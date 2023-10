Voici comment va changer ton Xiaomi lorsqu’il se mettra à jour avec HyperOS : sa nouvelle interface presque entièrement dévoilée

Ayer, Xiaomi a lâché la bombe avec l’annonce de son HyperOS, une nouvelle couche de personnalisation qui est destinée à remplacer l’ancienne MIUI, avec laquelle nous avons passé 13 ans, depuis que Xiaomi a été fondée en 2010 et a commencé à lancer ses premiers smartphones. Une annonce peu détaillée, car nous avons vu le nom, le logo officiel et c’est tout: Lei Jun n’a pas voulu entrer dans plus de détails.

Mais pas un jour, même pas 24 heures plus tard, nous avons déjà un aperçu du nouveau Centre de Contrôle dans l’interface utilisateur de HyperOS. Et nous connaissons le style de ses icônes, car elles ont été révélées sur Internet non seulement avec des captures d’écran et des vidéos montrant des images de la nouvelle IU, mais aussi avec une APK que vous pouvez télécharger et installer pour l’essayer par vous-même qui circule déjà sur les forums, les vidéos YouTube et les services de téléchargement tels que Mediafire.

Le Centre de Contrôle de HyperOS

Un élément qui a tendance à changer avec les nouvelles mises à jour logicielles de Xiaomi est le Centre de Contrôle, l’écran qui apparaît lorsque l’on fait glisser le doigt vers le bas. Par rapport à l’actuelle MIUI 14, basée sur Android 13, dans HyperOS l’écran reste pratiquement inchangé, sauf quelques modifications, telles que le déplacement des interrupteurs Wi-Fi et données mobiles, le raccourcissement conséquent des curseurs de luminosité et de volume et l’ajout de la mosaïque de lecture multimédia.

Un élément qui se démarque dans HyperOS sont sans aucun doute les nouvelles transitions, comme l’introduction d’une élégante animation inspirée d’iOS pour le geste de balayage vers le bas, redessinant ainsi la façon dont nous déverrouillons le terminal. En s’éloignant des animations traditionnelles de MIUI, HyperOS ajoute une touche différente aux transitions telles que le déverrouillage : lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au Centre de Contrôle, une animation agréable et fluide apparaît.

Une sensation proche de MIUI 12

Le centre de contrôle de HyperOS redessine également les raccourcis rapides, revenant à une disposition de défilement vers le bas qui rappelle MIUI 12, offrant un accès efficace et efficace à différentes fonctions du téléphone. En plus du Centre de Contrôle, les captures d’écran nous montrent d’autres détails de l’interface graphique tels que les menus et les applications système comme le calendrier, la météo, la calculatrice, le gestionnaire de fichiers, etc.

First Look: HyperOS new walls, clocks and lockscreen customization. pic.twitter.com/o2r72g7GtB — Rajesh Rajput (Technobuzz) (@iRaj_r) Octobre 18, 2023

Avec de nombreuses animations de transition, force est de constater que l’écran d’accueil au style minimaliste laisse présager une refonte visuelle éloignée de MIUI, mais lorsque vous commencez à utiliser, vous remarquez par exemple que la disposition dans le panneau des raccourcis change à peine.

HyperOS, plus de changements fonctionnels que visuels

Le but selon Lei Jun, PDG de Xiaomi, avec HyperOS n’est pas tant de révolutionner l’interface graphique, mais plutôt de démocratiser l’écosystème Xiaomi en regroupant tous ses produits sous un même système d’exploitation, des téléphones aux réfrigérateurs, des trottinettes à la future voiture Xiaomi.

Après avoir été annoncé hier, il reste encore beaucoup à savoir sur HyperOS, de si tous les téléphones qui devaient être mis à jour vers MIUI 15 le seront vers HyperOS, à l’ensemble de cette nouvelle couche basée sur Android. Mais ce premier aperçu nous montre que les transitions, les animations et le design arrondi des éléments de l’UI cherchent une couche avec une grande fluidité et une grande rapidité de navigation.