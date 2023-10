Passkeys sur WhatsApp : qu’est-ce que c’est, comment les utiliser et comment les activer pour ne plus avoir à utiliser de mots de passe

WhatsApp dispose désormais de « Passkeys » ou codes d’accès. Nous vous expliquons à quoi ils servent et tout ce que vous pouvez en faire.

L’icône de WhatsApp accompagnée du symbole représentant les nouvelles passkeys

Nous allons vous expliquer ce que sont les passkeys sur WhatsApp, comment les utiliser et à quoi elles servent. Il s’agit d’une fonctionnalité importante liée à la sécurité qui peut vous aider à éviter de perdre l’accès à votre compte WhatsApp en oubliant un mot de passe ou en ne pouvant pas recevoir un code de vérification à usage unique. Si vous utilisez WhatsApp, vous devriez certainement maintenir cette option activée en suivant les étapes que nous vous montrerons plus loin.

Après des mois de toutes sortes d’indices, WhatsApp a annoncé l’arrivée des passkeys, une nouvelle méthode de vérification que les utilisateurs peuvent utiliser lors de la connexion à l’application de messagerie, sans avoir besoin de se souvenir de mots de passe ou de clés complexes. Il s’agit de l’une des avancées les plus importantes en matière de sécurité réalisées par l’entreprise ces dernières années, et elle est enfin disponible pour tous.

Qu’est-ce que sont les passkeys sur WhatsApp et à quoi servent-elles

Depuis plusieurs années déjà, des entreprises comme Google et Apple encouragent l’utilisation des passkeys comme alternative aux mots de passe classiques. Comme nous l’avons déjà expliqué dans notre guide sur les passkeys, cette méthode de vérification supprime la nécessité de se souvenir d’une clé, d’un PIN ou d’un mot de passe lors de l’authentification sur une plateforme.

Lors de la connexion à une application prenant en charge les passkeys, comme c’est le cas de WhatsApp, il suffit de déverrouiller notre téléphone via une méthode biométrique, telle qu’un lecteur d’empreintes digitales ou un système de reconnaissance faciale.

En réalité, ce qui se passe, c’est que les données d’accès sont stockées et transférées de manière chiffrée et invisible pour l’utilisateur, et il suffit à celui-ci de vérifier son identité en utilisant son empreinte digitale ou son visage pour pouvoir se connecter.

Les passkeys de WhatsApp dans leur version pour Android font appel au gestionnaire de mots de passe de Google, où sont stockées les clés d’accès utilisées pour se connecter à l’application de messagerie. Ainsi, en changeant de téléphone, il suffira d’utiliser la passkey ou clé d’accès stockée pour se vérifier et accéder au compte WhatsApp.

Comment créer votre propre passkey ou clé d’accès sur WhatsApp

WhatsApp explique les étapes à suivre pour créer une passkey ou clé d’accès sur WhatsApp pour Android. Les voici :

Assurez-vous d’avoir un compte Google associé à votre smartphone Android et une méthode de déverrouillage sécurisée configurée sur votre téléphone. Ouvrez WhatsApp et accédez aux paramètres de l’application. Appuyez sur « Compte ». Appuyez sur « Clés d’accès ». Appuyez sur le bouton vert avec le texte « Créer une clé d’accès » et suivez les étapes indiquées à l’écran.

Une fois terminé, la clé d’accès sera stockée dans le gestionnaire de mots de passe de Google. Ainsi, la prochaine fois que vous vous connecterez à WhatsApp, il vous suffira de vérifier votre empreinte digitale ou votre visage au lieu de recevoir un SMs avec un code.

Si vous souhaitez cesser d’utiliser Passkey pour vous connecter à WhatsApp, il vous suffit d’accéder aux paramètres de la Clé d’accès et de toucher le texte « Annuler » que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus.

Pour le moment, il n’est pas possible de créer une passkey sur WhatsApp pour iPhone, mais étant donné que le système d’exploitation d’Apple prend déjà en charge cette technologie, il est très probable qu’elle arrive plus tôt que tard.

