Comment partager votre profil WhatsApp avec un QR

Je vais tout vous dire sur le code QR de WhatsApp. Découvrez comment le générer, le partager avec d’autres personnes et le renouveler pour révoquer toutes les invitations.

Le code QR de WhatsApp vous permet de partager votre profil.

Dans ce guide, je vais tout vous dire sur le code QR de WhatsApp. À quoi sert-il ? Comment en générer un pour votre profil ? Que devez-vous faire pour scanner un code QR si vous en trouvez un dans un lieu public ? Toutes les questions sur cette fonctionnalité peu connue de la plateforme de messagerie la plus populaire sont résolues dans ce guide complet.

Qu’est-ce que le code QR de WhatsApp et à quoi sert-il ?

Le code QR de WhatsApp est un système qui facilite le partage de votre profil avec d’autres personnes. Cependant, il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas du même code QR que celui qui apparaît sur WhatsApp Web. Contrairement à ce dernier, je fais référence dans cette publication à un système permettant à d’autres personnes de commencer rapidement une conversation avec vous.

Avoir un code QR qui sert d’accès direct à votre profil WhatsApp peut être très utile dans certaines situations. Par exemple, si vous utilisez cette plateforme pour communiquer avec les clients de votre entreprise locale, il est bon de l’imprimer et de le placer dans un endroit visible. Ou peut-être avez-vous besoin de commencer à discuter avec quelqu’un et vous n’avez pas le temps de lui donner votre numéro de téléphone.

Quelle que soit la raison, la fonction de partager votre profil WhatsApp via un code QR est vraiment utile. Que devez-vous faire pour commencer à en tirer parti ?

Disponible uniquement sur l’appareil principal

Vous savez que vous pouvez associer votre compte WhatsApp à plusieurs appareils. Eh bien, dans mon cas, j’utilise un iPhone comme appareil principal et j’ai plusieurs téléphones Android associés. Mon intention était de prendre des captures d’écran depuis l’un des appareils avec le système d’exploitation de Google.

En l’essayant, j’ai remarqué que l’option de générer un code QR de mon profil n’est disponible que sur l’iPhone. Cela signifie que vous ne pourrez générer le lien rapide de votre compte que depuis votre téléphone principal. Si vous essayez de le faire avec un appareil secondaire, l’option ne sera pas disponible.

Comment générer un code QR pour un profil WhatsApp

Même si vous disposez d’un téléphone Android, vous pouvez suivre les étapes suivantes. La procédure est pratiquement identique sur les deux systèmes mobiles, vous ne devriez donc pas rencontrer de problèmes majeurs.

Je vais vous dire ce que vous devez faire pour créer votre propre QR. Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez les paramètres de l’application. À côté de votre image de profil, vous verrez l’icône d’un QR. Appuyez dessus. À l’écran, le code QR qui relie de manière unique à votre compte apparaîtra. Appuyez sur le bouton de partage pour l’envoyer via WhatsApp ou toute autre application.

Le partage du code QR de votre compte vous permet de l’envoyer à d’autres personnes sous forme d’image. Cependant, c’est également la solution idéale si vous souhaitez l’imprimer pour que d’autres personnes puissent l’utiliser.

Renouveler le code QR pour annuler l’ancien

Comme vous l’avez vu, il est très facile de demander à WhatsApp de générer un code QR de votre profil. De plus, le système pour le partager n’a rien de mystérieux, car il se fait depuis le menu du système lui-même. Cependant, cette fonctionnalité dispose d’une caractéristique avancée que vous devez connaître. Je parle de celle qui vous permet de renouveler le code QR et d’annuler l’ancien.

Quand est-il nécessaire de le faire ? Imaginez que vous ayez imprimé trois codes QR pour votre entreprise et que vous les ayez placés dans un endroit visible. De plus, vous avez envoyé le QR via WhatsApp à des dizaines de personnes. Tant que vous ne le renouvelez pas, le code reste valide indéfiniment. Mais que se passe-t-il si vous y réfléchissez mieux et que vous souhaitez retirer l’accès à tous les utilisateurs qui l’ont en une seule fois ? Le renouvellement du code de votre profil rend l’ancien inutilisable.

Pour renouveler le QR de WhatsApp, faites ceci :

Ouvrez les paramètres et appuyez sur l’icône du code QR. Appuyez sur l’icône des trois points sur Android, puis sur Restaurer le code QR. Dans le cas de l’iPhone, l’option se trouve juste en dessous du code QR. Confirmez que vous souhaitez renouveler le QR.

En le faisant, toute personne qui scanne l’ancien code sera surprise : il n’est plus valide.

Comment scanner un code QR de WhatsApp ?

Et que se passe-t-il si quelqu’un vous montre son code QR ? Comment pouvez-vous le scanner ? Dans ce cas, vous devrez aller dans la même section où votre propre code a été généré. Vous y trouverez l’option pour scanner, qui active l’appareil photo ou vous permet de choisir une image depuis la galerie.

Alternativement, vous pouvez également scanner le code QR avec n’importe quelle autre application, comme l’appareil photo de votre téléphone ou un outil spécialisé. Le lien vers lequel il pointe fonctionne sur tous les navigateurs et est universel. Vous n’avez donc même pas besoin d’ouvrir WhatsApp pour visiter le profil qui se cache derrière un code QR.

