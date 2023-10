Comment contacter Temu : numéro de téléphone, email, chat et toutes les formes.

Je vous montre toutes les coordonnées de contact de Temu, le store en ligne qui vient concurrencer d’autres grands acteurs du secteur, tels qu’AliExpress ou Miravia.

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelles sont les coordonnées de contact de Temu, une boutique en ligne d’origine chinoise qui veut rivaliser avec d’autres géants comme AliExpress, Miravia et Vinted. Les sections suivantes vous expliqueront qui se cache derrière cette plateforme et quelles sont les coordonnées disponibles dans notre pays. De plus, je vous montrerai différentes façons d’obtenir de l’aide si vous avez acheté ou prévoyez d’acheter dans ce store.

Qui se cache derrière Temu et que trouverez-vous dans ce store ?

Qui se cache derrière Temu et que trouverez-vous dans ce store ?

Derrière Temu, une place de marché qui gagne même en popularité en France, se trouve le géant chinois Pinduoduo. Même si vous n’en avez jamais entendu parler, vous devez savoir que c’est une entreprise énorme qui suit de près Alibaba, propriétaire d’AliExpress. En France, la marque Temu est exploitée par Whaleco Technology Limited, une entreprise basée en Irlande.

En réalité, Temu fonctionne de manière similaire à AliExpress, offrant une large gamme de produits couvrant plus de 100 catégories. Ces produits incluent des dispositifs technologiques tels que des câbles de chargement, des écouteurs sans fil, des batteries externes, des étuis pour téléphones portables ou des consoles portables. Il vend également des vêtements, des chaussures, des jouets, des bijoux, des produits pour la maison et des articles pour animaux de compagnie.

La stratégie de Temu est similaire à celle des plateformes chinoises en ligne, offrant des prix extrêmement bas. Apparemment, sa stratégie repose sur l’obtention de produits directement auprès des fabricants et des entrepôts chinois, éliminant ainsi les intermédiaires et réduisant considérablement les coûts. En conséquence, les consommateurs bénéficient de produits à des prix très compétitifs.

En plus des prix attractifs, Temu se distingue par une expédition efficace, allant de 8 à 36 jours ouvrables, soit beaucoup plus rapide que la plupart des concurrents chinois. Il propose également une politique de retour flexible, permettant aux clients de retourner des produits sans frais jusqu’à 90 jours après l’achat. Il permet même le retour gratuit d’autres produits de la même commande pendant cette période.

Vous avez déjà vu que Temu est soutenu par une grande entreprise chinoise. Mais est-il facile de contacter son équipe d’assistance depuis la France et d’obtenir de l’aide ? Voyons ci-dessous toutes les méthodes disponibles actuellement.

Page d’assistance

Comme pour de nombreux autres stores en ligne, la page d’assistance est la première à venir en aide. Autrement dit, lorsque un utilisateur cherche à résoudre un problème, la première chose à laquelle il sera confronté est une section qui répond aux questions et résout les problèmes. Cela évite souvent à l’utilisateur d’abandonner et de ne pas contacter l’équipe humaine de l’entreprise.

Vous pouvez visiter la page d’assistance de Temu en cliquant sur le lien précédent. Vous y trouverez des articles qui fournissent des informations sur les sujets suivants :

Problèmes de commande

Expédition et livraison

Retour et remboursement

Produit et disponibilité

Gérer mon compte

Paiement et promotions

Politiques et autres

Pour vous donner une idée de ce qui préoccupe généralement un utilisateur de Temu, voici une sélection de sujets recommandés par la société elle-même :

Comment retourner ou échanger un article chez Temu

Le suivi indique que mon colis a déjà été livré, mais je ne l’ai pas reçu.

Comment puis-je renvoyer mes articles ?

Que dois-je faire s’il manque des articles dans ma commande ?

Pourquoi ne puis-je pas trouver ma commande dans mon compte ?

Comment suivre mon remboursement ?

Quand recevrai-je mon remboursement ? Combien de temps cela prend-il ?

Offrez-vous des retours gratuits ?

Que faire si je reçois un article endommagé ou non conforme à la description ?

Comment configurer les préférences de notification ?

Eh bien, que se passe-t-il si la page d’assistance ne suffit pas ? Continuez à lire pour découvrir d’autres moyens d’obtenir de l’aide.

Chat en ligne

L’autre possibilité que vous avez pour résoudre vos doutes est d’ouvrir un nouveau chat d’assistance. Vous pouvez accéder à ce système depuis la page de contact de Temu. Gardez à l’esprit qu’au début, un bot vous répondra. À partir de ce moment, vous avez deux options :

Essayer de résoudre vos doutes avec le bot . Vous pouvez essayer de mentionner le problème dans le chat et attendre que le système automatisé le résolve.

. Vous pouvez essayer de mentionner le problème dans le chat et attendre que le système automatisé le résolve. Demander à parler à un agent. Une autre possibilité est de demander spécifiquement au chatbot de parler à un employé de l’entreprise. Une fois que vous l’aurez fait, sélectionnez un sujet que vous souhaitez aborder et attendez qu’un membre de l’équipe d’assistance se connecte au chat.

Numéro de téléphone et adresse postale de Temu

Temu ne met pas à disposition de ses clients, du moins en France, un numéro de support, comme le font d’autres entreprises (voir l’exemple d’Amazon). Vous devrez donc utiliser un téléphone pour les demandes générales appartenant aux États-Unis. Cela ne garantit pas une assistance en français et vous oblige également à effectuer un appel international. Voici le numéro :

1-888-480-8368

Horaires : de 7h00 à 23h00. Fuseau horaire : heure normale de l’Est (EST).

De plus, vous devez savoir que l’adresse du bureau de Temu pour l’Europe est la suivante :

First Floor, 25 St Stephens Green, Dublin 2, Irlande.

Et l’entrepôt logistique est situé ici :

Logística 9, A-4, Km. 64.500, 45300 Ocaña, France

Adresse e-mail d’aide

L’e-mail est un autre moyen de contacter Temu. Dans ce cas, l’adresse est la suivante :

Réseaux sociaux de Temu

Une autre possibilité est de contacter Temu via ses réseaux sociaux. Je vous préviens déjà que ce n’est pas un canal de support officiel. En réalité, il est probable que l’équipe qui se cache derrière soit davantage liée au marketing qu’à l’assistance client.

Néanmoins, si vous ne parvenez pas à résoudre vos problèmes par d’autres moyens, les réseaux sociaux peuvent vous aider. Voici les liens respectifs :

