Comment demander le remboursement d’une application que nous avons achetée sur l’App Store

L’App Store dispose d’un délai de 14 jours pour rembourser une application achetée.

Bien que l’App Store s’apprête à vivre des moments agités en raison d’une loi européenne qui obligera Apple à autoriser les téléchargements en dehors de la boutique officielle avant le 5 mars 2024, il restera néanmoins la meilleure alternative en termes de sécurité et d’intégration avec les appareils Apple.

Utiliser l’App Store présente de nombreux avantages. Bien qu’une application inappropriée se glisse toujours, c’est une boutique sécurisée pour télécharger et acheter des applications. Une de ses fonctions cachées que peu de gens connaissent est la possibilité de demander le remboursement d’une application et d’être remboursé si elle ne vous convient pas.

Comment demander le remboursement d’une application achetée sur l’App Store

Que vous ayez acheté une application par erreur ou qu’elle ne vous convienne pas, vous pouvez la retourner sans aucun problème pour obtenir un remboursement, mais gardez à l’esprit qu’il y a un délai de 14 jours pour effectuer le processus. Le même délai de retour s’applique aux produits de l’entreprise, soit dit en passant.

Et ce n’est pas uniquement applicable aux applications dans ce processus de retour, il en va de même pour les achats in-app ou les abonnements. Bien que vous deviez préciser la raison du retour et qu’il y ait un processus de révision, cela est généralement approuvé. En tout cas, dans mon cas personnel, cela a toujours été le cas.

Un autre aspect à prendre en compte est qu’il n’est pas possible de profiter de ce système de remboursement des applications pour en acheter beaucoup et ensuite toutes les retourner. Il s’agit d’un processus destiné aux urgences et il existe une limite, ainsi qu’un délai entre chaque retour.

Pour demander le remboursement d’une application sur l’App Store, suivez les étapes suivantes:

Nous accédons au site Web officiel d’Apple pour signaler un problème. Nous nous connectons avec notre identifiant Apple. Une fois connectés, nous verrons toutes les applications que nous avons téléchargées, nous recherchons celle que nous voulons retourner. Une fois que nous l’avons fait, nous cliquons sur Signaler. Nous recherchons l’option Je veux demander un remboursement. Nous expliquons la raison et envoyons notre demande.

Voilà, c’est aussi simple que ça de demander le remboursement d’une application sur l’App Store. Si vous remplissez les conditions mentionnées précédemment, vous récupérerez votre argent dans quelques jours (environ cinq jours ouvrables selon mon expérience).

Cela s’applique, comme mentionné précédemment, aux applications et aux jeux, ainsi qu’aux achats in-app ou même aux abonnements. Et n’oubliez pas que vous disposez de 14 jours à partir de l’achat pour demander le remboursement d’un achat sur l’App Store.

