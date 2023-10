Comment installer Movie Maker sur PC étape par étape (2023)

Je vais vous expliquer les étapes à suivre pour installer Windows Movie Maker sur votre ordinateur. De plus, je vous propose quelques alternatives plus récentes au cas où cette application obsolète ne vous conviendrait pas.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour installer Movie Maker sur votre ordinateur. Cette application historique de Microsoft pour le montage vidéo est toujours disponible en téléchargement sur divers dépôts. Le meilleur, c’est que même si vous avez installé Windows 11, vous pourrez l’utiliser sans problème.

Cependant, le fait que vous puissiez l’installer ne signifie pas nécessairement qu’il est conseillé de le faire. Aujourd’hui, il existe de nombreux éditeurs vidéo qui en valent la peine et qui reçoivent toujours des mises à jour de la part de leurs développeurs. Même Microsoft a son propre remplacement pour cette application obsolète. C’est pourquoi, en plus de vous montrer la procédure d’installation, vous trouverez à la fin de ce guide une compilation des alternatives les plus intéressantes à Movie Maker.

Voici comment installer Movie Maker sur un PC

5 alternatives à Movie Maker pour Windows, Mac, iOS et Android

Comme je l’ai dit dans l’introduction, Movie Maker est une application abandonnée. Cela signifie qu’elle ne reçoit plus de mises à jour, car Microsoft a mis fin à son développement en 2014. C’est pourquoi, si vous vous souciez de la sécurité, de la stabilité et de pouvoir profiter de fonctionnalités adaptées à notre époque, il est préférable de consulter la fin de ce guide. Vous y trouverez cinq éditeurs qui vous serviront d’alternative.

Cependant, si vous voulez absolument installer Movie Maker, alors vous devez rester ici. Je vais vous montrer la procédure complète pour installer ce logiciel sur votre PC, même s’il a été retiré du package de services de Microsoft il y a plus de cinq ans.

La première chose à faire est de trouver son installateur. Où pouvez-vous le trouver ? Comme Microsoft ne le propose pas, vous devrez le télécharger depuis un serveur externe. Vous pouvez le faire depuis l’Internet Archive. Le fichier que vous devriez obtenir sur votre ordinateur est Windows Movie Maker 6.0 Setup x64.msi. Vous pouvez également opter pour la version x86 si votre processeur est 32 bits.

Une fois que vous l’avez, ouvrez-le pour commencer l’installation. Le processus d’installation est très rapide et ne nécessite aucune intervention de l’utilisateur. Lorsqu’il est terminé, un raccourci vers Movie Maker apparaîtra dans les applications récentes ainsi que dans le menu Démarrer.

Si vous cliquez dessus, Movie Maker s’ouvrira sur votre PC. Le fonctionnement, du moins sur mon ordinateur de test, a été correct. Bien entendu, j’ai effectué quelques tests, mais je n’ai pas travaillé sur un projet complexe. L’interface est toujours la même. Elle est intuitive, mais clairement dépassée.

En faisant glisser les fichiers multimédias dans la fenêtre principale, ils seront ajoutés à la bibliothèque. À partir de là, vous pouvez les envoyer à la ligne de temps. En haut à droite se trouve un aperçu du projet complet.

Et quelles sont les options d’exportation ? Les mêmes que celles de l’époque. La plus haute résolution avec laquelle vous pouvez publier un projet est du Full HD au format WMV (Windows Media Video).

Vous devez garder à l’esprit que Windows Movie Maker est un produit figé dans le temps. Si vous avez besoin de créer des vidéos plus complexes ou avec des résolutions plus élevées, par exemple en 4K, vous avez indéniablement besoin d’un autre outil de montage vidéo.

Oui, Movie Maker est un outil totalement dépassé. Son développement a été interrompu il y a des années et même s’il est fonctionnel, il est toujours préférable de ne pas avoir de logiciel installé sans support officiel. C’est pourquoi je vous suggère ci-dessous quelques applications pour l’édition vidéo. Beaucoup d’entre elles vous permettront de réaliser vos créations directement depuis votre téléphone portable et votre PC. Parmi les propositions, vous trouverez les meilleurs éditeurs pour TikTok et d’autres réseaux sociaux. Faisons connaissance avec certains d’entre eux.

CapCut

CapCut est une alternative contemporaine remarquable à Movie Maker. Cette puissante application d’édition vidéo pour les appareils mobiles offre un large éventail d’outils intuitifs qui permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos impressionnantes. Avec des fonctions de découpe, d’effets, de transitions et de musique intégrée, elle répond aux besoins des créateurs de contenu de tous niveaux.

Son interface conviviale et sa capacité à exporter des vidéos en haute résolution en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une expérience d’édition polyvalente et accessible. Elle est disponible sur tous les appareils et fonctionne dans le navigateur.

Canva

Canva est une autre alternative remarquable en matière d’édition vidéo. Cette plateforme en ligne offre une variété d’outils de conception graphique, y compris des modèles pour les vidéos, qui facilitent la création de contenu attrayant.

C’est une proposition idéale pour ceux qui recherchent une solution intuitive et polyvalente pour l’édition de vidéos sans besoin d’expérience préalable en matière d’édition. Elle dispose d’une interface conviviale, d’une bibliothèque de ressources visuelles et d’applications pour les téléphones portables et les ordinateurs.

Clipchamp

Clipchamp est un autre éditeur vidéo à suivre de près. Il appartient actuellement à Microsoft, donc nous pourrions dire que c’est la remplaçante officielle de l’obsolète Movie Maker. Cette plateforme d’édition vidéo en ligne offre une large gamme d’outils qui permettent aux utilisateurs de créer des vidéos de qualité professionnelle sans avoir besoin d’expérience préalable en matière d’édition.

Avec des fonctions de découpe, d’effets, de transitions et une bibliothèque de médias intégrée, c’est un service parfait pour ceux qui recherchent une solution simple et puissante pour éditer des vidéos rapidement et efficacement. Vous le trouverez sur toutes les plateformes.

Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Rush est devenu le remplaçant de l’ancienne Adobe Premiere Clip. Cette application d’édition, développée par Adobe, offre un ensemble complet d’outils professionnels pour la création de contenu de haute qualité. Pour simplifier les choses, les utilisateurs sont accueillis avec un tutoriel expliquant les bases de l’édition, suivi de fonctionnalités telles que la timeline multipiste, l’insertion de titres, les superpositions vocales, les filtres et les réglages audio.

Premiere Rush se distingue par son approche de l’édition rapide et facile sans sacrifier la qualité professionnelle. De plus, l’application facilite le partage sur les réseaux sociaux en ajustant automatiquement la taille de la vidéo. Il convient de mentionner que certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement payant pour accéder à la version complète de l’application.

iMovie

iMovie est une alternative solide et fiable à Movie Maker. Conçu pour les utilisateurs de Mac et d’appareils iOS, il offre une interface intuitive et des outils d’édition vidéo accessibles.

Avec des fonctions de découpe, d’effets, de transitions et de musique intégrée, il est idéal pour créer facilement des vidéos de haute qualité. Un avantage est son intégration avec l’écosystème Apple et sa capacité à fonctionner sur des appareils mobiles. Il dispose également d’une bibliothèque de films magiques qui aide l’utilisateur à réaliser des montages professionnels de manière automatique.

