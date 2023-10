Quels sont les avantages d’utiliser ChatGPT sur votre téléviseur intelligent? Nous vous expliquons quels sont ces avantages et comment l’utiliser.

Tout comme ChatGPT est disponible pour les mobiles et les ordinateurs, il est également disponible pour les smart TV

Nous allons vous montrer comment accéder à ChatGPT avec votre smart TV. Le chatbot développé par OpenAI a révolutionné le domaine de la technologie, vous permettant de résoudre des doutes, recevoir des recommandations ou résoudre des problèmes depuis votre ordinateur ou son application mobile, mais il est également disponible pour les téléviseurs intelligents, ou smart TV.

Accéder depuis le navigateur est la meilleure option

On pourrait penser que la solution la plus simple consiste à installer l’application ChatGPT sur notre téléviseur ; cependant, la meilleure option est d’accéder à l’IA depuis un navigateur. L’application n’a pas été optimisée, donc nous écartons cette option. Ce que nous recommandons, c’est d’ouvrir le navigateur de votre smart TV et d’entrer sur la page web de ChatGPT.

Page web de ChatGPT

La commande vocale est beaucoup plus rapide

Une fois à l’intérieur, connectez-vous à votre compte pour pouvoir l’utiliser. Depuis l’écran sur lequel vous pourrez lui écrire, paradoxalement, il vaut mieux ne pas lui écrire. La clé réside dans l’utilisation du microphone de votre télécommande pour transcrire vos paroles en texte, vous pourrez ainsi lui parler directement.

Si votre télécommande ne dispose pas de commande vocale, alors la solution la plus simple consiste à utiliser votre téléphone portable comme clavier. De cette façon, vous n’aurez pas à saisir manuellement ce que vous souhaitez avec la télécommande, ce qui est assez ennuyeux.

Pourquoi utiliser ChatGPT sur une smart TV

Vous pouvez vous demander pourquoi vous utiliseriez ChatGPT sur votre téléviseur, alors que vous pouvez l’utiliser sur votre téléphone portable ou votre ordinateur. À première vue, cela ne semble pas être une option pratique, mais ça l’est. Par exemple, si vous êtes en réunion avec des amis et que vous avez un doute, vous pouvez consulter l’IA depuis la smart TV pour que tout le monde puisse apprécier la bonne réponse.

Vous pouvez également jouer avec lui ou lui demander de vous dire des énigmes, les possibilités de cette technologie sont presque infinies. Enfin, les recommandations de séries et de films sont une autre grande raison de l’utiliser, afin de profiter du contenu qu’il vous suggère une fois que vous avez allumé votre téléviseur.

Comment utiliser ChatGPT-4 sur votre smart TV

ChatGPT-4 est la dernière version de l’Intelligence Artificielle la plus célèbre de la planète. Elle est arrivée au cours de la première moitié de 2023 et propose de plus en plus de fonctionnalités, car elle vous permet maintenant de communiquer par la voix et de lui montrer des images depuis l’application. Le seul problème est que c’est une version payante, donc seuls les utilisateurs qui paient leur abonnement mensuel de 20 euros peuvent l’utiliser.

Si vous disposez de cette version, il vous suffit d’accéder à son site web, comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, et de sélectionner cette version. Cependant, si vous ne l’avez pas, vous pourrez toujours utiliser d’autres IA, qui utilisent un système très similaire ou identique à ChatGPT-4. La manière de le faire est la même : accédez à leur site web et utilisez la commande vocale de votre télécommande pour transcrire ce que vous dites et communiquer avec elle.

Alternatives à ChatGPT-4:

Bing Chat

HuggingFace

Ora.sh

Poe

