Comment bloquer les numéros de téléphone sur un Samsung avec One UI

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les options pour bloquer les numéros de téléphone disponibles sur votre mobile Samsung avec One UI

Le système de blocage des numéros de téléphone sur un mobile Samsung

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour bloquer un numéro de téléphone sur un Samsung avec One UI. De plus, je vais vous expliquer toutes les options que les appareils Galaxy offrent pour filtrer les appels indésirables. Bien sûr, tout ce que je vous explique ici est basé sur les fonctionnalités de l’application Téléphone de Samsung.

Si vous utilisez l’application Téléphone de Google ou une autre alternative, vous pourrez probablement suivre les instructions que je vous suggère ici. Cependant, les étapes ne seront probablement pas exactement les mêmes.

Comment bloquer les numéros sur un mobile Samsung étape par étape

Samsung propose plusieurs options pour bloquer les appels indésirables dans son application de téléphone native, celle qui est préinstallée sur les téléphones avec One UI. Bien sûr, la plus simple est celle qui permet de bloquer des numéros spécifiques pour que leurs appels entrants ne parviennent pas à votre appareil. Comment faire ?



C’est aussi simple que ça :

Ouvrez l’application Téléphone sur votre mobile Galaxy. Appuyez sur les trois points verticaux pour ouvrir le menu des options. Cliquez sur Paramètres. Dans la liste des préférences, appuyez sur Bloquer les numéros. Ensuite, saisissez le numéro et appuyez sur le bouton Plus (+) pour l’ajouter à la liste des numéros bloqués.

Et que faire si vous ne connaissez pas le numéro par cœur ? Samsung vous facilite la tâche avec les boutons Récents et Contact. Le premier vous permet de choisir un numéro dans la liste des appels récents. En revanche, le second vous permet de choisir un contact de votre carnet d’adresses et de le bloquer.

En plus de suivre ces étapes, vous pouvez bloquer vos contacts de deux autres manières :

Depuis l’application Contacts . Il vous suffit d’ouvrir une des entrées de votre carnet d’adresses pour voir les détails de l’utilisateur. Sur cette page, appuyez sur Plus, puis sur Bloquer le contact.

. Il vous suffit d’ouvrir une des entrées de votre carnet d’adresses pour voir les détails de l’utilisateur. Sur cette page, appuyez sur Plus, puis sur Bloquer le contact. Depuis la liste des appels récents. Dans l’application Téléphone, dans la section Récents, vous pouvez choisir l’option Bloquer le contact lorsque vous ouvrez les informations de chaque enregistrement.

Dans tous les cas, le résultat est le même : le numéro en question est ajouté à la liste noire de votre téléphone. Ses appels cesseront d’arriver sur l’appareil. De plus, sachez que cette configuration s’applique également aux SMS. Cependant, la personne pourra toujours vous contacter par d’autres moyens, comme les applications de messagerie. Je vous recommande d’apprendre à bloquer quelqu’un sur WhatsApp et Telegram pour éviter que la personne que vous avez bloquée n’utilise ces moyens pour communiquer avec vous.

Comment débloquer tous les numéros de votre liste noire

Si vous avez ajouté de nombreux numéros à votre liste et que vous souhaitez la réinitialiser, One UI propose une option très simple pour vous aider.

Il vous suffit de faire ceci :

Ouvrez l’application Téléphone. Accédez aux paramètres de l’application. Cliquez sur Bloquer les numéros. Cliquez sur le bouton des trois points verticaux. Appuyez sur Tout débloquer.

À partir de ce moment, tous les numéros que vous aviez dans la liste des numéros bloqués disparaîtront. Leurs appels seront à nouveau acceptés par l’appareil, ainsi que les SMS qu’ils vous enverront.

Comment bloquer les numéros inconnus sous One UI

Enfin, je vais vous montrer la dernière des options disponibles sur votre appareil Galaxy avec One UI. Je parle de la possibilité de bloquer automatiquement les numéros inconnus.



Il vous suffit de faire ceci :

Accédez aux paramètres de l’application Téléphone. Cliquez sur Bloquer les numéros. Activez l’option Bloquer les numéros inconnus.

N’oubliez pas que, avec cette fonction activée, tout numéro qui ne figure pas dans votre répertoire sera automatiquement bloqué. Si vous recevez de nombreux appels importants de numéros inconnus, il est recommandé de ne pas l’activer.

Par exemple, si vous utilisez votre téléphone pour travailler, vous pourriez manquer des appels importants de clients ou de clients potentiels. Ou peut-être que votre établissement de santé utilise un standard téléphonique pour communiquer avec vous. Dans tous les cas, cette option est utile pour éviter le spam, mais elle augmente les chances de manquer des appels importants.

