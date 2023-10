Comment supprimer Bixby de One UI sur Samsung

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes pour supprimer Bixby de votre téléphone Samsung. L’assistant vocal de la société parle déjà espagnol depuis des années et dispose de plusieurs astuces intéressantes. Mais si vous voulez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, je vais vous expliquer comment désactiver l’application, la masquer ou la délier du bouton d’alimentation du téléphone. De plus, je vais vous montrer comment désactiver tous les modes de Bixby Vision pour qu’il ne fonctionne pas avec l’appareil photo natif de votre appareil.

Comment supprimer Bixby du bouton d’alimentation

Samsung a ajouté une fonctionnalité ennuyeuse à ses appareils Galaxy. Je parle du fait que Bixby soit invoqué avec le bouton d’alimentation. Si vous avez essayé d’éteindre votre téléphone, vous avez probablement rencontré l’assistant de Samsung au lieu de voir le menu correspondant. Que pouvez-vous faire à ce sujet ?

Suivez simplement ces étapes :

Ouvrez les paramètres de l’appareil. Appuyez sur Fonctions avancées. Sélectionnez Bouton de Fonction. Dans la section Maintenir enfoncé, choisissez Menu d’extinction.

De cette manière simple, vous aurez partiellement désactivé Bixby sur votre appareil, du moins lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation. À partir de maintenant, lorsque vous appuyez longuement sur ce bouton, vous verrez le menu d’extinction et non l’écran de démarrage de Bixby.

Masquez l’application Bixby

Une autre possibilité pour réduire la présence de Bixby est de masquer l’application de l’écran d’accueil et d’autres sections du système.

La première étape consiste à ouvrir les paramètres de l’appareil. Ensuite, suivez ces instructions :

Ouvrez la section Écran d’accueil. Appuyez sur Masquer des applications sur les écrans d’accueil et des applications. Dans la liste, sélectionnez Bixby. Confirmez que vous souhaitez effectuer ce changement en appuyant sur Terminé.

Cette astuce vous permet de masquer d’autres applications sur votre téléphone avec One UI. Maintenant, l’icône de l’assistant Samsung ne s’affiche plus sur l’écran d’accueil. Vous ne le verrez pas non plus dans le tiroir des applications.

Comment désactiver complètement Bixby sur un téléphone Samsung

Enfin, si vous voulez désactiver complètement l’assistant Samsung, Bixby, vous avez la possibilité de le faire depuis la section Informations sur l’application. Comment y accéder ?

Si vous n’avez pas encore masqué Bixby, faites ce qui suit :

Localisez son icône et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Appuyez sur le bouton Désactiver du menu contextuel. Dans la boîte de dialogue inférieure, appuyez sur Désactiver.

De cette façon, Bixby ne sera plus présent dans le système. Bien que vous ne supprimiez pas complètement son application, vous n’aurez plus de mises à jour, vous ne verrez pas son icône sur l’écran d’accueil ou dans le tiroir des applications et il n’apparaîtra plus lorsque vous appuierez sur le bouton d’alimentation. De plus, l’application occupera très peu d’espace, une quantité pratiquement symbolique.

Si vous avez déjà masqué l’application, vous trouverez l’option pour la désactiver dans Paramètres > Applications > Bixby Voice. Appuyez sur Désactiver.

Bien sûr, vous pouvez facilement annuler ce changement plus tard. Il suffit de retourner à la page Informations sur l’application et d’appuyer sur Activer. Si beaucoup de temps s’est écoulé depuis sa désactivation, je vous conseille de rechercher de nouvelles versions dans Galaxy Store et de mettre à jour Bixby.

Éteignez Bixby Vision

Enfin, Samsung inclut Bixby Vision dans l’application appareil photo native de ses appareils Galaxy. Est-il possible de le désactiver ? Bixby Vision peut cesser de vous poser problème si vous faites ceci :

Ouvrez l’appareil photo de votre Samsung. Appuyez sur Plus. Appuyez sur Bixby Vision. Accédez aux paramètres en appuyant sur les trois points verticaux en haut de l’écran. Désactivez tous les modes. Désactivez l’option Afficher le Bixby Vision dans les applications pour supprimer son icône du tiroir des applications. Désactivez l’option Afficher le bouton de capture.

En faisant cela, vous aurez réduit au maximum la présence de Bixby Vision dans le système, ainsi que dans l’appareil photo de votre téléphone avec One UI.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :