Comment gérer les applications qui ont accès à nos photos grâce à iOS 17

Avec iOS 17, des fonctionnalités de confidentialité ont également été introduites.

iOS 17 nous permet de gérer facilement les applications qui ont accès à nos photos

Nous allons vous montrer comment gérer les applications qui ont accès à vos photos grâce à l’une des nouvelles fonctionnalités de sécurité d’iOS 17. En effet, il n’est pas nécessaire que toutes les applications aient accès à notre bibliothèque ou puissent lire toutes nos photos. Avec iOS 17, nous pouvons gérer cela et limiter l’accès des applications.

iOS 17 nous donne un meilleur contrôle sur nos photos

Avec l’arrivée d’iOS 17, la première fois que nous ouvrons une application qui a besoin d’accéder à notre bibliothèque de photos, elle nous demandera quel accès nous souhaitons lui donner, que ce soit total, partiel ou aucun. Voici les trois nouvelles autorisations :

Accès limité : les applications peuvent seulement voir les photos que vous sélectionnez, pouvant les voir à tout moment depuis l’application elle-même ou en suivant le chemin suivant : Réglages > Confidentialité et sécurité > Photos.

: les applications peuvent seulement voir les photos que vous sélectionnez, pouvant les voir à tout moment depuis l’application elle-même ou en suivant le chemin suivant : Réglages > Confidentialité et sécurité > Photos. Accès complet : les applications peuvent voir toutes les photos et vidéos de votre bibliothèque, ainsi que le nombre de photos et vidéos partagées.

: les applications peuvent voir toutes les photos et vidéos de votre bibliothèque, ainsi que le nombre de photos et vidéos partagées. Aucun accès : les applications ne peuvent pas voir vos photos ou vidéos.

: les applications ne peuvent pas voir vos photos ou vidéos. Ajouter seulement des photos : les applications peuvent ajouter des photos à votre bibliothèque, mais sans y avoir accès. Cependant, cette option n’est pas disponible pour toutes les applications.

Comme nous l’avons dit, iOS 17 a rendu plus facile que jamais la gestion et la visualisation des applications ayant accès à nos photos et leur refus si nous le souhaitons. Pour cela, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à Confidentialité et sécurité. Cliquez sur Photos. Sélectionnez l’application que vous souhaitez vérifier. Choisissez l’une des autorisations expliquées quelques lignes plus haut.

C’est tout ce qu’il faut faire. Lorsque vous téléchargez une nouvelle application et qu’elle souhaite accéder à votre bibliothèque de photos, vous devrez choisir parmi les mêmes trois options, et l’application sera ajoutée à la même liste de photos dans les Réglages, vous permettant de modifier l’accès à tout moment à l’avenir.

De plus, votre iPhone vous rappellera périodiquement les applications ayant accès à votre photothèque complète, en vous offrant la possibilité de changer l’accès à limité. Il s’agit d’une autre petite fonctionnalité cachée d’iOS 17, mais qui est très utile.

