Tim Cook explique pourquoi Apple lance un iPhone chaque année et comment serait le dispositif dans deux décennies

Tim Cook a également souligné l’engagement d’Apple envers l’environnement.

Tim Cook explique pourquoi Apple lance un nouvel iPhone chaque année, ainsi que son engagement personnel envers l’environnement.

Tim Cook, PDG d’Apple, après le lancement des nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, a récemment participé à une entrevue avec Brut où il a abordé plusieurs sujets très intéressants. Parmi eux, son engagement personnel envers l’environnement, la raison pour laquelle Apple lance un nouvel iPhone chaque année et bien plus encore.

Pourquoi Apple lance-t-elle un nouvel iPhone chaque année?

Tim Cook a commencé l’interview en répondant à une question que beaucoup se posent, à savoir s’il est vraiment nécessaire d’avoir un nouvel iPhone chaque année. Le PDG d’Apple a abordé la question sous plusieurs angles. D’une part, il a affirmé que la principale raison pour laquelle Apple lance un nouvel iPhone chaque année est que de nombreux utilisateurs le souhaitent. D’autre part, Cook a répondu que grâce au programme de reprise d’Apple, les utilisateurs peuvent échanger leur ancien appareil. S’il fonctionne, l’entreprise le remet en état pour son catalogue de produits reconditionnés, et sinon, elle utilise certaines pièces.

On lui a également demandé à quoi ressemblerait l’iPhone dans deux ou trois décennies, une question à laquelle le PDG d’Apple a préféré esquiver. Bien qu’il ait révélé peu de choses malgré la longue période jusqu’à ce moment-là, Cook a simplement répondu que l’iPhone dans deux ou trois décennies serait neutre en carbone.

Le PDG de la société a également défendu l’engagement d’Apple envers l’environnement et a déclaré que les pratiques mises en œuvre n’étaient pas purement marketing. Il a cité certaines des pratiques qu’Apple met en place, telles que la réduction de l’utilisation du transport aérien au profit du transport maritime ou la réduction de la taille des emballages et l’élimination des plastiques. Sans oublier l’élimination du cuir en faveur du nouveau matériau appelé FineWoven.

De plus, il a profité de l’occasion pour parler de son engagement personnel envers l’environnement en mentionnant certaines mesures qu’il prend, telles que la conduite d’une voiture électrique, l’évitement de l’utilisation de plastiques, le recyclage et le compostage, entre autres choses. Et non, il n’a pas révélé la marque de sa voiture personnelle. Il est toujours curieux de voir le PDG d’une entreprise comme Apple répondre à ce genre de questions.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :