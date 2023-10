Comment créer votre propre chaîne sur WhatsApp

Voici comment vous pouvez créer votre propre chaîne sur WhatsApp et partager avec d’autres utilisateurs les sujets qui vous intéressent.

Les chaînes WhatsApp sont maintenant disponibles pour tout le monde : découvrez comment créer la vôtre / Image : David Freire

WhatsApp s’inspire de plus en plus de Telegram pour améliorer sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités, et la dernière des fonctionnalités du client de messagerie des frères Durov qu’il a copiée est celle des chaînes, un outil de communication unidirectionnelle qui est arrivé sur l’application appartenant à Meta officiellement il y a quelques mois, mais qui est disponible pour tout le monde depuis seulement quelques semaines.

Au départ, WhatsApp vous permettait de vous abonner uniquement à des chaînes d’autres auteurs, mais depuis quelques jours, l’option de créer votre propre chaîne commence à être accessible à tous les utilisateurs de la plateforme de messagerie. C’est pourquoi nous venons vous expliquer, étape par étape, comment vous pouvez créer votre propre chaîne sur WhatsApp, comment vous pouvez y publier du contenu et comment le partager avec vos contacts pour qu’ils s’y abonnent.

Il est facile de créer votre propre chaîne sur WhatsApp

La première chose à savoir, c’est que tout le monde n’a pas encore la possibilité de créer des chaînes sur WhatsApp, et pour vérifier si vous avez déjà accès à cette fonctionnalité, il vous suffit d’ouvrir l’application WhatsApp sur votre téléphone mobile, de cliquer sur l’onglet Nouveautés et dans la section « Chaînes », de cliquer sur le bouton avec le signe « + » qui apparaît à droite. Si en faisant cela, le bouton « Créer une chaîne » apparaît, cela signifie que vous avez déjà accès et si vous ne voyez que l’option « Rechercher des chaînes », vous devrez attendre que cela soit activé pour vous.

Par conséquent, si vous faites partie des chanceux qui y ont déjà accès et que vous souhaitez créer votre propre chaîne WhatsApp, la première étape consiste à accéder à l’application de messagerie depuis votre smartphone, à entrer dans l’onglet Nouveautés, à cliquer sur le bouton avec le signe « + » et à choisir l’option Créer une chaîne.

Une fois cela fait, vous verrez un écran d’information qui vous indiquera ce que vous pouvez faire avec votre chaîne, puis vous devrez choisir une photo de profil pour votre chaîne, que vous pouvez prendre avec l’appareil photo, télécharger depuis la galerie ou même créer une image originale avec des emojis et des stickers que vous avez disponibles, et indiquer le nom de la chaîne et une description de celle-ci.

Enfin, cliquez sur le bouton Créer une chaîne et la chaîne que vous venez de créer apparaîtra dans l’onglet « Nouveautés » avec les autres chaînes auxquelles vous êtes abonné.

Comment publier du contenu sur votre chaîne WhatsApp

Après avoir créé votre chaîne sur WhatsApp, la prochaine étape consiste à commencer à publier du contenu, et c’est quelque chose de vraiment simple, car votre chaîne fonctionne de la même manière que n’importe quel autre chat, il vous suffit donc d’écrire un texte ou de coller une URL d’un lien et de cliquer sur le bouton Envoyer pour le partager avec vos abonnés. De plus, vous pourrez également partager des photos, des stickers, des GIF animés et des emojis, mais pas d’enquêtes, de localisations, de documents et de notes vocales et vidéo.

Comment promouvoir votre chaîne WhatsApp pour obtenir des abonnés

Évidemment, si vous créez une chaîne WhatsApp, c’est pour que d’autres personnes s’y abonnent, et la manière la plus simple d’y parvenir est de la promouvoir auprès de vos contacts WhatsApp ou par d’autres moyens comme vos réseaux sociaux.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Lien de la chaîne qui apparaît en haut de celle-ci, et lorsque vous le faites, l’application de messagerie vous donne la possibilité de le partager comme une mise à jour d’état, de l’envoyer à vos discussions individuelles ou de groupe sur WhatsApp, de le copier dans le presse-papiers de votre téléphone et de le partager via n’importe quelle autre application comme, par exemple, Instagram, Twitter, Facebook ou Mastodon.

