Gmail se met à jour avec des e-mails chiffrés : voici comment les envoyer depuis ton téléphone portable

La nouveauté de Gmail est l’arrivée des e-mails chiffrés qui amélioreront la sécurité des utilisateurs lors de l’envoi d’informations.

Le chiffrement des e-mails arrive sur Gmail, bien que cette fonctionnalité ne puisse être utilisée que si certaines conditions sont remplies.

Les e-mails chiffrés arrivent sur les téléphones mobiles grâce à la nouvelle fonctionnalité de Gmail. Le client de messagerie de Google vient de lancer cette nouveauté et elle peut déjà être utilisée, bien que certains ajustements doivent être effectués pour que tout fonctionne correctement. Jusqu’à présent, les e-mails chiffrés de Gmail étaient uniquement disponibles sur la version web. Cette nouveauté est importante et permet aux utilisateurs d’avoir une plus grande sécurité lors de l’envoi d’informations.

Chiffrer les informations afin que les attaquants ne puissent pas les récupérer. Ce n’est pas la première fois qu’une application intègre le chiffrement parmi ses fonctionnalités. Telegram et WhatsApp disposent du chiffrement pour protéger les messages envoyés dans les différentes conversations. La nouveauté dans le cas de Gmail est que, enfin, cette option est disponible dans l’application pour les appareils mobiles.

Correos cifrados en Gmail : voici comment fonctionnera cette fonctionnalité

Google a fait l’annonce dans un article de son blog officiel. Cet article explique dans une large mesure le fonctionnement général de ces e-mails chiffrés. Selon ce que Google a expliqué, il s’agit de « chiffrer les e-mails côté client ». La signification de cela est simple : les e-mails seront envoyés déjà chiffrés.

Comment chiffrer les e-mails sur Gmail pour mobiles ? Il y a une restriction à cette nouvelle fonctionnalité et il s’agit du fait que, pour le moment, Google se réserve le chiffrement des e-mails à toutes les personnes ayant un compte d’entreprise. Oui, les utilisateurs qui utilisent Gmail de manière conventionnelle n’auront pas encore accès au chiffrement des e-mails. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir et ceux de Mountain View pourraient permettre à tous les utilisateurs d’accéder à cette fonctionnalité.

Le processus pour chiffrer un e-mail sur Gmail est simple. Il suffit de sélectionner l’option d’e-mail chiffré parmi les différentes fonctionnalités. Cette fonctionnalité apparaît sous l’icône d’un bouclier, et lorsque celle-ci est activée, elle apparaît dans le menu contextuel qui s’affiche dans Gmail avant d’envoyer un e-mail. Il n’est pas nécessaire de faire autre chose, il suffit d’envoyer l’e-mail dont les informations seront protégées.

