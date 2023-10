iOS 17 : comment télécharger des cartes et les utiliser hors ligne sur notre iPhone

iOS 17 améliore considérablement l’application native Plans de l’iPhone en ajoutant la possibilité de l’utiliser hors ligne.

iOS 17 nous permet de télécharger et d’utiliser des cartes hors ligne sur l’iPhone

L’application native Plans d’Apple ne cesse de s’améliorer au fil des années et des mises à jour. Comme avec iOS 17, qui a apporté une fonctionnalité très demandée depuis longtemps par les utilisateurs : la possibilité de télécharger des cartes et de les utiliser hors ligne sur notre iPhone.

Comment télécharger des cartes de n’importe quelle ville sur l’iPhone

Il est vrai qu’avant iOS 17, les cartes pouvaient être consultées hors ligne avec de nombreuses restrictions, mais ce système s’est considérablement amélioré avec la récente mise à jour d’Apple le mois dernier. Avant iOS 17, nous pouvions consulter les cartes hors ligne grâce aux données temporaires que notre iPhone pouvait avoir enregistrées, mais ce n’était pas toujours fiable et cela se limitait à des zones ou à un zoom spécifique, ce qui n’était pas non plus utile dans de nombreux cas.

Grâce à iOS 17, cela a changé, car il est désormais possible de télécharger des cartes de n’importe quelle ville et de les utiliser hors ligne sur notre iPhone. C’est très facile si vous suivez les étapes que nous vous montrons ci-dessous :

Ouvrez l’application Plans sur votre iPhone. Dans la partie inférieure, cliquez sur votre photo de profil. Cliquez sur la section Cartes hors ligne. Sélectionnez Télécharger nouvelle carte. Recherchez l’emplacement qui vous intéresse. Modifiez, si vous le souhaitez, la partie de l’emplacement qui sera téléchargée par défaut. Confirmez en appuyant sur Télécharger.

Après avoir suivi ces étapes avec succès, le téléchargement aura lieu et l’iPhone nous enverra une notification une fois celui-ci terminé. De plus, une fois le processus terminé, les cartes apparaîtront dans la section Téléchargements où nous pourrons les gérer facilement. Des cartes que, d’ailleurs, nous pourrons également utiliser sur notre Apple Watch hors ligne grâce à watchOS 10.

De plus, il faut prendre en compte d’autres aspects. D’une part, la taille des cartes téléchargées sera différente selon la zone que nous choisissons de télécharger. D’autre part, non seulement les cartes elles-mêmes seront téléchargées, mais aussi les informations sur les lieux d’intérêt qui y apparaissent.

Enfin, et non des moindres, en suivant les étapes mentionnées ci-dessus, plus précisément à l’étape trois, nous trouverons une option appelée Utiliser uniquement les cartes hors ligne, avec laquelle nous pourrons consulter les cartes à l’aide des données enregistrées sur l’appareil.

Comme nous l’avons vu, iOS 17 a été un pas en avant dans l’objectif d’Apple d’améliorer son application Plans. Une application qui attire beaucoup l’attention ces dernières années.

