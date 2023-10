Combien de temps faut-il pour une portabilité de téléphone mobile et comment se déroule le processus.

On vous explique en combien de jours la portabilité est effective et comment la réaliser.

N’ayez crainte, vous aurez bientôt accès à votre nouvel opérateur

Si vous vous demandez combien de temps faut-il pour une portabilité de téléphone portable et comment est le processus, nous répondrons à ces questions. De plus, nous allons non seulement vous indiquer combien de temps vous devrez attendre avant de pouvoir utiliser la couverture de votre nouvel opérateur, mais aussi vous expliquer comment la réaliser, ce dont vous avez besoin, si vous pouvez l’annuler et même comment l’utiliser pour améliorer votre tarif actuel.

Qu’est-ce que la portabilité

Il est possible que vous sachiez déjà ce qu’est la portabilité. Si c’est le cas, vous pouvez ignorer cette section, mais si vous avez des doutes ou si vous n’êtes pas sûr de ce que cela implique, nous vous recommandons de la lire avant de continuer.

Une portabilité est le processus par lequel nous changeons d’opérateur. Lorsque nous parlons de portabilité de téléphone portable, nous faisons référence à un changement dans lequel nous conservons le même numéro de portable, mais passons d’un forfait d’un opérateur à un autre forfait d’un opérateur différent. Il s’agit toujours d’un changement entre différentes sociétés, pas entre différents forfaits de la même société. Si vous souhaitez utiliser le même téléphone portable sur deux appareils différents, ce dont vous avez besoin est MultiSIM, pas une portabilité.

Il existe également une portabilité pour les lignes fixes, Internet et autres services. Nous n’en parlerons pas dans cet article, mais elle est assez similaire, la principale différence étant qu’elle peut prendre un peu plus de temps en raison de l’installation de routeurs, de câblages ou d’appareils nécessaires.

Combien de temps faut-il pour une portabilité de téléphone portable

En général, la portabilité doit être effectuée dans un délai d’une journée ouvrable complète à partir de la demande. Par exemple, si vous demandez la portabilité vers Vodafone depuis Movistar un mercredi, vous pourrez utiliser les services de Vodafone dans la nuit du vendredi (pendant les premières heures). En revanche, si vous demandez la portabilité un vendredi, vous ne pourrez pas utiliser les services de Vodafone avant le mardi matin, car le week-end ne compte pas, et il faut que le lundi se soit écoulé.

Les portabilités sont effectuées pendant la nuit, car c’est le moment où elles interfèrent le moins avec les communications des clients. La plage horaire de la nuit où elle est effectuée s’appelle « fenêtre de portabilité ». En général, elle va de 2 heures du matin à 6 heures du matin. Cela ne signifie pas que le processus prend 4 heures, mais que le changement est effectué à un moment de cette période.

Pendant le processus, les données d’un opérateur sont transférées à un autre et votre ancien opérateur vous contactera pour vous faire une contre-offre. Il peut essayer de vous contacter jusqu’à 5 fois pendant cette période, de 9 heures du matin à 21 heures, par le moyen qui lui convient le mieux, mais ce n’est pas indispensable qu’il le fasse. Vous n’êtes pas obligé de confirmer la portabilité avec votre ancien opérateur ni de répondre à ses appels.

D’autre part, il est toujours possible de ne pas engager la portabilité sans frais, ou de la simuler pour que votre ancienne compagnie vous propose de meilleures conditions, mais nous approfondirons cela dans la section suivante.

Portabilité étendue

Avant de passer à la section suivante, vous devez savoir ce qu’est la portabilité étendue. Il s’agit d’un type de portabilité dans lequel le client choisit la date de son transfert, dans un délai maximum de 30 jours calendaires. Par exemple, vous pouvez demander qu’il soit effectué dans 17 jours. Cependant, il n’est effectué que sur demande expresse du client.

Comment réaliser une portabilité

En tant que client, vous n’avez pas à vous soucier de la portabilité. Le processus est simple : vous contactez un opérateur autre que le vôtre et choisissez l’un de leurs forfaits ; vous fournissez les informations personnelles et bancaires nécessaires ; et ils contactent votre ancien opérateur, s’occupant de tout.

Cependant, vous devez être le titulaire de votre forfait ou le faire avec vos identifiants. De plus, vous devez recevoir la carte SIM, qui peut vous être envoyée à domicile ou qui vous sera remise immédiatement si vous demandez la portabilité dans le store de la nouvelle compagnie.

Est-il nécessaire de confirmer la portabilité ?

Votre ancienne compagnie peut essayer de vous contacter jusqu’à un maximum de 5 fois entre 9 heures et 21 heures du lundi au vendredi. Cependant, vous n’êtes pas obligé de confirmer la portabilité ; même s’ils vous appellent 5 fois et que vous ne répondez pas, le changement d’opérateur doit se poursuivre.

La portabilité peut-elle être refusée ?

Ce qui peut se produire, c’est que votre ancien opérateur refuse le processus. Cela ne peut être fait que pour des raisons d’informations erronées, pas parce qu’ils le souhaitent, comme des erreurs dans votre numéro de pièce d’identité, des numéros de téléphone mal écrits ou des erreurs de documentation. Ils peuvent essayer de trouver des excuses pour éviter la portabilité, mais ils ne peuvent s’y opposer que pour ces raisons.

Le nouvel opérateur peut également refuser la portabilité, mais comme l’ancien opérateur, pour des raisons d’informations incorrectes ou de score. Les premières sont des erreurs dans les noms, des données incorrectes ou peut-être le fait que vous n’êtes pas le titulaire du service. Nous appelons score le fait qu’un opérateur vous rejette en tant que client parce que votre situation financière n’est pas régulière. Nous vous expliquerons ici comment résoudre ce problème ou d’autres problèmes de portabilité.

Comment annuler la portabilité

Vous pouvez annuler une portabilité sans frais, mais vous devez le faire dans les délais appropriés. Généralement, vous pouvez le faire à partir du moment où vous faites la demande jusqu’au début de la fenêtre de portabilité, ou jusqu’à ce que votre carte SIM soit envoyée. Vous devez vous renseigner auprès de la compagnie à laquelle vous aviez l’intention de vous passer.

Pour cela, contactez l’opérateur récepteur (celui vers lequel vous vouliez passer) et faites constater le fait : document signé par vous, signature électronique ou enregistrement verbal avec vérification par des tiers.

Utiliser la portabilité pour améliorer votre tarif

De nombreux utilisateurs utilisent la portabilité pour menacer leur opérateur et obtenir de meilleures conditions. Vous pouvez également le faire. Lorsque votre ancien opérateur vous contacte, généralement par téléphone, il vous fera une contre-offre. Si cela vous intéresse, il vous suffit d’accepter leur offre. Comme l’appel sera enregistré, l’ancien opérateur pourra contacter le nouveau pour arrêter la portabilité et lui envoyer l’enregistrement de l’appel ou le document dans lequel nous acceptons l’annulation du processus.

