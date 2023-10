Comment personnaliser l’arrière-plan d’appel sur un Samsung avec One UI

Dans ce guide, je vais t’expliquer les étapes à suivre pour personnaliser l’arrière-plan d’appel sur ton téléphone Samsung avec One UI

Personnalisation de l’arrière-plan d’appel de One UI

Dans ce guide, je vais t’expliquer les étapes à suivre pour personnaliser l’arrière-plan d’appel sur un Samsung avec One UI. Tu pourras suivre les instructions que je te donne ici sur n’importe quel téléphone avec une version récente de la surcouche du fabricant. Parmi les nombreuses options proposées par One UI sur les Samsung, celle de personnaliser l’arrière-plan d’appel entrant est l’une des plus attrayantes.

Comment ça fonctionne ? Quelles sont les options disponibles ? Comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité ? Continue de lire pour connaître tous les détails concernant cette fonctionnalité.

Personnaliser l’arrière-plan d’appel sur One UI étape par étape

Arrière-plan d’appel sur Samsung : astuces à connaître

Personnaliser l’arrière-plan d’appel sur One UI étape par étape

Samsung permet aux utilisateurs de définir un arrière-plan entièrement personnalisé pour les appels entrants. Évidemment, cela n’est possible que si tu utilises l’application téléphonique native du fabricant. Si tu as opté pour une alternative comme Téléphone de Google, tu devras revenir à l’application Samsung pour pouvoir profiter de cette option.

Pour commencer, rends-toi dans l’application téléphonique de Samsung et suis les étapes suivantes :

Ouvre le menu principal en appuyant sur les trois points verticaux que tu verras dans le coin supérieur droit. Dans le menu des paramètres, appuie sur Fond d’écran d’appel. Ensuite, appuie sur le bouton Fond qui apparaît en bas. Utilise le sélecteur de fonds pour choisir celui que tu préfères. Les options par défaut sont limitées, alors appuie sur le bouton Plus (+) pour ajouter un fichier multimédia depuis la galerie. En sélectionnant l’image, tu verras un aperçu. Si tu aimes le résultat, appuie sur Utiliser comme fond d’appel.

Désormais, à chaque fois que tu reçois un appel entrant, l’image que tu as sélectionnée s’affiche à l’écran.

Arrière-plan d’appel sur Samsung : astuces à connaître

Ce que j’ai mentionné précédemment n’est que la procédure étape par étape pour modifier l’arrière-plan d’appel. Cependant, il y a quelques détails supplémentaires que tu aimerais connaître. En avoir connaissance te permettra de tirer davantage parti de cette option de One UI.

Voici tout ce que tu dois savoir :

Tu peux choisir une vidéo . En plus des images statiques, Samsung permet aux utilisateurs de définir une vidéo comme arrière-plan d’appel. Tu peux choisir une vidéo de ta galerie, tout comme tu le ferais avec une photo.

. En plus des images statiques, Samsung permet aux utilisateurs de définir une vidéo comme arrière-plan d’appel. Tu peux choisir une vidéo de ta galerie, tout comme tu le ferais avec une photo. Vidéos comme sonneries d’appel . Une chose curieuse est qu’en choisissant une vidéo comme arrière-plan d’appel, tu peux demander au téléphone d’utiliser le son de celle-ci comme sonnerie. Cela te donne beaucoup de possibilités pour personnaliser les appels entrants sur ton appareil. J’ai beaucoup d’idées pour tirer parti de cette fonctionnalité, mais une idée intéressante serait de choisir une vidéo enregistrée lors d’un concert et d’utiliser la meilleure partie comme sonnerie. Tu trouveras cette option à l’écran d’aperçu.

. Une chose curieuse est qu’en choisissant une vidéo comme arrière-plan d’appel, tu peux demander au téléphone d’utiliser le son de celle-ci comme sonnerie. Cela te donne beaucoup de possibilités pour personnaliser les appels entrants sur ton appareil. J’ai beaucoup d’idées pour tirer parti de cette fonctionnalité, mais une idée intéressante serait de choisir une vidéo enregistrée lors d’un concert et d’utiliser la meilleure partie comme sonnerie. Tu trouveras cette option à l’écran d’aperçu. Les vidéos longues peuvent être coupées . Je parle encore de vidéos. Si celle que tu as choisie est trop longue, tu peux facilement la couper à l’écran d’aperçu, avant de la définir comme vidéo de fond.

. Je parle encore de vidéos. Si celle que tu as choisie est trop longue, tu peux facilement la couper à l’écran d’aperçu, avant de la définir comme vidéo de fond. Mode sombre . Une autre chose que tu peux personnaliser sur l’arrière-plan d’appel est le mode sombre. En touchant ce bouton, situé au-dessus de la galerie de fonds, tu peux demander à ton téléphone d’activer toujours le mode sombre, de ne jamais l’activer ou de l’activer en fonction des paramètres de l’appareil.

. Une autre chose que tu peux personnaliser sur l’arrière-plan d’appel est le mode sombre. En touchant ce bouton, situé au-dessus de la galerie de fonds, tu peux demander à ton téléphone d’activer toujours le mode sombre, de ne jamais l’activer ou de l’activer en fonction des paramètres de l’appareil. AR Emoji. Les AR Emoji sont l’alternative de Samsung aux Memojis d’Apple. Une chose intéressante est que lorsque tu configures l’arrière-plan d’appel, tu peux également créer un de ces avatars et l’utiliser comme arrière-plan animé.

Comme tu peux le voir, les possibilités de personnalisation de l’arrière-plan d’appel de Samsung sont énormes. Nous ne savons pas si l’entreprise ajoutera de nouvelles fonctionnalités à l’arrière-plan d’appel à l’avenir. Mais ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’une fonctionnalité cachée de One UI qui te permet de tirer davantage parti de ton Samsung Galaxy.

