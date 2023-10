Nous savons déjà comment fonctionne le chipset Kirin 9000S avec la 5G de Huawei

En réponse à l’iPhone, la Chine a voulu dévoiler quelques détails du mystérieux chipset HiSilicon Kirin 9000S qui a permis à Huawei de bénéficier à nouveau de la connectivité 5G.

Le nouveau Mate 60 Pro de Huawei est le premier à intégrer ce chipset HiSilicon Kirin 9000S avec connectivité 5G.

En réponse à l’arrivée en Chine des iPhone 15, le géant asiatique a voulu réduire les ventes d’Apple en nous montrant quelques détails du chipset HiSilicon Kirin 9000S de Huawei, un SoC trop mystérieux qui a permis au fabricant de Shenzhen de profiter à nouveau de la connectivité 5G, notamment avec le presque nouveau Huawei Mate 60 Pro.

Il est vrai que Huawei ne se contente pas de prévoir pendant la présentation de son dernier flagship, mais au départ, nous avons tous pensé qu’il s’agirait d’une évolution du Kirin 9000 de 2020, un chipset de 5 nanomètres qui était finalement le dernier de l’usine Huawei à avoir une connectivité 5G. Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas et qu’il n’y ait pas non plus eu d’évolution à partir de cette base, car l’architecture et la production du Kirin 9000S sont complètement différentes de celles du Kirin 9000 qui donnait vie aux Mate 40 Pro.

Pas de 5 nanomètres, pas de 7 nanomètres non plus, le Kirin 9000S de Huawei est un chipset de 14 nanomètres avec des « techniques spéciales » qui lui permettent de se rapprocher en termes de performances des 7 nanomètres grâce à la double gravure.

Comme nous l’ont raconté nos collègues de GizChina en relayant les informations publiées dans les médias locaux chinois, le chipset cache une illusion de 7 nanomètres qui en fin de compte ne l’est pas, car sa technologie de fabrication est de 14 nanomètres, bien qu’avec des nuances et des « techniques spéciales ».

En tout cas, ses performances se rapprochent des 7 nanomètres plutôt que des 14 nm sur lesquels il est construit, car le chipset fabriqué par SMIC en Chine utilise une technologie appelée « double motif » qui semble permettre l’utilisation du laser pour créer des motifs plus petits sur plusieurs couches, imitant ainsi deux motifs superposés capables de fonctionner de manière plus similaire à ces 7 nanomètres qui ont été évoqués dès le départ.

La Chine ne dispose pas de la technologie pour fabriquer des processeurs de moins de 10 nanomètres et ne peut pas accéder à la technologie internationale, de plus les sanctions des États-Unis leur interdisent même de modifier les scanners pour fabriquer des puces, donc Huawei ou SMIC auraient pu contourner les sanctions en modifiant la lithographie avec ce double motif.

Huawei et SMIC auraient pu contourner plusieurs des sanctions imposées par les États-Unis, car nous ne savons pas comment ils ont réussi à modifier les scanners pour appliquer ces « techniques spéciales ».

Et ce n’est pas tout, car dès le début, on a dit que Huawei ne pourrait pas accéder à la technologie 5G ni utiliser cette marque sur ses appareils, ce que le Mate 60 Pro annonce avec l’excuse que le modem n’est pas une puce indépendante mais qu’il est intégré dans le SoC Kirin 9000S. Cela devrait probablement être examiné devant un juge, car la technologie est américaine et européenne, même si le modem est intégré dans un chipset.

Il en va de même pour les cœurs ARM Cortex, qui ne peuvent pas non plus être utilisés en Chine sans licence et celles-ci n’ont à aucun moment été demandées. Il semble toutefois confirmé que grâce à une mise à jour, le chipset est passé de 8 à 12 cœurs, améliorant considérablement des performances déjà assez acceptables.

Il ne reste plus qu’à attendre les réactions, car le marché s’est montré froid face au refus de Huawei de nous donner des informations sur le Kirin 9000S, quelque chose qui nous a maintenant été révélé, compte tenu des possibles représailles pour ce qui a été dit sur le contournement de plusieurs interdictions… Nous devrons rester attentifs !

