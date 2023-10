Comment admirer la beauté de la pluie de météores des Draconides

La pluie de météores des Draconides est un événement annuel qui se produit entre le 6 et le 10 octobre, avec un pic prévu le 9 octobre. Les Draconides sont causés par les débris laissés par la comète 21P/Giacobini-Zinner, qui met environ 6,5 ans à orbiter autour du soleil et a passé pour la dernière fois près de la Terre en 2018.

La pluie de météores tire son nom du fait que les météores semblent venir de la constellation du Dragon. Chaque année, au début d’octobre, la Terre passe près de l’orbite de cette comète. Les météores des Draconides se déplacent plus lentement que ceux observés lors d’autres pluies de météores, ce qui signifie qu’ils peuvent être visibles pendant une ou deux secondes. De plus, la lune ne sera illuminée qu’à 23 % de sa phase actuelle, permettant une meilleure visibilité des météores faibles à la tombée de la nuit.

Meilleur moment et lieu pour observer la pluie de météores des Draconides

La meilleure façon d’observer la pluie de météores des Draconides est de choisir une soirée sans nuages et de se rendre dans un endroit éloigné de la pollution lumineuse, l’heure optimale étant généralement juste après minuit. Contrairement à certaines autres pluies de météores célèbres, le meilleur moment pour observer les Draconides est juste après la tombée de la nuit, plutôt qu’au milieu de la nuit. Pour voir cette pluie de météores, localisez d’abord la constellation du Dragon, d’où semblent provenir les Draconides (d’où leur nom). Depuis l’Amérique du Nord, regardez haut vers le nord-ouest après le coucher du soleil. Si vous parvenez à repérer la Grande Ourse, Draco se trouvera à environ 30 degrés au-dessus d’elle, soit environ trois largeurs de poing à bout de bras. Sinon, une application d’observation des étoiles pourrait vous aider à le localiser.

Comment observer la pluie de météores des Draconides

Comme pour toute pluie de météores, vous n’avez pas besoin de localiser précisément sa source pour la voir. Les météores vont traverser le ciel dans toutes les directions, mais celui-ci porte le nom de la constellation d’où il émane, le Dragon. Pour mieux voir la pluie de météores des Draconides, rendez-vous dans l’endroit le plus sombre possible, penchez-vous en arrière et détendez-vous. Vous devrez peut-être vous appuyer sur une chaise longue inclinable ou choisir une position où vous pouvez vous allonger sur le dos et avoir une vue dégagée du ciel.

Vous n’avez pas besoin de hardware tel que des télescopes. Trouvez un endroit loin de la lumière autant que possible, installez une chaise confortable et laissez vos yeux s’adapter. Allongez-vous ou asseyez-vous et regardez le ciel en attendant que des éclairs de lumière le traversent. Vous saurez si vous voyez une météore car elle se déplacera dans le ciel en quelques secondes.

Si vous habitez en ville, vous devriez faire un trajet en voiture pour éviter les lumières des villes, qui pourraient rendre la pluie de météores moins visible. Selon les experts de la NASA, camper à la campagne peut également tripler le nombre de météores visibles. Oh, n’oubliez pas d’emporter votre appareil photo avec vous. Les pluies de météores offrent une excellente occasion de photographie en accéléré et de longue exposition. Si les Draconides ne vous intéressent pas ou si les mauvaises conditions météorologiques gâchent votre vue, il y a quelques autres pluies de météores à attendre cette année. Certaines d’entre elles sont répertoriées ci-dessous.

Pluies de météores

La plupart des autres pluies de météores prévues pour leur pic cette année seront plus visibles dans les régions sans pollution lumineuse, c’est-à-dire du soir tard au matin. Selon CNN, voici les dates de pic pour ces événements :

Orionides : 20-21 octobre

Taurides du Sud : 4-5 novembre

Taurides du Nord : 11-12 novembre

Léonides : 17-18 novembre

Géminides : 13-14 décembre

Ursides : 21-22 décembre

Pleine lunes

Selon un communiqué de l’Almanach des agriculteurs, les pleines lunes restantes de l’année 2023 sont les suivantes :

Lune du chasseur : 28 octobre

Lune du castor : 27 novembre

Lune froide : 26 décembre

Éclipses solaires et lunaires

Le 14 octobre, les personnes d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud pourront observer une éclipse solaire annulaire. Pendant cet événement, également connu sous le nom d’« anneau de feu », la lune passera entre le soleil et la Terre à ou près de son point le plus éloigné de la Terre. La lune sera plus petite que le soleil et sera entourée d’un halo éblouissant. Les observateurs doivent porter des lunettes d’éclipse pour protéger leurs yeux lors de l’observation du phénomène.

Le 28 octobre, il y aura également une éclipse partielle de lune. Parce que le soleil, la Terre et la lune ne sont pas parfaitement alignés, seule une partie de la lune sera dans l’ombre. Certaines parties de l’Europe, de l’Asie, de l’Australie, de certaines régions d’Amérique du Nord et de la majeure partie de l’Afrique du Sud pourront observer cette éclipse partielle.

Les tempêtes de météores sont-elles rares ?

Les tempêtes de météores peuvent se produire lorsque les débris des restes de la comète ont déjà été mis en scène dans le passé. Cependant, ces dernières années, elles ont été relativement calmes. Les années les plus productives ont eu lieu en 1933 et 1946. Cependant, selon les rapports de Space et EarthSky, 2011 a également été une bonne année pour la pluie de météores des Draconides.

Notre avis

Une tempête de météores, ou une explosion de météores des Draconides traversant le ciel, peut être une perspective intrigante pour les amateurs d’astronomie. Les pluies de météores se produisent lorsque notre planète traverse les traînées de débris créées par les comètes et les astéroïdes lorsqu’ils orbitent autour du soleil. Ils éjectent des particules de roche et de glace en passant. Les tempêtes de météores peuvent se produire lorsque les débris cométaires sont concentrés près de la comète plutôt que dispersés lorsque la Terre passe à travers le sillage de la comète.

La pluie de météores des Draconides est un événement magnifique et rare qui se produit chaque année. Pour la voir, vous devez vous rendre dans un endroit sombre. Il doit s’agir d’un endroit éloigné de la pollution lumineuse et regarder vers la constellation du Dragon. Le meilleur moment pour observer est juste après minuit, et vous n’avez besoin d’aucun équipement tel que des télescopes. Les Draconides sont généralement calmes, produisant seulement quelques météores langoureux par heure dans la plupart des années. Cependant, dans de rares cas, le Dragon enflammé a été capable de projeter des centaines de météores en une seule heure.

