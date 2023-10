Qu’est-ce qu’une erreur 401 et comment la résoudre

Dans ce guide, je vais tout vous expliquer sur l’erreur 401, un code d’état HTTP qui peut apparaître lors de la navigation sur Internet. Je vais vous montrer les raisons pour lesquelles il apparaît et quelques solutions pour le résoudre.

L’erreur 401 apparaît sur le navigateur d’un appareil mobile.

L’erreur 401 est l’un des nombreux codes d’état du protocole HTTP. Sa survenue indique que la ressource que vous demandez n’est pas disponible pour vous ou sur votre appareil. Dans cet article, j’examine en détail la signification de cette erreur, ses causes courantes et les stratégies efficaces pour la résoudre. Comprendre pleinement l’erreur 401 est essentiel pour maintenir la sécurité et l’accessibilité en ligne.

Qu’est-ce que l’erreur 401 ?

L’erreur 401 Unauthorized, qui signifie « Non autorisé » en français, est un code d’état indiquant qu’une demande n’a pas été autorisée à accéder à une ressource ou à une page Web spécifique. En d’autres termes, le serveur Web exige que l’utilisateur fournisse des informations d’identification valides, telles qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe, avant d’autoriser l’accès à la ressource demandée. Fournir ce type d’informations à l’utilisateur est courant dans le monde des logiciels. En réalité, il existe des codes d’erreur pour le Google Play Store et de nombreuses autres applications ou sites Web.

Ce code d’état est crucial pour protéger des informations sensibles ou restreindre l’accès à certaines zones d’un site Web. Ainsi, si vous voyez l’erreur 401 sur votre écran, cela signifie que vous n’êtes pas autorisé à visualiser ou à télécharger la ressource que vous avez demandée via l’URL. C’est courant sur des sites qui nécessitent une authentification, tels que des comptes de messagerie électronique, des services bancaires en ligne ou des zones d’administration de sites Web. Cependant, le manque d’autorisation n’est pas toujours lié à la saisie d’un nom d’utilisateur ou d’un mot de passe, mais plutôt à l’appareil que vous utilisez, au réseau ou à l’emplacement de la ressource demandée.

Vous devez savoir que l’erreur 401 est seulement l’un des nombreux codes d’état HTTP utilisés pour communiquer le résultat d’une demande. D’autres exemples plus connus sont l’erreur 404 « Non trouvé », qui indique que la ressource demandée n’a pas été trouvée sur le serveur, ou le code 500 « Erreur interne du serveur », qui indique que le serveur a rencontré une erreur interne lors du traitement de la demande et qu’il ne peut pas la terminer correctement.

Pourquoi l’erreur 401 apparaît-elle sur Internet ?

Je vais maintenant être plus spécifique concernant la nature de l’erreur HTTP 401. Voici quelques raisons pour lesquelles ce code d’état apparaît :

Identifiants incorrects . C’est la raison la plus courante. L’utilisateur fournit un nom d’utilisateur ou un mot de passe incorrect lors de la tentative d’accès à un site Web nécessitant une authentification.

. C’est la raison la plus courante. L’utilisateur fournit un nom d’utilisateur ou un mot de passe incorrect lors de la tentative d’accès à un site Web nécessitant une authentification. Compte désactivé . Le compte utilisateur a été désactivé ou suspendu, ce qui empêche l’accès à la ressource demandée. Cela peut provoquer l’apparition de l’erreur 401 même lorsque les identifiants sont corrects.

. Le compte utilisateur a été désactivé ou suspendu, ce qui empêche l’accès à la ressource demandée. Cela peut provoquer l’apparition de l’erreur 401 même lorsque les identifiants sont corrects. Token d’authentification expiré . Dans les applications Web utilisant des tokens d’authentification, si le token a expiré, le serveur peut renvoyer une erreur 401. C’est un problème notamment lors de l’accès à des API distantes, comme lorsque vous utilisez ChatGPT dans des applications tierces.

. Dans les applications Web utilisant des tokens d’authentification, si le token a expiré, le serveur peut renvoyer une erreur 401. C’est un problème notamment lors de l’accès à des API distantes, comme lorsque vous utilisez ChatGPT dans des applications tierces. Accès restreint . Une autre raison est que la page ou la ressource en question n’est accessible qu’à certains utilisateurs ou rôles spécifiques, et que l’utilisateur actuel ne dispose pas des autorisations nécessaires.

. Une autre raison est que la page ou la ressource en question n’est accessible qu’à certains utilisateurs ou rôles spécifiques, et que l’utilisateur actuel ne dispose pas des autorisations nécessaires. Session non démarrée . Certaines applications Web sont mal conçues et permettent à l’utilisateur d’accéder à des ressources non autorisées sans être préalablement connecté. Si l’utilisateur n’est pas connecté et essaie d’ouvrir une page protégée, une erreur 401 sera générée.

. Certaines applications Web sont mal conçues et permettent à l’utilisateur d’accéder à des ressources non autorisées sans être préalablement connecté. Si l’utilisateur n’est pas connecté et essaie d’ouvrir une page protégée, une erreur 401 sera générée. Adresse IP bloquée . Dans des cas de sécurité plus stricts, une adresse IP peut être bloquée en raison de tentatives d’accès non autorisées répétées, ce qui entraîne une erreur 401.

. Dans des cas de sécurité plus stricts, une adresse IP peut être bloquée en raison de tentatives d’accès non autorisées répétées, ce qui entraîne une erreur 401. Ressources limitées par des quotas . Dans les services Web avec des limites d’accès ou des quotas, un utilisateur dépassant son quota attribué peut recevoir une erreur 401 jusqu’à ce que son accès soit rétabli.

. Dans les services Web avec des limites d’accès ou des quotas, un utilisateur dépassant son quota attribué peut recevoir une erreur 401 jusqu’à ce que son accès soit rétabli. Exigences supplémentaires . En plus des informations d’identification de base, certains systèmes peuvent exiger des informations supplémentaires, telles qu’une authentification à deux facteurs ou une réponse à une question de sécurité.

. En plus des informations d’identification de base, certains systèmes peuvent exiger des informations supplémentaires, telles qu’une authentification à deux facteurs ou une réponse à une question de sécurité. Erreurs de configuration du serveur. Des problèmes de configuration du serveur Web, tels que le manque d’authentification ou de permissions incorrectes, peuvent également générer une erreur 401.

9 façons de résoudre une erreur 401

Pour finir, je vais vous montrer les méthodes les plus efficaces pour résoudre une erreur 401. Je dois être clair : il n’est pas toujours possible de faire disparaître ce code d’état HTTP. Pourquoi ? Comme vous l’avez vu dans la liste précédente, certaines raisons pour lesquelles il apparaît ne sont pas sous le contrôle de l’utilisateur. Cependant, il est recommandé d’essayer les procédures suivantes.

Vérifier les identifiants

Assurez-vous d’avoir fourni les identifiants corrects, tels qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe valides. Vérifiez qu’il n’y a pas de fautes de frappe et que les majuscules et les minuscules sont correctement respectées.

Vérifier le compte utilisateur

Vérifiez si le compte utilisateur est actif et n’a pas été suspendu ou bloqué pour des raisons de sécurité ou administratives. Cela peut nécessiter la vérification de la base de données des utilisateurs ou la gestion des comptes. Selon l’environnement, vous devrez peut-être contacter l’administrateur système.

Mettre à jour le token d’authentification

Si l’authentification est basée sur des tokens, par exemple lors de l’accès à une API distante, vérifiez si le token a expiré. Dans ce cas, générez un nouveau token valide et assurez-vous qu’il est correctement fourni dans la demande. Parfois, pour générer de nouveaux tokens, il suffit de se reconnecter en utilisant la méthode habituelle.

Accorder les permissions appropriées

Vérifiez que votre utilisateur dispose des permissions appropriées pour accéder à la ressource en question. Cela implique de tester les configurations de sécurité et d’autorisation afin de garantir que les permissions sont suffisantes. Encore une fois, s’il s’agit d’un environnement professionnel, vous devrez soumettre une demande à l’administrateur.

Se connecter

Si le site Web exige une connexion, assurez-vous d’avoir accédé avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe avant d’essayer d’ouvrir la page protégée. Mon conseil est de d’abord accéder à l’URL où se trouve la page d’accès, puis de visiter la ressource. De plus, il est crucial que votre navigateur accepte les cookies du site pour que vos identifiants soient stockés, à la fois pour la session actuelle et pour les futures connexions.

Authentification à deux facteurs (2FA)

Si l’application utilise une authentification à deux facteurs, complétez le processus. Cela peut inclure l’utilisation d’applications d’authentification ou l’envoi de codes par message texte. Si vous ne parvenez pas à finaliser la procédure, le serveur ne vous permettra normalement pas d’afficher les ressources.

Ne dépassez pas les quotas

Dans les services Web avec des limites d’accès, évitez de dépasser le quota alloué. Vous pouvez augmenter le quota si nécessaire ou attendre sa réinitialisation selon la politique de limitation.

Vérifier les problèmes de réseau

Dans certains cas, des problèmes de connectivité ou de pare-feu peuvent entraîner des erreurs d’authentification. Assurez-vous que le réseau fonctionne correctement et qu’il n’y a pas de problèmes de routage ou de blocage de ports.

Mettre à jour l’application ou le système

Si l’erreur 401 est due à des problèmes de logiciel, assurez-vous que l’application ou le système est à jour avec les dernières versions, correctifs et mises à jour de sécurité. Maintenez votre système d’exploitation et votre navigateur à la dernière version en suivant les procédures nécessaires dans chaque cas. Vous devrez peut-être également vider le cache si vous ne pouvez pas établir une connexion de données fiable avec le serveur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :