Comment parler par FaceTime même si vous n’avez pas d’iPhone : l’exigence indispensable pour l’utiliser depuis votre téléphone mobile Xiaomi

FaceTime est une application d’Apple et n’est pas disponible pour Android. Alors, comment puis-je parler depuis un téléphone qui n’a pas iOS installé, comme un Xiaomi qui utilise MIUI par exemple ? C’est possible, il suffit de remplir une condition.

Annoncée en 2010 et présente sur tous les systèmes d’Apple, FaceTime est une application de téléphonie avec vidéo et VOIP (Voice Over Internet Protocol, ce qui signifie que dans les appels, votre voix voyage via Internet et non de manière traditionnelle). Disponible sur iPhone, iPad, Mac et iPod touch, FaceTime permet de transmettre des vidéos et des audios capturés aussi bien avec la caméra frontale qu’avec la caméra arrière. C’est la perle d’Apple pour les appels vidéo sur ses systèmes d’exploitation.

FaceTime sur Android et MIUI

Alors, puisque c’est quelque chose des dispositifs Apple, peut-on l’utiliser sur d’autres dispositifs comme Android et MIUI ? La réponse est un ‘oui’ conditionnel, car il faut remplir une condition essentielle : l’appel vidéo doit être initié depuis un dispositif Apple et partagé ensuite avec la personne avec qui vous voulez parler, en utilisant un lien qui ouvrira un navigateur web.

Oui, étant donné que nous ne pouvons pas installer l’application FaceTime sur un téléphone Xiaomi, ce que fait Apple est de générer un lien pour un appel en ligne via un navigateur web. Voici comment cela fonctionne :

La personne qui initie l’appel depuis l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’iMac

Ouvrez l’application FaceTime Appuyez sur « Créer un lien » près du haut de l’écran. Ainsi, vous créez un lien à partager avec la personne avec qui vous voulez parler et qui n’utilise pas un autre dispositif Apple mais Android. Sélectionnez une option pour envoyer le lien (e-mail, messages, etc.).

La personne qui utilise un Xiaomi, Redmi, POCO, Pad

Ouvrez le lien FaceTime qui vous a été envoyé (assurez-vous d’avoir la dernière version de Google Chrome ou de Microsoft Edge) Entrez votre nom et sélectionnez Continuer Il est possible que vous deviez d’abord autoriser FaceTime à utiliser le micro et la caméra du dispositif. Sélectionnez Rejoindre. Attendez ensuite que l’hôte de l’appel vous laisse entrer. Sélectionnez Quitter pour quitter l’appel.

Que puis-je faire depuis mon Xiaomi lors d’un appel FaceTime même si je n’ai pas l’application ?

Mettre en sourdine ou activer le micro : Utilisez le bouton du micro pour le mettre en sourdine ou l’activer.

: Utilisez le bouton du micro pour le mettre en sourdine ou l’activer. Allumer ou éteindre la caméra : Utilisez le bouton de la caméra pour l’allumer ou l’éteindre.

: Utilisez le bouton de la caméra pour l’allumer ou l’éteindre. Utiliser le mode plein écran : Si vous voyez le bouton plein écran, vous pouvez l’utiliser pour que l’appel FaceTime occupe tout l’écran.

: Si vous voyez le bouton plein écran, vous pouvez l’utiliser pour que l’appel FaceTime occupe tout l’écran. Changer la vue de la caméra : Si vous voyez le bouton pour tourner la caméra, utilisez-le pour passer de la caméra frontale à la caméra arrière.

: Si vous voyez le bouton pour tourner la caméra, utilisez-le pour passer de la caméra frontale à la caméra arrière. Voir les participants en grille : Vous pouvez voir les personnes des appels de groupe FaceTime dans une disposition en grille. La personne qui parle est automatiquement mise en évidence, ce qui facilite son identification. Pour cela, sélectionnez la liste des participants et le bouton de menu Paramètres, puis appuyez sur le bouton de disposition en grille. Pour le désactiver, sélectionnez-le à nouveau.

Source | Support Apple

