Comment bloquer les publicités de Chrome sur votre Android

La version de Chrome para Android possède un bloqueur de publicités intégré. Découvrez ici comment l’activer en quelques secondes.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans la version de Chrome pour Android.

Naviguer sur Internet et rencontrer des sites web qui affichent des annonces gênantes est extrêmement courant, surtout si vous n’avez pas installé de bloqueur de publicités sur votre navigateur. Bien que cela puisse être résolu de manière simple et rapide en installant un bloqueur de publicités, il y a des moments où cela n’est pas possible.

Par exemple, la version de Google Chrome pour les appareils Android (téléphones, tablettes et téléviseurs intelligents) ne permet pas d’installer des bloqueurs de publicités, ou plutôt, il est possible d’installer des extensions comme Adblock, mais la procédure à suivre est assez compliquée.

Pour surprendre beaucoup de gens, Chrome pour Android dispose d’une sorte de bloqueur de publicités qui est désactivé par défaut. Pour l’activer, vous devez mettre à jour votre navigateur vers la dernière version, puis accéder aux paramètres de Chrome sur Android.

Dites « au revoir » aux annonces de Chrome sur votre téléphone Android

Essayant d’éviter que les utilisateurs bloquent toutes les annonces, ce que parviennent à faire efficacement des extensions comme AdBlock et uBlock, Google a intégré un bloqueur de publicités qui doit être activé manuellement. Heureusement, l’activation est plus simple qu’il n’y paraît :

La première chose que vous devez faire est d’ ouvrir le navigateur Chrome de Google sur votre appareil Android.

sur votre appareil Android. Dans le navigateur en question, vous devrez cliquer sur les trois petits points situés dans le coin supérieur droit de l’écran.

situés dans le coin supérieur droit de l’écran. Un menu avec plusieurs options s’affichera, vous devrez alors cliquer sur l’option « Paramètres » .

. Dans le menu des paramètres de Chrome, vous devrez faire défiler jusqu’à la section appelée « Paramètres avancés », puis vous devrez accéder à la section « Paramètres du site ».

Ensuite, vous devrez cliquer sur « Annonces intrusives » (cette option peut apparaître sous le nom « Annonces invasives »).

(cette option peut apparaître sous le nom « Annonces invasives »). Enfin, vous devrez activer la fonctionnalité qui bloque ce type d’annonces.

Une fois cette fonctionnalité activée dans la version de Chrome pour Android, le navigateur affichera un petit message lorsque la publicité du site web visité est bloquée. De plus, il permet de visualiser cette publicité bloquée sans avoir besoin de désactiver le bloqueur de publicités.

En conclusion, nous tenons à préciser que cette fonctionnalité est uniquement présente dans la version mobile de Chrome pour les appareils Android. Pour le moment, elle n’est pas disponible dans la version PC (dans ce cas, il est nécessaire de télécharger et d’installer un bloqueur de publicités).