Comment activer les gestes de retour prédictifs d’Android 14

Google a initialement commencé à développer une fonctionnalité de geste de retour prédictif sur Android 13 qui permettrait aux utilisateurs de voir si le geste de retour quitterait le programme ou les ramènerait à l’écran d’accueil. La fonctionnalité est étendue dans Android 14 pour permettre aux utilisateurs de voir vers quel écran le geste de retour les amène à l’intérieur de l’application ou si le geste les ramène à l’application précédente dans la couche précédente. Cet article vous apprendra exactement ce que c’est et comment vous pouvez activer les gestes prédictifs de retour d’Android 14.

Comme mentionné précédemment, la navigation arrière prédictive remonte à la période bêta d’Android 13. Il a fallu près d’un an de test pour que le système d’exploitation Android de Google soit prêt. Lorsque vous faites glisser vers l’arrière dans une application qui prend en charge la fonction de gestes de retour prédictifs, cela vous montre où vous reviendrez avant de terminer le glissement.

De plus, comme son nom l’indique, il ne peut être utilisé que si le système de navigation par gestes d’Android est activé sur votre téléphone et non dans la navigation par bouton.

De plus, ces aperçus n’apparaîtront que dans les applications qui les prennent en charge. Actuellement, seules les applications Paramètres, Horloge, Téléphone et autres applications système prennent en charge cette fonctionnalité, tandis que de nombreuses autres applications, y compris celles de Google, ne le font pas.

Google permet aux développeurs d’avoir un peu plus de temps pour adapter leurs applications au mécanisme de geste de retour prédictif, nous devrions donc le voir comme une fonctionnalité par défaut dans Android 15 de 2024.

Comment activer les gestes de retour prédictifs dans Android 14

Dans le système d’exploitation Android 14, les animations ou gestes de retour prédictifs sont désactivés par défaut. Pour commencer avec l’avenir de la navigation par gestes sur Android 14, c’est-à-dire les gestes de retour prédictifs, vous devez d’abord activer les paramètres de développement. Ensuite, vous pouvez activer la fonctionnalité dans les paramètres des options pour les développeurs. Pour ce faire, suivez les étapes décrites ci-dessous :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil sous Android 14.

Étape 2 : Recherchez A propos du téléphone et appuyez pour l’ouvrir.

Étape 3 : Ici, vous verrez le numéro de build. Cliquez plusieurs fois sur le numéro de build jusqu’à ce que vous voyiez une invite indiquant que vous êtes maintenant un développeur. Notez que, à cette étape, on peut vous demander d’entrer votre code PIN.

Étape 4 : Ensuite, retournez à la page principale des paramètres.

Étape 5 : Appuyez sur Système, puis sélectionnez Options pour les développeurs.

Étape 6 : Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez Animations de retour prédictives. Vous pouvez également le chercher en utilisant la boîte de recherche.

Étape 7 : Une fois que vous l’avez trouvé, activez le bouton bascule à côté, puis appuyez sur OK.

Une fois terminé, vous verrez un aperçu des pages précédentes sur les applications prises en charge lorsque vous utilisez le geste de retour par glissement.

Questions fréquemment posées

Quelles applications prennent en charge les gestes de retour prédictifs sur Android 14 ?

Comme cette fonctionnalité en est encore à ses débuts, seules quelques applications la prennent en charge. Seules quelques applications système comme Téléphone, Paramètres et Horloge la prennent en charge, et le fait que Google l’ait créée ne signifie pas que la plupart de ses applications ont cette option activée. Cette animation n’est pas prise en charge par Photos, Chrome, Gmail et d’autres applications. Mais avec les futures mises à jour, de nombreuses applications Google et d’autres applications tierces auront cette fonctionnalité activée.

Comment activer l’animation de retour prédictive ?

Si vous avez activé le mode développeur, vous pouvez facilement activer la fonctionnalité. Pour ce faire, accédez à l’application Paramètres > Système > Options pour les développeurs. Activez le bouton bascule pour les animations de retour prédictives pour l’activer.

Voilà, c’est tout ce qu’il y a à savoir sur les animations de retour prédictives dans Android 14 et sur la façon d’activer les gestes de retour prédictifs. J’espère que cet article vous aidera à comprendre tout sur la nouvelle fonctionnalité.

N’hésitez pas à partager toutes les questions supplémentaires relatives à la fonctionnalité dans la section des commentaires. Partagez également ces informations avec vos amis et votre famille pour qu’ils en prennent connaissance.

