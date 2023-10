Le nouveau jeu mobile d’EA combine football et stratégie au tour par tour : voici comment sera EA Sports FC Tactical

EA Sports FC Tactical sera disponible sur iOS et Android à partir du 18 janvier 2024, mais vous pouvez dès maintenant vous inscrire à sa préinscription à la fois sur le Play Store et l’App Store.

EA Sports FC Tactical sera le nouveau jeu de football pour mobiles d’EA

Il y a quelques semaines, Electronics Arts a lancé la nouvelle version de son jeu de football populaire, un EA Sports FC 24 qui est le premier de la saga à ne pas avoir le nom « FIFA » après la fin de l’accord entre EA et la FIFA elle-même et qui a été accompagné, comme d’habitude, par la variante pour appareils mobiles, un EA SPORTS FC MOBILE 24 qui peut déjà être téléchargé à la fois sur le Google Play Store et l’App Store.

Mais ce ne sera pas le seul jeu de football pour mobiles qu’EA lancera au cours des prochains mois, car, comme le révèlent nos confrères d’Engadget, la société américaine développe EA Sports FC Tactical, un titre qui combinera le meilleur des jeux de football avec le mode de stratégie au tour par tour.

Voici EA Sports FC Tactical, le successeur du mythique PC Fútbol

EA Sports FC Tactical est un jeu de football avec une stratégie au tour par tour qui a été décrit par Nick Wlodyka, vice-président principal d’EA Sports, comme un titre qui « mise sur le jeu stratégique pour créer une expérience de football totalement nouvelle qui plonge les joueurs dans le sport roi comme jamais auparavant ».

Comme indiqué dans la description du jeu tant sur le Play Store que sur l’App Store, EA Sports FC Tactical n’est pas un jeu de football habituel où vous pouvez contrôler les joueurs, mais plutôt un gestionnaire de football où les matchs sont simulés. Ainsi, dans ce nouveau jeu, vous devrez gérer les paramètres des joueurs tels que leur endurance ou la gestion des mouvements de puissance pour vous assurer que votre équipe de départ soit toujours en forme et que votre équipe remporte le plus grand nombre de matchs possible.

Dans EA Sports FC Tactical, vous disputerez des batailles en tête-à-tête avec vos joueurs, qui auront un certain nombre de compétences numériques attribuées qui sont divisées en catégories telles que le dribble, un-deux, la passe et le tir, entre autres. De plus, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, chacun de vos joueurs pourra obtenir une série de cartes de renforcement pour améliorer leurs compétences telles que le tir de poursuite combatif, le dribble à la touche sauvage et le tir à la volée

De plus, EA Sports FC Tactical propose différents modes de jeu, notamment un mode multijoueur en ligne et un autre, similaire au mode carrière, qui vous permettra de participer à des compétitions telles que des ligues, des coupes et des matches de qualification.

A cet égard, vous devez savoir qu’EA Sports FC Tactical comprendra plus de 5 000 joueurs professionnels « issus de plus de 10 ligues majeures », telles que La Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 ou la Serie A, que vous pourrez entraîner pour améliorer leurs mouvements et débloquer de nouvelles compétences. Comme c’est habituel dans ce type de jeux, EA Sports FC Tactical vous permettra également de personnaliser la conception de certains éléments du jeu tels que les stades, les uniformes de vos joueurs ou les ballons.

EA Sports FC Tactical sera disponible à partir du 18 janvier 2024, mais vous pouvez déjà vous inscrire à la préinscription à la fois sur le Play Store et l’App Store via les liens que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | EA SPORTS FC Tactical

App Store | EA SPORTS FC Tactical

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :