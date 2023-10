Voici comment utiliser DALL-E 3 gratuitement pour générer des images via Bing Chat

On vous apprend comment générer des images gratuitement avec DALL-E 3, la nouvelle version de l’IA d’Open AI.

Dall-E est l’une des options les plus intéressantes pour la génération d’images par IA

ChatGPT a été une véritable révolution pour tous. Mais nous n’avons pas suffisamment prêté attention à DALL-E, un outil d’IA de création d’images qui rivalise directement avec le tout-puissant MidJourney et dont le but est de nous apporter les meilleures images créées par IA sur le marché. La bonne nouvelle, c’est que bien que son utilisation depuis OpenAI soit payante, la marque permet également à d’autres, comme Microsoft, de l’utiliser moyennant paiement. Ainsi, nous pourrons utiliser DALL-E 3 gratuitement via Bing Chat.

Cependant, DALL-E a toujours été payant, il a donc été très difficile de l’utiliser jusqu’à présent. Heureusement, Bing Chat l’a intégré à ses services, nous permettant ainsi de créer une image sans problème et totalement gratuitement.

Comment utiliser DALL-E 3 totalement gratuitement

Bing a récemment intégré le modèle de création d’images DALL-E 3 gratuitement pour tous ses utilisateurs. Il est d’abord arrivé aux utilisateurs de Bing Enterprise, mais maintenant il est ouvert à tous ceux qui veulent l’essayer. Il s’agit de la troisième version du modèle de génération d’images d’OpenAI, une entreprise avec laquelle Microsoft entretient un partenariat solide et un investissement incroyable.

Maintenant, nous pouvons l’utiliser également via Bing Chat et pas seulement via Bing Create. C’est un avantage incroyable, car cela nous permettra d’avoir une conversation avec l’IA dans le but d’améliorer progressivement l’image, sans avoir besoin de le faire de manière aussi froide qu’auparavant, facilitant ainsi notre communication avec l’IA de génération d’images.

En revanche, en raison des nouvelles mesures de sécurité, nous ne pourrons pas utiliser l’IA pour générer des images de personnes célèbres qui pourraient être préjudiciables à leur intégrité physique ou mentale. De cette manière, OpenAI essaie d’aider autant que possible afin que ces outils ne soient pas utilisés à mauvais escient.

Les étapes à suivre sont très simples et vous ne rencontrerez pas beaucoup de problèmes :

Tout d’abord, ouvrez Bing Chat ou Bing Create.

Utilisez une invite du type « créer une image » puis entrez les informations que vous souhaitez lui donner.

Il faudra quelques secondes, mais vous l’aurez rapidement à votre disposition.

Vous aurez le choix entre quatre options, vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus ou demander à l’IA d’en refaire une si aucune ne vous convient.

Une fois cela fait, vous serez dirigé vers la page web de l’image où vous pourrez la télécharger ou la partager avec vos amis.

Comme vous pouvez le voir, le processus est très simple et n’implique pas de difficulté majeure. Il est appréciable que Microsoft fasse un investissement gigantesque pour nous apporter ce type de services gratuitement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :