Fonds d’écran uniques pour votre Xiaomi, couvertures pour travaux scolaires et bien plus sans Photoshop : voici comment fonctionne l’IA gratuite d’Ideogram

Cela fait peur, n’est-ce pas ? Ce qui rend l’être humain unique et indiscernable, sa capacité à créer de l’art, entre les mains de l’Intelligence Artificielle. Le tour de magie derrière une IA est qu’elle doit être programmée, enseignée et recevoir des ordres, ce qui fait qu’elle dépend toujours des humains.

Et nous avons encore quelque chose à dire en tant que race, sauf le jour où elles apprendront seules « en progression géométrique », comme Skynet – et un vieux James Cameron dira « je vous l’avais dit depuis 50 ans ! ». Mais en attendant, vous pouvez utiliser des IA comme Ideogram pour concevoir une couverture, un travail scolaire, un fond d’écran, ou tout simplement passer un bon moment. Et en plus, avec votre nom ou le texte que vous souhaitez.

IDEOGRAM AI

Facile à utiliser et en plus gratuit, Ideogram AI est un système d’intelligence artificielle qui vous permet de créer des images à partir de rien, en utilisant une description et une pré-sélection de styles, et y ajouter un texte sous forme de mot ou de phrase.

Et, honnêtement, après avoir essayé d’autres comme Dall-E 3 ou Bing Chat, les résultats avec Ideogram sont plutôt surprenants (dans le bon sens). Vous voulez commencer à créer des images à l’aide de texte ? C’est parti :

Ouvrez ce lien vers le site Ideogram Même s’il est gratuit, vous devez vous inscrire au préalable car vous ne pouvez pas utiliser Ideogram en tant qu’invité. Inscrivez-vous avec votre compte Google, si vous avez déjà ouvert une session sur l’appareil que vous utilisez, vous n’aurez pas besoin de saisir le mot de passe Choisissez un nom d’utilisateur pour terminer l’inscription Maintenant, vous êtes sur le fil d’actualité principal. Les images que vous voyez ont été créées par d’autres utilisateurs et publiées par Ideogram. En haut, vous verrez le champ d’écriture où vous devez écrire votre « prompt » ou commande. C’est maintenant que vous devez donner à l’IA d’Ideogram une idée de ce que vous voulez voir/créer. Si vous survolez les images du fil d’actualité, vous verrez les commandes utilisées par d’autres utilisateurs.

Maintenant, cela dépend entièrement de ce que vous voulez voir, donc votre imagination est la limite. Nous avons commencé par utiliser « texte disant ‘NetcostSecurity’, le texte est à l’intérieur de l’écran d’un smartphone ». Et à ce prompt, nous avons ajouté le mot ‘cyberpunk‘ pour lui donner du style, puis ‘avec des lapins‘ pour lui donner de la variété. Nous avons dû essayer plusieurs fois avant que le texte ‘NetcostSecurity’ apparaisse de façon lisible, mais nous y sommes parvenus.

Pour donner plus de style à vos créations, cliquez sur le champ d’écriture et plus d’options s’ouvriront, telles que donner un ton de rendu 3D, le rendre plus comme une typographie, lui donner une touche de peinture, etc. Vous pouvez même choisir si vous voulez que les images soient carrées, panoramiques ou verticales, donc si vous les aimez, vous avez de nouveaux fonds d’écran pour votre téléphone.



