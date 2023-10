Comment masquer des applications sur un téléphone Samsung

Dans ce guide, je vais t’expliquer les étapes pour masquer des applications sur un téléphone Samsung avec One UI sans avoir à les désinstaller.

Outil pour masquer des applications sur un téléphone Samsung.

Il existe de nombreuses façons de masquer une application sans avoir à la supprimer. Dans cet article, je vais me concentrer sur les possibilités offertes par la couche de personnalisation de Samsung, One UI. Comment rendre invisibles vos applications installées sur un téléphone Galaxy? Dans les sections suivantes, je vais tout vous expliquer sur cette question et vous fournir les étapes nécessaires pour le faire sur votre propre appareil.

Masquer des applications étape par étape sur One UI

Les utilisateurs d’un téléphone Samsung n’ont pas besoin de télécharger une application supplémentaire pour masquer des applications sur leurs appareils. En réalité, il leur suffit d’utiliser l’outil intégré dans le système d’exploitation lui-même, plus précisément dans la couche de personnalisation One UI. Si vous avez un téléphone Galaxy, vous pouvez facilement masquer une application sans la désinstaller.

Tout ce que vous avez à faire est le suivant :

Ouvrez les paramètres de l’appareil. Touchez Écran d’accueil. Accédez à la section Masquer les applications sur les écrans d’accueil et les applications. Dans la liste, sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer. L’outil permet de choisir plusieurs applications en même temps. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé.

À partir de ce moment, l’application n’apparaîtra plus sur l’appareil. Je vous recommande de suivre ces étapes dans les situations suivantes :

Vous souhaitez renforcer votre confidentialité . La raison la plus courante est que vous ne souhaitez pas que d’autres personnes voient les applications que vous avez installées.

. La raison la plus courante est que vous ne souhaitez pas que d’autres personnes voient les applications que vous avez installées. Vous souhaitez faire disparaître les applications préinstallées. De nombreuses applications ne peuvent pas être désinstallées ou désactivées. Bien qu’il existe des méthodes avancées pour supprimer les applications indésirables, vous pouvez peut-être vous contenter de masquer les applications non désirées avec cette méthode.

Malgré l’utilité de cette astuce, veuillez noter que l’application reste présente sur l’appareil. Par conséquent, elle continue à occuper de l’espace dans la mémoire interne. De plus, elle n’est pas protégée par un mot de passe, donc une personne ayant des connaissances avancées en Android pourrait la réactiver à tout moment si elle a accès à votre téléphone.

Enfin, pour annuler la modification de chaque application, accédez à Paramètres > Écran d’accueil > Masquer les applications sur les écrans d’accueil et les applications et supprimez les applications que vous souhaitez du liste. Elles réapparaîtront alors sur l’écran d’accueil et dans le tiroir des applications.

Protéger vos applications avec le dossier sécurisé

Une autre option offerte par One UI est la possibilité de protéger vos applications avec le dossier sécurisé. Il s’agit d’un espace privé qui, bien qu’il ne masque pas les applications, empêche leur accès par des personnes non autorisées. Ainsi, bien que les applications restent visibles, personne ne peut les ouvrir ni voir leur contenu.

Vous pouvez activer le dossier sécurisé comme suit :

Ouvrez les paramètres. Accédez à Sécurité et confidentialité. Appuyez sur Dossier sécurisé. Connectez-vous avec un compte Samsung et terminez la configuration.

À partir de ce moment, vous pourrez utiliser le dossier sécurisé pour transférer des applications et les protéger avec vos données biométriques. Il est important de noter que les applications incluses dans cet espace seront dupliquées. Par exemple, si vous déplacez WhatsApp dans le dossier sécurisé, vous aurez une application protégée et une autre non protégée. Désinstallez cette dernière et configurez votre compte sur celle qui se trouve dans le dossier sécurisé.

