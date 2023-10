Comment contacter Shein : numéro de téléphone, email, chat et toutes les méthodes

Je vais te montrer tous les moyens que tu as à ta disposition pour contacter Shein depuis la France.

L’application Shein sur un appareil mobile.

Dans cet article, je vais t’expliquer tous les moyens que tu as pour contacter Shein depuis la France. C’est similaire à ce que nous avons montré dans cette même publication sur la façon de contacter Wallapop ou Miravia. Dans les deux cas, nous avons examiné les possibilités pour les consommateurs d’obtenir de l’aide avec leurs commandes, que ce soit grâce à une page d’assistance, à un chat ou par e-mail.

Que peux-tu faire si quelque chose ne va pas avec tes achats sur Shein ? Continue à lire pour découvrir toutes les options que tu as pour contacter cette société.

Qui se cache derrière Shein ?

Je suis sûr que tu sais que Shein est une place de marché populaire pour la mode et les articles pour la maison qui a gagné une grande notoriété ces dernières années. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est qu’elle a été fondée en 2008 par Chris Xu à Nanjing, en Chine. Depuis lors, l’entreprise a connu une croissance énorme et est devenue l’une des principales plateformes de commerce électronique au monde.

Derrière Shein, se trouve une équipe d’entrepreneurs et d’entrepreneuses chinois dirigée par Chris Xu, qui joue un rôle essentiel dans la direction stratégique de l’entreprise. Son modèle économique repose sur des prix abordables, mais aussi sur une livraison relativement rapide et un vaste catalogue comprenant toutes sortes de références.

D’autre part, l’un des aspects distinctifs de la plateforme est son accent mis sur la technologie et l’analyse des données pour comprendre les préférences des consommateurs et leur proposer des produits qui correspondent à leurs goûts. Cela a contribué de manière significative à son succès sur le marché mondial de la mode en ligne.

Bien que l’entreprise ait son siège en Chine, elle a une portée véritablement mondiale, avec une présence dans plus de 220 pays et régions. Elle dispose également d’un bureau aux États-Unis. En France, la marque est exploitée par la société Infinite Styles Ecommerce, enregistrée en Irlande.

Tous les moyens de contacter Shein depuis la France

J’ai recensé au total cinq façons de contacter Shein ou de résoudre tes problèmes. Cette plateforme de commerce électronique est principalement centrée sur la mode, mais elle vend également des outils pour la maison et des produits d’autres secteurs. Le fait est qu’elle connaît actuellement un grand succès en France et que certains clients pourraient rencontrer des problèmes. As-tu eu un problème avec une commande Shein ? Voici les moyens de contacter l’entreprise.

Page d’assistance Shein

La page de contact Shein est le premier point de contact que tu auras avec l’équipe d’assistance de l’entreprise. Tu y trouveras une section de foire aux questions qui te permettra probablement de résoudre la plupart de tes doutes.

Voici les contenus liés à ces sujets :

Problèmes avec la commande

Livraison

Retour et remboursement

Paiement et promotions

Produit et stock

Compte

Légalité, sécurité et confidentialité

Médias (contenu destiné à répondre aux questions de la presse)

Suggestions ou réclamations

De plus, en bas de page, tu trouveras des liens vers des informations utiles pour faciliter tes achats. En voici quelques-uns :

Chat d’assistance client

Si les doutes persistent, le mieux est de passer au chat d’assistance. Tu peux cliquer sur le lien précédent pour y accéder directement. Ce serait la deuxième façon d’obtenir de l’aide pour cette plateforme de commerce électronique. Les horaires du chat d’assistance sont les suivants :

Messages avec le chatbot : 24 heures sur 24.

: 24 heures sur 24. Assistance d’un agent : du lundi au dimanche de 09h00 à 22h00.

À première vue, tu ne parleras avec aucun humain. En réalité, le chatbot te fournira l’aide la plus basique. Cependant, tu peux cliquer sur le bouton Parler à un agent pour entrer en contact avec un employé de l’entreprise.

Contacter Shein par téléphone

Shein ne dispose pas d’un téléphone public auquel tu peux appeler en tant que consommateur pour obtenir des informations. Néanmoins, sa page de contact mentionne un service d’appels. En réalité, peu d’informations sont fournies sur cette méthode de contact, mais il est probable qu’il s’agisse de rendez-vous pris au préalable par chat.

Quoi qu’il en soit, les horaires mentionnés par l’entreprise sont les suivants :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Contacte par Facebook

Shein sur Facebook a une présence avancée. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement d’un profil où le service client n’est pas assuré. Au contraire, l’entreprise mentionne qu’il est possible de contacter un agent via cette plateforme.

Si tu as un compte Facebook et que aucune des autres voies de contact ne fonctionne pour toi, le mieux est d’essayer. De plus, Shein est présent sur les réseaux suivants, bien que l’assistance client n’y soit pas garantie :

Adresse e-mail

Enfin, la dernière option qui te reste pour résoudre un problème est de contacter l’entreprise par e-mail. L’adresse est la suivante :

Étant donné qu’il s’agit probablement d’une adresse générique, le temps de réponse peut être long. C’est pourquoi je te recommande d’essayer d’autres moyens de contact d’abord. De plus, il est important de prendre en compte que pour accélérer le processus, il est préférable que ton e-mail soit explicite et contienne toutes les informations liées à ton problème.

