Comment libérer de l’espace de stockage sur l’iPhone après la mise à jour vers iOS 17

Libérer de l’espace sur l’iPhone sans supprimer des fichiers importants est plus facile que vous ne le pensez.

Notre iPhone dispose de différentes ressources pour libérer de l’espace de stockage.

Avec le temps et les mises à jour, l’espace sur notre iPhone se remplit jusqu’à un point où nous ne pouvons plus enregistrer de nouvelles choses. Heureusement, le dispositif d’Apple dispose de plusieurs ressources pour éviter cela, et il n’y a pas de meilleur moment pour libérer de l’espace et faire du rangement que après une mise à jour, dans ce cas, iOS 17.

Optimiser le stockage pour nos photos et vidéos

Cette fonction est très importante lorsqu’il s’agit de libérer de l’espace sur notre iPhone. Optimiser le stockage des photos et des vidéos est très utile car cela ne fait qu’enregistrer la version originale sur iCloud, tandis que sur l’iPhone, il enregistre une version plus optimisée et légère. Cela signifie que nous pourrons profiter de toutes nos photos et vidéos sans perdre presque de qualité, mais sans prendre autant de place. Pour activer cette fonction, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone ou iPad. Accédez à Photos. Dans Photos, assurez-vous que l’option Photos iCloud est activée. Vérifiez si l’option Optimiser le stockage est activée.

Il est important de noter que lorsque vous activez cette option pour la première fois, les changements ne sont pas immédiats, notamment s’il faut télécharger du contenu sur iCloud. En général, il faut quelques heures pour commencer à voir les changements.

Supprimer les téléchargements inutiles

Une autre méthode très efficace pour libérer un peu d’espace est la suppression des téléchargements inutiles. Parfois, nous téléchargeons des vidéos, des films, des livres audio ou des albums et, une fois consommés, nous ne supprimons pas le téléchargement. Ce contenu, si nous n’en avons pas besoin, pourrait occuper un espace très précieux. Vous pouvez vérifier cela dans l’onglet Téléchargé des applications concernées, mais vous pouvez aussi le contrôler via les Réglages de votre iPhone, dans Stockage de l’iPhone.

Désinstaller des applications au lieu de les supprimer

Il existe de nombreuses façons d’économiser de l’espace sur notre iPhone, mais il est possible que nous supprimions parfois des données que nous voulions conserver, telles que celles stockées par certaines applications. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de les supprimer, au lieu de cela, nous pouvons les désinstaller. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez la section Général. Accédez à Stockage de l’iPhone. Recherchez l’application que vous souhaitez désinstaller et ouvrez-la. Appuyez sur Désinstaller l’application.

Nettoyer le cache de l’iPhone, ainsi que les données de Safari

Deux autres façons de libérer de l’espace sur notre iPhone consistent à nettoyer le cache de notre appareil. Comment ? En l’éteignant et en le rallumant. De cette manière, notre iPhone se chargera de supprimer les données temporaires dont nous n’avons pas besoin.

De même, nettoyer les données de Safari est également très efficace. Des données telles que l’historique de navigation. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Accédez à Safari. Appuyez sur Effacer l’historique et les données des sites web. Confirmez en appuyant sur Effacer l’historique et les données.

En dernier recours, vous pouvez réinitialiser l’iPhone, mais ces méthodes peuvent vous aider à éviter cette procédure si vous ne voulez pas perdre autant de temps. Comme vous pouvez le constater, libérer de l’espace sur l’iPhone est très simple. En général, après une grande mise à jour est un bon moment, mais cela peut être fait à tout autre moment sans aucun problème.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :