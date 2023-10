Voici comment résoudre les problèmes de surchauffe et de batterie de ton iPhone 15 Pro

Un simple ajustement qui atténue les problèmes de surchauffe et de décharge de la batterie des iPhone 15 Pro.

Apple travaille sur une solution pour les problèmes des iPhone 15 Pro

Après de nombreuses plaintes de la part des utilisateurs propriétaires d’un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, Apple a admis les problèmes de surchauffe rencontrés par certaines unités. Cependant, comme nous le verrons, cela n’est pas dû au nouveau châssis en titane et sera résolu avec la prochaine mise à jour d’iOS 17 sur laquelle ils travaillent déjà.

En attendant que la société à la pomme lance cette mise à jour, nous avons une solution temporaire aux problèmes. Mais d’abord, rappelons ce qui se passe avec les nouveaux appareils lancés par Apple il y a à peine deux semaines.

Qu’est-ce qui se passe avec les iPhone 15 Pro ?

Après avoir tardé et l’avoir fait un samedi après-midi, l’entreprise a reconnu les problèmes de surchauffe rencontrés par certaines unités des iPhone 15 Pro. En plus d’admettre les problèmes et de promettre une solution prochaine grâce à une mise à jour logicielle, Apple a démenti les rumeurs selon lesquelles les problèmes étaient causés par le titane. Rappelons qu’il a une sous-structure en aluminium et évacue mieux la chaleur.

La véritable raison est bien différente. Il semblerait que ce qui se passe soit une combinaison de facteurs, principalement au niveau logiciel. L’entreprise a identifié une erreur dans iOS 17 qui a affecté certains utilisateurs, provoquant un échauffement anormal du dispositif. L’autre facteur est dû aux récentes mises à jour de certaines applications tierces qui surchargent le système. Des applications comme Instagram, Uber ou le populaire Asphalt 9.

Un autre aspect qu’Apple a tenu à clarifier, c’est qu’en étant un problème logiciel et non de conception ou de matériel, la solution ne passera pas par une diminution de la puissance de l’A17 Pro, car ce n’est pas la cause des problèmes.

Cet simple ajustement pourrait résoudre les problèmes sur les iPhone 15 Pro

Étant donné que nous connaissons déjà les applications liées à ce problème, il existe une solution, comme le souligne l’expert en logiciels Julio César Fernández. Pour cela, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Recherchez l’application Instagram et ouvrez-la. Désactivez les mises à jour en arrière-plan.

Si vous avez Instagram, faites ceci. Si vous désactivez les mises à jour en arrière-plan, les problèmes de surchauffe et de décharge de la batterie seront atténués sur votre nouvel iPhone. Et ce n’est pas mauvais non plus pour les anciens. pic.twitter.com/qG1PKSUkbT — Julio César Fernández ???? (@jcfmunoz) 2 octobre 2023

Ainsi, les problèmes de surchauffe et de décharge de la batterie devraient être atténués en attendant la solution d’Apple. Une autre façon de trouver cet ajustement consiste à suivre cet itinéraire : Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Il est généralement recommandé de supprimer les applications n’ayant aucun rapport avec la santé, la banque ou la messagerie.

D’autre part, nous devons garder à l’esprit que le nouveau design des iPhone 15 Pro ne les rend pas plus fragiles, comme cela a été rapporté dans les premiers tests de résistance. Comme nous l’avons vu dans ceux de Consumer Reports, les appareils ont très bien résisté.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :