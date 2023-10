Comment une erreur a permis de télécharger du contenu pornographique sur YouTube sans être détectée.

La pornographie a envahi YouTube et la plateforme de vidéos a agit tardivement pour supprimer tout ce contenu.

YouTube, la gigantesque plateforme de vidéos, est impliquée dans un scandale lié à l’apparition de contenu pornographique. Oui, YouTube a hébergé de la pornographie et celle-ci est restée disponible pendant plusieurs semaines sans que les systèmes de sécurité de Google ne parviennent à la supprimer. Cette situation pose un grave problème à la fois pour YouTube et pour ceux de Mountain View et, surtout, elle met en évidence que les systèmes de filtrage ne sont pas sûrs.

Au cours des dernières semaines, une faille a été découverte qui a permis l’apparition de contenu pornographique sur YouTube. Cette faille, qui était disponible pendant une longue période avant d’être supprimée, a suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs ainsi qu’au sein de l’entreprise mère de YouTube, Google. Le contenu en question a réussi à contourner les systèmes de modération et a été affiché de manière inappropriée sur la plateforme.

Cet incident a soulevé des questions sur l’efficacité des politiques de modération mises en place par YouTube et sa capacité à maintenir un environnement sûr pour tous ses utilisateurs, en particulier pour les plus jeunes qui utilisent fréquemment le site. Cependant, trouver ces contenus pornographiques sur YouTube n’est pas facile. En réalité, la communauté de hackers mentionnée par 404media a dû mener une enquête approfondie pour les trouver.

La clé de tout cela a été une faille au sein de YouTube. Toute vidéo téléchargée sur YouTube est automatiquement détectée, ce que les personnes qui ont téléchargé ces vidéos ont fait est de profiter d’une erreur qui permettait de voir le contenu d’un compte YouTube qui avait été supprimé pour non-respect des règles de la communauté YouTube. En effet, les vidéos téléchargées ne fournissaient aucune information à ce sujet : le nom d’utilisateur, le nom de la vidéo et tous les détails étaient complètement vides.

Les hackers ont découvert la raison pour laquelle YouTube n’était pas capable de supprimer ces vidéos de sa plateforme. Pour rendre ces vidéos indélébiles, ils ont introduit des millions de caractères dans le champ des balises YouTube. En faisant cela, les vidéos étaient corrompues de telle sorte que YouTube était conscient de leur existence, mais ne pouvait pas les supprimer en raison du problème d’interface que nous avons mentionné, et même s’ils supprimaient le compte, les vidéos restaient.

La révélation de contenus pornographiques sur YouTube due à une erreur est un rappel percutant de l’importance critique de la sécurité sur les plateformes en ligne. Malgré les mesures rapides prises par YouTube pour faire face à ce problème, l’incident met en évidence la nécessité d’une surveillance constante et d’une amélioration continue des politiques de modération.

