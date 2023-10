Comment activer ou masquer le pourcentage de batterie sur les téléphones Samsung

Dans ce guide, je vous expliquerai comment configurer un téléphone Samsung avec One UI pour afficher le pourcentage de la batterie dans la barre d’état.

Le pourcentage de la batterie dans la barre d’état d’un téléphone Samsung avec One UI

Dans ce guide, je vais vous montrer les étapes à suivre pour voir le pourcentage de la batterie sur votre téléphone Samsung. De cette façon, il vous sera beaucoup plus facile de consulter ces informations et de savoir combien d’autonomie votre appareil a approximativement. En suivant les indications que je vous propose, le pourcentage s’affichera à côté de l’icône de la batterie dans la barre d’état.

Continuez à lire pour découvrir toutes les options disponibles pour connaître le pourcentage de batterie restant sur votre appareil avec One UI. Ne le manquez pas !

Activer le pourcentage de la batterie dans la barre d’état

La première option que vous avez pour activer le pourcentage de la batterie sur votre téléphone Samsung est de demander au système de l’afficher dans la barre d’état. C’est la façon la plus pratique de visualiser ces informations, car elles apparaissent indépendamment de l’application que vous avez ouverte. Peu importe ce que vous faites avec votre appareil, à l’exception des vidéos en plein écran, le pourcentage sera toujours visible.

Tout ce que vous avez à faire pour contrôler ce réglage est de vous rendre dans les paramètres du téléphone. Une fois là-bas, suivez ces instructions :

Appuyez sur Notifications. Touchez Paramètres avancés. Appuyez sur le curseur à côté de Afficher le pourcentage de la batterie.

À partir de ce moment, le pourcentage de la batterie s’affichera dans le coin supérieur droit de l’appareil, peu importe le contenu que vous visualisez. Seules les applications en mode plein écran n’afficheront pas cette information. Dans ces cas-là, il vous suffit de faire glisser depuis le haut de l’écran pour voir temporairement la barre d’état et, par conséquent, le pourcentage de la batterie.

Keep in mind that mobile phones with One UI are configured to display this data by default. Theoretically, you will only have to follow these steps if you have previously hidden it. In any case, knowing this process allows you to decide whether you want to enable or disable the battery percentage on your phone.

Ajouter un widget avec le pourcentage sur l’écran d’accueil

La deuxième option pour voir le pourcentage restant de la batterie sur votre appareil Samsung est d’ajouter le widget Batterie. C’est l’un des meilleurs widgets que vous pouvez ajouter à l’écran d’accueil de One UI. Pourquoi ?

Le widget Batterie de Samsung inclut les informations sur les autres appareils connectés via Bluetooth. Tant qu’aucun accessoire n’est connecté, seul le pourcentage du téléphone est affiché. Mais dès que vous connectez un casque, une souris ou un autre périphérique, le widget commence à afficher leur état de batterie. C’est une solution globale qui inclut non seulement la batterie du téléphone, mais aussi celle de tous vos accessoires.

Eh bien, compte tenu de tout cela, il est temps de connaître les étapes pour ajouter ce widget à l’écran d’accueil de votre terminal. Voici comment faire :

Sur l'écran d'accueil, repérez un espace vide et appuyez longuement dessus.

Maintenant, vous pouvez voir le pourcentage restant de la batterie de tous vos appareils, y compris votre téléphone. Cette option peut être combinée avec le pourcentage dans la barre d’état.

Bonus : consultez le pourcentage et autres détails dans les paramètres

Enfin, je vous recommande que si vous souhaitez connaître tous les détails sur la batterie de votre appareil, rendez-vous dans la section correspondante des paramètres.

Vous y trouverez, entre autres choses, une liste des applications qui consomment le plus d’énergie, le temps d’écran restant et, bien sûr, le pourcentage de la batterie. Ce n’est certainement pas une méthode pour des consultations rapides, mais pour connaître en profondeur comment l’énergie est utilisée sur votre appareil par le système et les applications.

