Comment avoir deux comptes WhatsApp sur un téléphone Samsung

Voici un guide qui vous explique étape par étape comment avoir deux comptes WhatsApp sur votre mobile Samsung.

Fonctionnalité Messages double SIM de One UI

Dans ce guide, je vous explique les étapes que vous devez suivre pour avoir deux comptes WhatsApp sur votre téléphone Samsung. Cela est possible grâce à une fonctionnalité de One UI appelée Messages double SIM. Si vous avez besoin d’accéder à deux profils différents depuis le même téléphone, je vous recommande de rester jusqu’à la fin. Je vous explique ici ce que vous devez faire pour y parvenir.

Comment activer Messages double SIM sur un téléphone Samsung avec One UI

Conseils pour utiliser Messages double SIM

Pour avoir deux comptes WhatsApp sur un appareil Samsung, il n’est pas nécessaire d’installer une application supplémentaire. Évidemment, si vous recherchez des options avancées pour dédoubler des applications sur Android, il est préférable d’opter pour des solutions tierces qui vous permettent d’avoir deux comptes pour n’importe quelle application.

Messages double SIM n’est pas un outil très avancé. Cependant, c’est précisément sa simplicité et le fait qu’il soit intégré au système qui font de cette solution la plus intéressante, selon moi.

Maintenant, comment fonctionne Messages double SIM sur les téléphones Samsung ? Tout d’abord, suivez ces étapes pour l’activer :

Ouvrez les paramètres de votre téléphone. Appuyez sur Fonctions avancées. Touchez Messages double SIM. Dans la liste supérieure, vous verrez toutes les applications que ce système permet de dédoubler. Appuyez sur l’interrupteur de WhatsApp. Suivez les étapes supplémentaires qui apparaissent à l’écran.

Si vous vous posiez la question, ce que fait Messages double SIM, c’est de dupliquer l’application WhatsApp, en lui accordant un espace indépendant pour chaque instance. Cela vous permettra de configurer deux comptes différents pour chacune d’entre elles.

Un détail important est que, lors de la procédure, l’outil One UI vous permet de décider si vous souhaitez utiliser des listes de contacts différentes pour chaque application. Cela peut vous aider à séparer encore davantage les deux comptes et à éviter qu’ils ne partagent leurs contacts. Je vous conseille d’activer cette fonction si l’un des comptes est professionnel et l’autre à usage personnel.

Comme indiqué sur l’image ci-dessus, l’une des instances de WhatsApp est marquée d’un badge de couleur orange. Gardez cela à l’esprit afin de distinguer facilement de quel compte proviennent les messages que vous recevez.

Il est possible que vous receviez un grand nombre de messages WhatsApp tout au long de la journée. Si vous dupliquez également l’application et ajoutez un deuxième compte, des centaines de notifications pourraient arriver sur votre téléphone. Le fait qu’il y ait deux installations de la même application pourrait vous causer des confusions, c’est pourquoi je vous donne quelques conseils appropriés.

Voici ce que vous devez prendre en compte lorsque vous utilisez Messages double SIM :