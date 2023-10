Comment créer un raccourci vers la télécommande Android TV sur l’écran d’accueil de votre téléphone portable

On t’explique, pas à pas, comment créer un raccourci vers la télécommande d’Android TV et Google TV sur l’écran d’accueil de ton Android.

Grâce à cette astuce simple, tu peux contrôler ton Android TV ou Google TV depuis le bureau de ton smartphone.

Le Chromecast avec Google TV est un des meilleurs achats que j’ai pu faire cette dernière année, car ayant encore une télévision analogique, c’est un appareil qui me permet de profiter de presque toutes les fonctionnalités d’une Smart TV sur une télévision non « intelligente ». Ainsi, grâce à ce gadget génial, je peux profiter de plateformes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou HBO Max.

Cependant, chaque fois que je devais configurer un nouveau compte de service ou utiliser un navigateur web sur le Chromecast, je souhaitais avoir la télécommande fournie par l’application Google TV à portée de main.

Mais j’ai enfin trouvé la solution à ce « problème » et aujourd’hui je veux la partager avec toi, car je vais te dire comment tu peux créer un accès direct vers la télécommande de Google TV ou Android TV sur l’écran d’accueil de ton téléphone portable.

Crée un raccourci vers la télécommande de Google TV sur l’écran d’accueil de ton Android grâce à Nova Launcher

Tu auras seulement besoin de deux applications pour pouvoir créer un accès direct vers la télécommande de Google TV sur ton téléphone portable Android. La première est l’application Google TV elle-même et la deuxième est le lanceur d’applications le plus populaire pour Android, Nova Launcher.

Comme l’application Google TV n’a aucun raccourci vers sa télécommande, nous allons utiliser les widgets propres à Nova Launcher pour nous en créer un.

Pour cela, la première chose à faire est d’installer l’application Nova Launcher sur notre smartphone, et une fois que nous l’avons configurée à notre goût, nous devons accéder à son menu de widgets, ce que tu peux faire en faisant une pression longue sur l’écran d’accueil ou en effectuant un geste de pincement dessus.

Une fois que tu es dans le sélecteur de widgets de Nova Launcher, tu dois chercher les widgets propres au lanceur et sélectionner celui qui s’appelle Activité en faisant une pression longue et en le faisant glisser sur l’écran principal du smartphone. Ensuite, dans la liste des applications qui apparaît, développe tous les widgets disponibles pour Google TV et appuie sur celui qui a pour titre « Google TV » et le texte suivant en dessous :

« com.google.android.apps.googletv.app.presentation.pages.device.DeviceNotificationActivity »

Après avoir réalisé ces actions simples, tu auras déjà un accès direct vers la télécommande de Google TV sur le bureau de ton téléphone portable avec pour titre « Google TV ». De plus, avec Nova Launcher, tu pourras changer le nom de ce raccourci vers un autre que tu préfères, comme « télécommande » ou « télécommande de Google TV », en faisant simplement une pression longue sur l’icône, en appuyant sur l’option Modifier, puis en cliquant sur le bouton Terminé pour enregistrer les modifications.

Lorsque tu appuies sur ce raccourci, la télécommande de Google TV s’ouvre sous son format traditionnel avec une croix directionnelle de grande taille en haut et les boutons Retour, Accueil et celui qui active l’Assistant Google en bas. Mais si tu touches l’icône des trois points verticaux qui apparaît dans le coin supérieur droit et que tu appuies sur l’option Commande par glissement, la croix sera remplacée par un pavé tactile comme sur les ordinateurs portables avec lequel tu pourras naviguer plus facilement dans l’interface de Google TV et Android TV.

