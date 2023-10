J’en ai marre des appels SPAM : comment demander à mon téléphone Xiaomi de me prévenir et de les bloquer sur MIUI

Vous recevez un appel d’un numéro que vous ne connaissez pas, ou qui n’apparaît même pas sur votre écran. Est-ce du spam ? Ou un appel de la centrale ? Les appels SPAM sont une véritable plaie depuis longtemps, heureusement, les téléphones portables ont appris à les identifier et à nous prévenir avant de décrocher.

En effet, il n’est actuellement pas nécessaire d’installer des applications tierces ou autre, car Google a appris à son système d’exploitation Android – et donc à MIUI – à reconnaître les numéros qui nous appellent à des fins publicitaires / frauduleuses. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que l’option est activée.

L’identifiant d’appel Android

Si vous avez activé l’identifiant d’appel et la protection contre le spam lorsque vous passez ou recevez un appel, vous pouvez voir des informations sur les personnes ou les entreprises qui vous appellent et qui ne sont pas dans vos contacts, ainsi que des avertissements concernant les appels potentiellement indésirables. L’identification de l’appel et la protection contre le spam sont généralement activées par défaut, mais il vaut mieux vérifier.

Ouvrez l’application Téléphone sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO (l’icône du combiné téléphonique) Rendez-vous sur l’icône des trois petits points en position verticale et appuyez dessus Cliquez sur l’option Paramètres Recherchez la première option qui apparaît lorsque vous entrez, Identification de l’appel et du spam, et vérifiez qu’elle est activée.

Pour bloquer les appels indésirables sur votre téléphone, vous pouvez activer la deuxième option, « Filtrer les appels indésirables ». Vous ne recevrez pas de notifications d’appels manqués ni de messages vocaux, mais les appels dévoilés apparaîtront dans votre historique d’appels et vous pourrez consulter votre boîte vocale.

Une fois que vous avez fait cela, lorsque vous recevez un appel d’un numéro qui n’est pas officiellement répertorié dans votre carnet de contacts, ce numéro sera vérifié par Google, qui cherchera dans ses archives pour voir s’il a été identifié comme numéro spam ou non. S’il l’est, au bout de 2-3 secondes, l’application vous avertira que cet appel entrant est du spam.

Source | Support Google

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :