Comment accélérer la vitesse d’un ordinateur qui fonctionne lentement

Dans ce guide, je t’explique quelles sont les meilleures recommandations pour améliorer les performances d’un PC qui fonctionne lentement.

Ton PC ira comme une flèche avec ces conseils.

Ce guide complet explique comment accélérer un ordinateur qui fonctionne lentement. Tout comme j’ai expliqué pourquoi votre téléphone Android fonctionne lentement, je vous présente ici les principales raisons pour lesquelles un PC ralentit et les solutions à essayer. Vous pouvez choisir quelles méthodes appliquer et lesquelles ne pas utiliser. Ensemble, elles contribuent toutes à améliorer les performances d’un PC.

Sachez qu’il existe des procédures qui sont de simples réglages système, mais d’autres vont beaucoup plus loin. C’est pourquoi, dans chaque section, je vous donne les avertissements appropriés pour éviter de mettre votre équipement en danger. Tous les tests ont été effectués sur un équipement avec Windows 11, bien que la plupart de ces conseils puissent être mis en pratique sur des machines avec Windows 10, Linux ou macOS. Sans plus tarder, commençons !

Supprimez les applications au démarrage

Il y a de nombreuses applications qui s’exécutent au démarrage de l’ordinateur. Certaines d’entre elles sont du système et ne peuvent pas être désactivées. Cependant, d’autres que vous avez installées vous-même peuvent ne pas être aussi nécessaires pour ralentir le démarrage de l’équipement. Que pouvez-vous faire ?

Suivez simplement ces étapes :

Rendez-vous dans les paramètres de Windows. Ouvrez la section Applications. Cliquez sur Démarrage. Vérifiez la liste des applications qui apparaissent ici. Désactivez toutes celles que vous estimez ne pas être importantes ou nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement. La prochaine fois que vous allumerez votre ordinateur, les applications désactivées ne se lanceront pas.

Avertissements. Évitez de désactiver des applications telles que Google Drive ou OneDrive. Elles sont responsables de la synchronisation des fichiers et il est préférable de les exécuter au démarrage. Vous pouvez vous passer de programmes secondaires, tels que Spotify ou Microsoft Edge, si ce n’est pas votre navigateur par défaut.

Désinstallez tout ce que vous n’utilisez pas

Il est temps de faire du nettoyage. De nombreuses applications fonctionnent en arrière-plan et consomment des ressources. Ce problème est en partie résolu en suivant les étapes décrites dans la section précédente. Cependant, il est très pratique de désinstaller les applications dont vous n’avez pas besoin lorsque vous cherchez à améliorer les performances de l’équipement.

C’est aussi simple que ça :

Ouvrez les paramètres du système. Cliquez sur Applications. Sélectionnez Applications installées. Repérez les programmes que vous n’utilisez pas. Cliquez sur les trois points et cliquez sur Désinstaller.

Avertissements. Si vous supprimez une application et que vous souhaitez la réinstaller par la suite, vous devez vous souvenir d’où vous l’avez installée. Beaucoup d’entre elles sont disponibles dans le Microsoft Store, mais d’autres ne peuvent être téléchargées que depuis le site officiel du développeur.

Supprimez les fichiers inutiles

Voyons maintenant comment supprimer les fichiers inutiles de votre PC. Pourquoi est-ce si important ? Un ordinateur qui manque d’espace disque aura généralement des performances moins bonnes. Il est nécessaire que votre équipement dispose d’un espace de stockage suffisant pour effectuer ses opérations.

Windows 11 dispose toujours d’un outil de libération d’espace très utile pour ces cas. Voici comment y accéder :

Ouvrez la recherche de Windows. Tapez Nettoyage de disque. Sélectionnez le premier résultat. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez supprimer. Plus vous en sélectionnez, plus vous libérez d’espace de stockage. En plus, je vous recommande de cliquer sur Nettoyer les fichiers système. Après avoir re-analysé l’équipement, vous pourrez sélectionner d’autres éléments additionnels, dont beaucoup sont de grande taille. Exécutez le processus de nettoyage.

Examinez l’ordinateur à la recherche de virus

Le fait que votre ordinateur fonctionne lentement ne signifie pas qu’il a été infecté par un virus. Cependant, il n’est pas une mauvaise idée de demander à Windows Defender de procéder à une analyse rapide et de rechercher des fichiers dangereux.

Voici comment procéder :

Ouvrez la recherche de Windows et tapez Sécurité Windows. Ouvrez l’application Sécurité Windows. Cliquez sur la section Protection contre les virus et menaces. Cliquez sur Analyse rapide.

Optimisez le stockage

Si vous avez un disque dur mécanique, le défragmenter est une très bonne idée. Cela rangera les secteurs du disque en regroupant les fragments de chaque fichier dans des espaces contigus. Le disque fonctionnera ainsi moins lorsque vous devrez localiser un fichier. Si vous avez un SSD, ce processus n’est pas nécessaire. Pour ce type d’unités, Windows dispose d’un Optimiseur.

Les instructions à suivre sont les mêmes :

Ouvrez la recherche de Windows et tapez Optimiser les lecteurs. Ouvrez l’outil Défragmenter et optimiser les lecteurs. Sélectionnez l’unité en question et cliquez sur Défragmenter ou Optimiser, selon le cas. Profitez-en également pour vérifier l’état de l’unité. Windows vous indique si l’optimisation est nécessaire et quand elle a été réalisée pour la dernière fois.

Avertissements. L’optimisation des unités SSD est assez rapide. Cependant, si vous devez défragmenter un disque dur mécanique, le processus peut prendre plusieurs heures. Je vous conseille de lancer l’outil pendant la nuit et d’éviter d’utiliser l’équipement pendant la défragmentation du disque.

Modifiez le plan d’alimentation de l’ordinateur

Le plan d’alimentation de Windows peut avoir une influence significative sur les performances, en particulier sur les ordinateurs portables. Pour prolonger l’autonomie de la batterie, le système limite les ressources disponibles du CPU.

Comment pouvez-vous modifier cette valeur ? Voici comment procéder :

Allez dans les paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur Alimentation et mise en veille. Dans la section Mode d’alimentation, cliquez sur Performances maximales.

Avertissements. Si vous souhaitez prolonger l’autonomie de votre équipement tout au long de la journée, évitez d’utiliser le mode performances maximales. Une autre possibilité est de garder l’ordinateur branché autant de temps que possible afin que le processeur puisse fonctionner sans limitations.

Désactivez les effets visuels inutiles

Windows 11 est rempli d’effets visuels inutiles. Oui, ils rendent le système plus attrayant, mais ils obligent également le CPU à travailler davantage. Lorsque vous recherchez les meilleures performances, il est préférable de désactiver tous ces ajouts proposés par Microsoft.

Voici comment faire :

Ouvrez les paramètres et accédez à la section Accessibilité. Désactivez les options Effets de transparence et Effets d’animation.

Désormais, le système sera moins esthétique. Cependant, la charge sur le CPU et le GPU sera réduite.

Mettez à jour ou réinitialisez votre système

Mettre à jour votre système est recommandé si vous recherchez une plus grande stabilité. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une mise à jour détériore les performances d’un équipement, les nouvelles versions apportent généralement une meilleure optimisation. Pour vérifier s’il y a des mises à jour, ouvrez les paramètres du système et cliquez sur Mise à jour de Windows. Ensuite, cliquez sur Rechercher des mises à jour.

D’autre part, je vous suggère également de réinitialiser votre PC pour repartir à zéro. Cette procédure est similaire à la réinitialisation matérielle sur Android et vous permet d’effacer tout le contenu de l’équipement. C’est une façon intéressante, bien que radicale, d’améliorer les performances. Voici comment procéder :

Ouvrez les paramètres, accédez à Système et cliquez sur Récupération. Cliquez sur Réinitialiser l’appareil. Dans la fenêtre contextuelle, suivez les étapes de l’assistant. Idéalement, choisissez l’option Tout supprimer pour une nettoyer complète du système. Terminez les étapes de l’assistant et attendez que l’équipement se réinitialise pour le configurer à partir de zéro.

Avertissements. Avant de procéder, vérifiez que vous disposez d’une sauvegarde de vos fichiers les plus importants. Vous pouvez les sauvegarder dans le cloud ou les envoyer sur un disque dur externe.

Installez un système d’exploitation léger

Une autre possibilité pour améliorer les performances de votre équipement est de dire adieu à Windows 11 et d’installer un système d’exploitation léger. Voici deux suggestions :

ChromeOS Flex . C’est une version de ChromeOS adaptée à tous les types d’ordinateurs. Transformez votre équipement en un Chromebook avec pour seule limitation l’accès aux applications Android. Pour le reste, il vous offre un accès à toutes les applications web via le navigateur Chrome. Il dispose même d’une prise en charge des applications Linux. Je vous recommande de lire le guide sur l’installation de ChromeOS Flex sur votre PC.

. C’est une version de ChromeOS adaptée à tous les types d’ordinateurs. Transformez votre équipement en un Chromebook avec pour seule limitation l’accès aux applications Android. Pour le reste, il vous offre un accès à toutes les applications web via le navigateur Chrome. Il dispose même d’une prise en charge des applications Linux. Je vous recommande de lire le guide sur l’installation de ChromeOS Flex sur votre PC. Distribution Linux. Une autre option consiste à installer une distribution Linux sur votre ordinateur. Il en existe de très légères qui nécessitent peu de ressources, comme Elementary OS et Linux Mint.

Avertissements. Avant de changer le système d’exploitation de votre équipement, créez une clé USB d’amorçage pour installer Windows. Vous pourrez ainsi revenir au système Microsoft si le nouveau ne répond pas à vos besoins. De plus, n’oubliez pas de sauvegarder vos données et de vérifier si le système vers lequel vous allez migrer dispose des applications dont vous avez besoin pour utiliser votre PC.

Désactivez la télémétrie de Microsoft

Cette proposition comporte certains risques. Avant de la réaliser, je vous conseille de lire attentivement ce que je vais vous expliquer ici. Windows 11 est rempli de processus qui surveillent vos actions. Cela permet à Microsoft d’obtenir des données précieuses pour optimiser le système et améliorer ses services. Cela aide également à vendre de la publicité ciblée. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, lisez attentivement les politiques de confidentialité de Windows.

Les processus de télémétrie (c’est ainsi qu’ils sont appelés) ne peuvent pas être complètement désactivés officiellement. Il est nécessaire d’utiliser des outils développés par des tiers. Il en existe de nombreux sur Internet, la plupart étant open source et publiés sur GitHub. Win Debloat Tools en est un exemple, mais ce n’est pas le seul. Utilisez Google pour trouver d’autres alternatives.

Avec ces applications, en plus de désactiver la télémétrie, vous pourrez supprimer des services Windows et des applications intégrées dont vous n’avez pas besoin. Cela vous permettra de réduire les processus en arrière-plan et la consommation de RAM de votre équipement.

Avertissements. Je vous recommande d’utiliser ces outils uniquement si vous avez les connaissances nécessaires et si vous savez ce que vous faites. Ne supprimez aucun composant système si vous ne savez pas vraiment à quoi il sert.

Mettez à jour les composants de votre ordinateur, si possible

Dans la mesure du possible, mettre à jour les composants de votre équipement vous aidera toujours à améliorer ses performances. Certains ordinateurs portables permettent d’augmenter la mémoire RAM et de remplacer le disque dur mécanique par un SSD. Cette dernière proposition en particulier apportera les meilleures performances à votre PC.

Pour les tours, tout est beaucoup plus simple. Ajouter un SSD rapide et augmenter la mémoire RAM est un investissement relativement faible qui rendra votre PC plus rapide. De plus, les étapes pour installer ces composants sont très simples. Vérifiez les options de mise à niveau offertes par votre équipement et mettez-vous au travail. Vous remarquerez immédiatement la différence.

