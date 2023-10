Je vous explique comment savoir si votre adresse e-mail a été dévoilée après une attaque sur un service et les étapes à suivre si cela se produit.

Un utilisateur utilise le courrier électronique sur son appareil.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les méthodes les plus efficaces pour découvrir si votre adresse e-mail a été dévoilée. De cette manière, vous saurez si l’un des services que vous utilisez a été victime d’une attaque et si vos informations personnelles circulent sur le réseau. Avec ces informations, vous saurez comment protéger les comptes compromis et tous vos autres profils en ligne.

Have I been pwned, le service qui vous aide à découvrir les fuites

Have I been pwned est un outil qui vous permet de savoir si votre compte a été dévoilé. Tout ce que vous avez à faire est de l’ouvrir sur votre téléphone portable ou votre ordinateur et d’entrer votre adresse e-mail dans le champ de texte.

En appuyant sur Entrée, les résultats apparaîtront. Comme vous pouvez le voir dans la photographie suivante, l’une de mes adresses a été dévoilée lors de deux attaques.

Vous pouvez essayer autant d’adresses e-mail que vous le souhaitez. Vous pouvez même saisir l’adresse e-mail d’un ami ou d’un membre de votre famille pour effectuer les vérifications nécessaires. En réalité, cette plateforme n’est rien d’autre qu’un moteur de recherche qui repère votre adresse e-mail dans des fuites massives qui ont été rendues publiques.

Rapport sur le dark web de Google

Que vous soyez ou non un utilisateur de Google One, vous pouvez vérifier l’état de votre adresse e-mail. Le rapport sur le dark web de Google est disponible pour tous les utilisateurs dans les pays suivants : Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Corée du Sud, France, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Unis et États-Unis.

Avec ce système, vous pouvez rechercher des données personnelles qui ont été révélées, notamment les suivantes :

Votre nom

Adresse postale

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Le rapport est entièrement gratuit, mais si vous payez pour Google One, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires consultables, comme des adresses e-mail secondaires ou plusieurs numéros de téléphone.

Pour commencer à surveiller le dark web avec cet outil de Google, il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cliquer sur Commencer, dans la section Rapport sur le dark web.

Que faire si votre adresse e-mail a été dévoilée ?

Dans le cas où votre adresse e-mail a été exposée à des fuites par un attaquant, vous devez suivre quelques recommandations. Voici une liste de conseils à vérifier pour protéger à la fois le compte compromis et vos autres profils en ligne.

Changez immédiatement votre mot de passe . La première étape consiste à changer le mot de passe de votre adresse e-mail. Assurez-vous que le nouveau mot de passe est fort en combinant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Profitez également de l’occasion pour modifier le mot de passe des autres services qui utilisent la même combinaison identifiant de messagerie/mot de passe dévoilé.

. La première étape consiste à changer le mot de passe de votre adresse e-mail. Assurez-vous que le nouveau mot de passe est fort en combinant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Profitez également de l’occasion pour modifier le mot de passe des autres services qui utilisent la même combinaison identifiant de messagerie/mot de passe dévoilé. Activez l’authentification à deux facteurs . Si votre fournisseur de messagerie propose l’option de l’authentification 2FA, activez-la immédiatement. Cela fournit une couche de sécurité supplémentaire. En réalité, c’est l’une des astuces de Gmail et d’autres services similaires à mettre en pratique dans tous les cas.

. Si votre fournisseur de messagerie propose l’option de l’authentification 2FA, activez-la immédiatement. Cela fournit une couche de sécurité supplémentaire. En réalité, c’est l’une des astuces de Gmail et d’autres services similaires à mettre en pratique dans tous les cas. Vérifiez votre compte de messagerie et luttez contre le SPAM . Il est conseillé de consulter les paramètres de votre messagerie pour vérifier s’il y a des paramètres suspects. D’autre part, il est recommandé de vérifier l’historique des connexions de Gmail ou de votre fournisseur, s’il offre cette option. Une des conséquences d’une adresse dévoilée est de recevoir beaucoup de courrier indésirable dans votre boîte de réception. Combattez-le avec les outils intégrés à votre plateforme de messagerie.

. Il est conseillé de consulter les paramètres de votre messagerie pour vérifier s’il y a des paramètres suspects. D’autre part, il est recommandé de vérifier l’historique des connexions de Gmail ou de votre fournisseur, s’il offre cette option. Une des conséquences d’une adresse dévoilée est de recevoir beaucoup de courrier indésirable dans votre boîte de réception. Combattez-le avec les outils intégrés à votre plateforme de messagerie. Révoquez les accès non autorisés . Vérifiez et révoquez l’accès de tierces parties à votre compte de messagerie. Cela inclut les applications et services auxquels vous avez précédemment donné accès. Si vous constatez que vous autorisez un service que vous ne connaissez pas, déconnectez-le immédiatement de votre compte.

. Vérifiez et révoquez l’accès de tierces parties à votre compte de messagerie. Cela inclut les applications et services auxquels vous avez précédemment donné accès. Si vous constatez que vous autorisez un service que vous ne connaissez pas, déconnectez-le immédiatement de votre compte. Envisagez de changer d’adresse e-mail. Cela peut être traumatisant, surtout si vous utilisez la même adresse depuis de nombreuses années. Cependant, si vous découvrez que votre adresse a été dévoilée à de nombreuses reprises, elle est probablement exposée aux attaques et aux courriers indésirables indéfiniment. Créer une nouvelle adresse signifie repartir de zéro et se débarrasser de la plupart des conséquences.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :