’a appelé Google Passkeys au moment de son annonce, et il ne restait plus qu’à attendre qu’il se propage. Maintenant, il est enfin arrivé sur WhatsApp et si vous avez activé cette option, il est également arrivé sur votre Xiaomi.

Trouver et activer Passkeys sur WhatsApp

Passkeys arrive sur WhatsApp, mais pas de la manière que vous imaginez. Il ne va pas supprimer la nécessité de saisir votre mot de passe pour accéder à l’application, si vous l’avez protégée ainsi, ni supprimer le mot de passe pour télécharger la sauvegarde sur Google Drive. Non. Passkeys est ajouté à votre WhatsApp comme un système alternatif de validation pour votre compte. Là où vous aviez le double facteur d’authentification, Passkeys est maintenant inclus.

Nous pouvons déjà dire adieu au code SMs ennuyeux que nous recevons et que nous oublions ensuite et qui s’accumule dans l’application de messages jusqu’à ce qu’un jour, lorsque nous nous décidons enfin, nous commençons à supprimer tous les codes accumulés. Maintenant, Google nous permet d’utiliser Passkeys pour valider notre compte. Un simple doigt posé sur le capteur d’empreintes digitales de notre Xiaomi, ou une validation que notre visage est celui qui a toujours été, et voilà.









Mais Passkeys n’est pas encore arrivé à tous les utilisateurs de WhatsApp, et peut-être ne l’avez-vous pas encore reçu sur votre Xiaomi. Il y a un moyen de le vérifier, bien sûr, et c’est de chercher où il devrait être. Pour ce faire, nous devons accéder aux paramètres de WhatsApp sur notre Xiaomi, puis trouver les paramètres du compte et confirmer qu’une option appelée « Clés d’accès » apparaît. C’est Passkeys. S’il est là, où nous vous l’avons indiqué, l’activer est vraiment facile.

Nous vous rappelons le chemin :

Ouvrez votre WhatsApp

Cliquez sur les trois boutons verticaux dans le coin supérieur droit

Accédez à « Paramètres »

Accédez à « Compte »

Si vous avez « Clés d’accès » là-bas, vous avez Passkeys. Il suffit maintenant de cliquer pour le configurer.

Et le configurer est aussi simple que suivre les étapes demandées par le menu « Clés d’accès » pour créer notre Passkey. WhatsApp nous demandera de décider quelle option d’authentification nous voulons utiliser pour prouver notre identité. Par exemple, le verrouillage de l’écran de notre Xiaomi. En l’utilisant, la Passkey est chiffrée de manière unique pour nous et voilà, notre clé d’authentification personnelle est créée. Adieu les SMs.