Comment voir sur votre Xiaomi la date exacte à laquelle vous prendrez votre retraite et la pension qui vous restera

Retraite, quelque chose tant convoité pour certains et tant redouté pour d’autres. En France, selon l’Institut BBVA des Pensions, pour la retraite ordinaire, « l’âge légal est en cours d’augmentation progressive de 65 à 67 ans de 2013 à 2027″, oscillant ainsi entre ces deux âges.

En règle générale, une personne qui prend sa retraite à l’âge légal devra avoir cotisé « au moins 35 ans et demi de 2013 à 2019, 36 ans de 2020 à 2022, 36 ans et demi de 2023 à 2026 et 37 ans à partir de 2027″. Mais pour prendre sa retraite à 65 ans avec une pension complète, il faut faire « quelques calculs supplémentaires ».

Calculatrice, dis-moi quand je prends ma retraite et combien je toucherai

Le site web de la Sécurité sociale est vaste et puissant, et dans son Espace Électronique, tu peux consulter toute ta carrière professionnelle – et bien plus encore – sans sortir de chez toi, sans faire la queue dans un bureau physique et depuis l’écran de ton téléphone portable ou de ton ordinateur portable. Et l’une de ces choses est précisément ta retraite.

Le simulateur de la Sécurité sociale est comme une calculatrice qui t’aide à avoir une idée de ta future retraite, depuis la date exacte de ta retraite jusqu’à la pension qui te restera. Pour cela :

Ouvre ce lien vers l’Espace Électronique de la Sécurité sociale sur ton téléphone portable Xiaomi, Redmi ou POCO Clique sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche Dans la liste des rubriques, cherche Citoyens Dans celle-ci, cherche Rapports et Certificats Descends dans la liste jusqu’à trouver l’option Calculatrice de Retraite Pour pouvoir y accéder et l’utiliser, tu as besoin d’une méthode de validation comme la carte d’identité électronique, ou un Certificat Numérique (tu peux installer celui que tu utilises sur ton ordinateur portable ou ton téléphone portable Xiaomi, Redmi ou Poco) ou Cl@ve PIN pour les consulter. Sans l’une de ces méthodes, tu ne pourras pas utiliser le simulateur de la Sécurité sociale ni aucun autre outil. Une fois connecté, tu iras à la section Simulation de Retraite, et tu devras indiquer si tu as ou non des enfants à charge, si tu as un handicap, si tu as travaillé à l’étranger, etc. Une fois tout choisi, la calculatrice te présentera les résultats, et tu pourras voir la date de ta retraite, la pension initiale et la valeur déflatée – la valeur estimée de cette somme d’argent à la date calculée selon le coût de la vie, donc si tu touches une pension de 1200 euros, en France en 2048, cela équivaudra à environ 700 euros actuels.

SIMULATEUR, PAS RÉALITÉ

Il faut garder à l’esprit une chose, c’est que ceci est un simulateur qui effectue des calculs basés sur ton salaire actuel et la législation en vigueur, avec le barème des cotisations de la Sécurité sociale en vigueur aujourd’hui. Par conséquent, il faut considérer ses résultats comme une simulation pour avoir une idée de ta retraite, et non pas comme le fait que tu prendras ta retraite exactement ce jour-là et que tu toucheras cette pension. Il est possible que dans les années à venir, l’âge de la retraite change, que tu changes d’emploi et donc de salaire, etc.

Il y a de nombreux facteurs, mais tu as une idée approximative. Et c’est l’objectif du simulateur de la Sécurité sociale.

Source | Genbeta

