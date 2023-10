Les deux versions qui arriveraient de la voiture Xiaomi : qu’est-ce que l’extenseur de portée et comment augmenterait-elle l’autonomie de la voiture électrique

Bien que le monde de l’automobile finira par être « tout électrique » à l’avenir, avec toutes les voitures, avions, trains, etc. équipés de moteurs électriques – ou fonctionnant avec un biocarburant non polluant -, il reste encore plusieurs années de transition. Passer à une voiture entièrement électrique reste donc comme passer aux téléphones portables flexibles : un saut de foi aussi bien que de technologie.

En effet, la question de l’autonomie et de ce qui se passera si vous tombez en panne d’énergie au milieu de la route préoccupe encore beaucoup de gens – tout comme si vous vivez dans un immeuble d’une rue sans garage, où brancherez-vous votre voiture électrique. C’est pourquoi il semble que la Xiaomi Car sortira en deux versions, l’une d’entre elles avec une autonomie élargie.

Deux versions de la Xiaomi Car

Pour ceux qui ne le savent pas, un prolongateur d’autonomie EV est un moteur à essence qui étend l’autonomie d’un véhicule électrique à batterie en actionnant un générateur électrique qui charge la batterie du véhicule. Selon une information du média Pandaily, basé à Beijing (Pékin, Chine), la prochaine voiture de Xiaomi disposera à la fois de systèmes de propulsion électriques et d’autonomie ou d’une portée élargie.

Apparemment, Xiaomi recrute des ingénieurs en Chine pour développer des véhicules électriques à autonomie élargie (EREV), et le modèle d’entrée de la Mi Car utilisera une plateforme de tension de 400V et BYD Blade Battery, tandis que la voiture haut de gamme de Xiaomi utilisera une plateforme de tension de 800V et la batterie CATL Qilin Battery avec une capacité de batterie de 101 kWh.

L’extenseur de portée pour la voiture Xiaomi

Selon les informations de ce média, la version à autonomie élargie serait équipée d’un prolongateur d’autonomie de 1,5L ou 1,5T et d’une grande batterie, ce qui lui donnerait une plus grande autonomie grâce à ce moteur à essence qui lui donnerait plus de temps d’utilisation.

Comme nous vous l’avons déjà dit, la voiture Xiaomi est apparue il y a quelques semaines dans l’enregistrement de la certification Bluetooth SIG, révélant qu’elle aura une puce Qualcomm Snapdragon 8295, Bluetooth 2.2, des fonctionnalités USB Media et une prise en charge d’Apple CarPlay. On s’attend à ce que la production de masse commence en 2024, et on a signalé que la voiture est entrée dans la phase de production d’essai, avec environ 50 prototypes de voitures produits chaque semaine.

La question que beaucoup de gens se posent est de savoir si la Mi Car restera uniquement en Chine et sur le marché asiatique, ou si elle traversera l’océan et sera mise en vente en Europe.

Source | Gizmochina

