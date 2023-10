Comment formater le texte de vos notes sur Google Keep : gras, italique et bien plus encore

Nous vous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez formater vos notes Google Keep en gras, en italique, en souligné et plus encore.

Découvrez comment mettre en forme vos notes Google Keep / Image: David Freire

Google Keep est l’une des meilleures applications de prise de notes pour Android, car elle vous permet de prendre des notes, créer des listes de tâches et configurer des rappels pour elles, mais jusqu’à récemment, elle était en retard par rapport à d’autres alternatives car elle ne vous donnait pas la possibilité de formater le texte que vous écriviez, une fonctionnalité qui a déjà été mise en œuvre dans l’application de prise de notes de la célèbre société.

Précisément, nous allons vous expliquer en détail aujourd’hui comment vous pouvez mettre en forme vos notes dans Google Keep en utilisant des caractères gras, italiques et soulignés, entre autres options.

Comment mettre en forme le texte de vos notes Google Keep

La première chose que vous devez savoir est que le formatage du texte n’est disponible que pour les nouvelles notes que vous créez dans Google Keep, donc, au moins pour le moment, vous ne pourrez pas éditer les anciennes notes que vous avez déjà écrites.

Ainsi, lorsque vous créez une nouvelle note dans Google Keep et que vous avez mis un titre et un texte, un nouvel icône apparaîtra en bas avec un « A » majuscule souligné et en cliquant dessus, une barre d’outils apparaîtra en bas de l’application avec laquelle vous pourrez mettre en forme la note que vous êtes en train de créer.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessus, cette barre d’outils est divisée en deux sections: une à gauche avec trois boutons pour modifier le format du paragraphe et une à droite avec cinq boutons pour formater le texte.

Si nous commençons par les options de formatage de texte qui apparaissent à droite, la nouvelle barre d’outils de Google Keep intègre les boutons suivants :

B : met en gras le mot sélectionné

: met en gras le mot sélectionné I : met en italique le texte sélectionné

: met en italique le texte sélectionné U̲ : souligne le mot sélectionné

: souligne le mot sélectionné T : supprime le dernier formatage de texte appliqué

: supprime le dernier formatage de texte appliqué x : ferme la barre d’outils de formatage du texte

Cependant, pour appliquer l’un des trois premiers formats de texte à un mot ou une partie du texte de la note, vous devez d’abord sélectionner ce mot ou cette phrase, puis cliquer sur le bouton correspondant de la barre de formatage.

De même, la partie gauche de la nouvelle barre de formatage de Google Keep dispose de trois autres boutons grâce auxquels vous pourrez personnaliser le format du paragraphe selon vos préférences :

H1 : transforme le mot ou la phrase en un en-tête de premier niveau

: transforme le mot ou la phrase en un en-tête de premier niveau H2 : transforme le mot ou la phrase en un en-tête de deuxième niveau

: transforme le mot ou la phrase en un en-tête de deuxième niveau Aa : ceci est le format de texte par défaut

En ce qui concerne ces trois boutons, sachez que vous pouvez appliquer le format de paragraphe de deux façons : en cliquant sur le bouton correspondant avant de commencer à rédiger le texte ou en sélectionnant le mot ou la phrase et en cliquant ensuite sur le bouton choisi.

Google Play Store | Google Keep: notes et listes

