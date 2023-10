Comment personnaliser votre téléphone Samsung avec One UI : les meilleurs astuces

Dans ce guide, je vous présente quelques-uns des meilleurs astuces pour personnaliser au maximum votre téléphone Samsung avec One UI.

Un téléphone pliable Samsung avec One UI.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les meilleures astuces pour personnaliser votre Samsung Galaxy en termes de personnalisation. Je vais vous montrer les paramètres système qui vous permettront de donner une touche unique à votre appareil. Ce que je vous raconte ici vous sera utile que vous veniez d’acheter un téléphone avec One UI ou si cela fait déjà un certain temps que vous l’avez. Ne le manquez pas !

Changez la palette de couleurs

Commençons par quelque chose de basique. Je parle de la possibilité offerte par One UI de personnaliser la palette de couleurs. De cette manière, vous pourrez choisir le schéma de tout le système, ainsi que celui des applications compatibles avec Material 3 de Google.

Suivez simplement ces étapes :

Allez dans les paramètres. Cliquez sur Fond d’écran et style. Appuyez sur Palette de couleurs. Activez la fonction. Sélectionnez la combinaison de couleurs que vous préférez.

Vous pouvez également utiliser la palette de couleurs sur les icônes en activant l’option Appliquer la palette aux icônes.

Profitez des widgets de Samsung

Les widgets d’Android sont un moyen pratique de voir des informations de vos applications directement depuis l’écran d’accueil. Samsung propose plusieurs widgets dans sa surcouche One UI qui sont particulièrement recommandables. Pourquoi ?

La principale raison pour laquelle j’aime les widgets de Samsung est qu’ils s’intègrent parfaitement au design de tout le système. Cela rend tout plus cohérent en termes d’interface. De plus, je considère également qu’ils sont utiles car ils donnent un accès rapide aux fonctions de One UI ainsi qu’aux applications natives de Samsung.

Utilisez les fonds d’écran de One UI

One UI est livré avec de nombreux fonds d’écran qui apporteront une touche plus agréable à votre appareil. Vous les trouverez dans la section Fonds d’écran des paramètres système.

Les fonds spécialement inclus pour les appareils Galaxy, qui apparaissent en haut de la liste, se distinguent. Mais je vous recommande également d’essayer de créer votre propre combinaison de couleurs, dans la section Couleurs, ou d’activer l’Écran de verrouillage dynamique, dans la catégorie Services de fonds d’écran.

Si vous consacrez un peu de temps à explorer les options offertes en matière de personnalisation par votre téléphone Galaxy, vous pourrez pousser la personnalisation de One UI à un niveau supérieur.

Tirez le meilleur parti de l’écran de verrouillage

L’écran de verrouillage est un autre élément que vous pouvez personnaliser sur votre téléphone avec One UI. Comment pouvez-vous le faire ?

Eh bien, la première chose à faire est de verrouiller votre téléphone. Ensuite, appuyez longuement sur l’écran de verrouillage. Vous verrez qu’il s’éloigne légèrement et vous permet de toucher différents éléments. Voici ce que vous pouvez changer sur l’écran de verrouillage :

Raccourcis inférieurs.

Ajouter des informations de contact.

Changer la taille de l’horloge et son style.

Modifier l’affichage des notifications.

Accéder au sélecteur de fonds d’écran.

Changez le fond d’appel

Vous pouvez changer le fond qui apparaît lorsque vous appelez depuis l’application téléphonique native. Il vous suffit de l’ouvrir et d’entrer dans les paramètres.

Ensuite, appuyez sur Fond d’écran d’appel et choisissez une image dans la galerie. Samsung vous permet également de créer un AR Emoji animé pour cette partie du système. Ah, et en tant que fond, il est également possible de sélectionner une courte vidéo qui s’affichera lorsque vous recevez un appel.

Modifiez le zoom de l’écran

Vous pouvez changer le zoom de l’écran depuis les paramètres du téléphone, dans la section Écran. Appuyez sur la section Zoom d’écran pour modifier cette valeur facilement.

Si vous voulez agrandir ou réduire la taille de la police, vous pouvez également le faire dans la section Taille et style de la police de la même section Écran.

Personnalisez la barre de navigation

Ne quittons pas la section Écran des paramètres. Vous y trouverez également toutes les options de la Barre de navigation.

Une fois que vous êtes entré dans la section correspondante, vous pourrez activer ou désactiver les gestes de navigation. Vous pourrez également modifier l’ordre des boutons de la barre, si vous choisissez ce format.

Donnez une touche différente à votre Samsung avec les thèmes

Je dois admettre que personnellement, je ne suis pas un amateur de thèmes. J’ai toujours préféré laisser One UI tel qu’il est. Cependant, si vous recherchez une personnalisation maximale, les thèmes du système peuvent vous aider. Où les trouver ?

Il suffit d’aller dans les paramètres et de cliquer sur Thèmes. Ensuite, vous serez redirigé vers la Galaxy Store (ou du moins une variante de cette boutique). À partir de là, sélectionnez les thèmes, fonds d’écran et polices que vous souhaitez télécharger. Sachez que certains éléments sont payants et d’autres gratuits. Une fois téléchargés, vous pourrez les utiliser pour changer l’apparence de votre appareil.

Modifiez la taille des icônes des applications

Saviez-vous que vous pouvez changer la taille des icônes de l’écran d’accueil et du tiroir des applications sur One UI ? Le mieux, c’est que c’est extrêmement facile.

Suivez ces étapes :

Appuyez sur un espace vide de l’écran d’accueil. Cliquez sur Paramètres. Appuyez sur le bouton Grille d’accueil. En fonction du nombre d’emplacements que vous sélectionnez dans la grille, les icônes deviendront plus petites ou plus grandes.

Vous pouvez faire de même avec le tiroir des applications et les dossiers.

Donnez une touche personnelle à l’écran toujours allumé (AOD)

Enfin, je vais vous parler de l’écran toujours allumé. Il s’agit d’une autre partie du système à laquelle vous devez prêter attention si vous souhaitez avoir un téléphone Samsung unique.

Pour accéder aux paramètres de l’AOD, faites ceci :

Ouvrez les paramètres. Cliquez sur Écran de verrouillage. Appuyez sur Always on Display. Allez dans Style de l’horloge. Changez l’apparence de l’horloge selon vos préférences personnelles.

Si vous revenez à la section précédente, vous pourrez également ajouter des fonctionnalités supplémentaires à cette fonction, comme la possibilité de voir la musique en cours de lecture. Il est également possible de déterminer si l’AOD s’active par un simple toucher manuel ou de manière permanente lorsque vous verrouillez l’appareil.