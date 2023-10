Donnez une nouvelle ambiance aux notifications de WhatsApp sur votre Xiaomi : comment modifier la couleur LED pour savoir quel contact vous a écrit

Une des clés que la téléphonie mobile a toujours eues est la personnalisation. Et avec les smartphones, le concept s’est étendu pour couvrir pratiquement tous les aspects, à la fois extérieurs et logiciels. En effet, un téléphone portable est l’objet que nous voyons et utilisons le plus tout au long de la journée, donc la première chose que nous faisons est de le personnaliser selon nos goûts.

Comme par exemple, WhatsApp, qui est l’une des applications les plus utilisées. En réalité, la moitié de la population mondiale l’utilise, ce qui signifie des milliards d’utilisateurs actifs chaque mois. Et beaucoup de notifications, toujours avec le même type de voyant LED pour vous informer que vous en avez reçu une : blanc. Et si cela pouvait être changé afin de savoir qu’il s’agit d’un contact ou d’un groupe sans même regarder la notification ? Spoiler : C’est possible.

Comment modifier la couleur de la LED de notification de WhatsApp

La LED de notification des téléphones clignote lorsque nous recevons une notification d’une des applications de notre téléphone, et bien sûr WhatsApp en réalité partie. Personnaliser la couleur de notre LED dans WhatsApp, que ce soit dans les discussions individuelles ou dans les discussions de groupe, peut nous aider à savoir si nous avons reçu un message sans avoir à déverrouiller notre téléphone.

C’est pourquoi cette fois-ci nous allons expliquer comment le faire, à la fois dans les discussions individuelles et dans les discussions de groupe sur WhatsApp. Pour personnaliser la couleur de la LED, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone en appuyant sur l’icône. Maintenant, appuyez sur l’icône des trois points dans le coin supérieur droit de l’écran. Une fenêtre apparaîtra. Cliquez sur l’option « Paramètres ». Une nouvelle page apparaîtra. Faites glisser votre doigt et appuyez sur « Notifications » pour accéder aux options de personnalisation. Une fois à l’intérieur, faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez l’option « Lumière », en dessous vous verrez celle par défaut. Une nouvelle fenêtre apparaîtra qui vous montrera toutes les couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir (blanc, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, violet ou aucune). Appuyez sur celle que vous souhaitez et c’est prêt.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :